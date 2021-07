Brief van de dag: Help, de dokter verzuipt!

De waardering voor de huisarts is groot maar dezelfde huisarts dreigt zelf de patiënt te worden. Quin springt in een gat dat er niet moet zijn. De huisarts is druk, veel te druk.

De oude generatie toegewijde huisartsen met hart voor patiënt en praktijk gaat met pensioen en de jonge, goed opgeleide ­huisarts, ook met hart voor de patiënt, krabt zich achter de oren. De uitdagingen om een praktijk te beginnen of over te ­nemen zijn legio: huisvesting, personeel, lange dagen, diensten buiten kantooruren en forse ­bureaucratie, het is allemaal wat veel, te veel.

De dokter verzuipt en verdwijnt als we niets doen. Geef ze de ruimte en voldoende middelen om mooie goed uitgeruste ­praktijken te runnen. Doen we niets dan krijgen we health by algorithm, made by Quin.

Jakob Muntinga, Cuijk

De ruimte in

Jeff Bezos is de ruimte ingegaan (Ten eerste, 21/7). Is dat nieuws? Volgens mij leeft de Amazon-baas al jaren op een andere planeet.

Peter de Leeuw, Leiden

AstraZeneca (1)

Tienduizenden vaccins moeten worden weggegooid (Ten eerste, 21/7), omdat de regels dat voorschrijven. Kunnen we geen wet maken dat regels automatisch overruled mogen worden als ze inefficiënt zijn? Gewoon, het gezonde verstand laten zegevieren zeg maar.

Erwin Noorman, Meppel

AstraZeneca (2)

Het artikel ‘Tienduizenden AstraZeneca-vaccins alsnog weggegooid. Regels staan donatie in de weg’ laat zien waarom we aan de top van ambtelijke organisaties een politieke minister hebben. Die kan zeggen: ‘Het kan niet volgens de wet, maar deze situatie wijkt zo af van wat de wetgever daarbij in gedachten had, dat ik zorg dat er deze week nog een vlucht naar Namibië komt met de overtollige vaccins die daar zo ontzettend nodig zijn.’

Andree de Miranda, Zeist

Blinde muur

In het artikel (Sport, 20/7) over de rode loper voor TeamNL zegt Ad Roskam, leider van de atletiekploeg: ‘De eetzaal is op de 21ste verdieping. Allemaal aparte tafels, eenpersoons. Het uitzicht is naar buiten. Of naar de skyline van Tokio en anders naar Mount Fuji. Veel mooier krijg je het niet.’ Als de atleten ook konden kiezen voor een vierpersoonstafeltje met uitzicht op een blinde muur, wat zouden ze dan kiezen? Ik zou het wel weten.

Wander Hartog, Hengelo

Slim of dom

‘De deltavariant is slimmer dan gedacht’ kopt de Volkskrant op de voorpagina (21/7). De Jonge en Rutte zegen regelmatig dat corona zo slim is. Alleen, om met Louis van Gaal te spreken: is het virus nou zo slim, of zijn wij nou zo dom?

Joeri van Ormondt, IJmuiden

Goud, zilver, brons, corona

Nu het allemaal zo nauwkeurig wordt bijgehouden is het misschien tijd voor een extra kolom in de tabellen voor de Spelen. Naast goud, zilver en brons, ook corona.

Hendrik Jan Hoogeboom, Leiderdorp

Aan de slag, kabinet

Voor 200 procent sta ik achter de oproep aan het demissionaire kabinet (O&D, 20/7) om in actie te komen inzake de klimaatcrisis. Dit zou moeten worden versterkt door een petitie. Via de Volkskrant vraag ik lezers het initiatief te nemen voor zo’n oproep.

Ger van Vliet, Voorburg

Oud

Volgens hoogleraar Jeroen Aerts zijn de dorpen in de overstroomde rivierdalen in Duitsland ‘soms wel tweehonderd jaar oud, die kun je niet zomaar ineens verplaatsen.’ (Ten eerste, 20/7). Dat is een onderschatting.

Om bij de bekendste getroffen steden en dorpen te blijven: Ahrweiler wordt voor het eerst genoemd in het jaar 893, Schuld in 975. Bad Neuenahr bestaat onder die naam pas sinds 1927, maar is een samenvoeging van dorpen die er in de Middeleeuwen al stonden. Voor Erftstadt geldt hetzelfde: het heet pas zo sinds 1969, maar de oudste dorpskern wordt al in de 7de eeuw genoemd. Waarschijnlijk lagen de meeste van de nu bestaande dorpen in het Ahrdal er al in het jaar 1000.

Sindsdien hebben regelmatig overstromingen plaatsgevonden, onder dezelfde omstandigheden als nu. In Ahrweiler alleen al verloren in 1804 en 1910 tientallen mensen daarbij het leven en werden complete huizen weggespoeld. Beide rampen voltrokken zich in de zomer; in 1804 was dat op 21 juli.

E.J. van Ginkel, Leiden

QR-code-poëzie

Fijn dat er op het moment meer aandacht is voor spoken word. Alleen is het jammer dat spoken word alleen wordt afgedrukt en niet wordt voorgelezen. Een QR-code bij het gedicht naar een geluidsfragment of filmpje zou wonderen doen.

Bram de Vries, Bakkum