Helmlosia is een in potentie levensgevaarlijke aandoening

Niet alle moderne verschijnselen hoeven we goed te keuren. Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen, nee móéten verzetten. Dit keer: helmlosia.

Nog altijd lijden in Nederland naar schatting tienduizenden mensen aan ernstige helmlosia. Hoewel de term op de lachspieren kan werken, is helmlosia een in potentie levensgevaarlijke aandoening. Het voornaamste symptoom bestaat eruit dat de helmloze niet, of niet meer, in staat is een helm op zijn of haar hoofd te zetten, ook niet wanneer hij of zij zich op hoge snelheid op twee wielen voortbeweegt. Gevolg: de helmloze draagt geen helm op zijn of haar hoofd, ook niet als hij of zij zich op tamelijk hoge snelheid op twee wielen voortbeweegt. In ons land komt helmlosia relatief veel voor. Het verraderlijke is dat de kwaal zich in uiteenlopende verschijningsvormen kan voordoen. Hieronder benoemen we de meest voorkomende.

De helmloze haarlozige: De helmloze haarlozige is kaal, of bezig dat te worden. Vermoedelijk draagt de helmloze haarlozige geen helm om te voorkomen dat hij op een zonderlinge manier bruin wordt wanneer hij in het zonnetje rijdt. Voorbeeld: een witte bovenste helft van de schedel (het zogenaamde ‘topje van de ijsberg’), of een soort streperig patroon van bruine vegen bovenop. De helmloze haarlozige vindt dit geen gezicht. Zo is de haarlozige ook helmloos geworden.

De helmloze gewone-klerenracer: ‘Sorry, had je het tegen mij? Even mijn koptelefoon afdoen. Geen helm? Inderdaad… O, ja, maar normaal gesproken wel hoor! Alleen nu niet, omdat ik nu even in mijn gewone kleren op mijn fiets… Beetje gek gezicht om dan een helm… Vond je dat hard? 35 per uur? Moet je me eens zien als ik écht hard ga. Nee, ik draag eigenlijk altijd een helm. Behalve als ik het niet nodig vind, dan vind ik het niet zo nodig.’

De helmloze speedpedelekker: De helmloze speed pedelekker rijdt lekker hard. Niemand hoort hem aankomen, Geruisloos riskeert de helmloze speed pedelekker lijf en leden om tien minuten eerder op kantoor te arriveren. De helmloze speed pedelekker is van mening dat wie niet echt zelf trapt, ook geen helm hoeft te dragen. Waarom de helmloze speed pedelekker dit vindt, is troebel. Het mag dan in de verste verte geen fietsen heten wat hij doet, het met zijn hoofd op de straat neerkomen na een frontale botsing met een voetganger die hem niet hoorde aankomen, is net echt.

De helmloze haarliefhebber: De helmloze haarliefhebber heeft uitzonderlijk haar. Als het haar van de helmloze haarliefhebber een tijdje onder een helm heeft gezeten, dan is het helemaal plat en uit model. Daarom draagt de helmloze haarliefhebber dus nooit een helm.

De helmloze sushibezorger: Nog een elektrisch aangedreven helmloze. Deze categorie pendelt met sushi, pizza, of boodschappen tussen handige ondernemers en aartsluie consumenten. Burgers voor buitenlui. Bij voorkeur opereert deze helmloze in de schemering, in de spits, in een stad van enige omvang, met lekker veel gevaarlijke kruisingen.

De helmloze hoofdvormexoot: De helmloze hoofdvormexoot gelooft, nee, wéét dat er voor alle hoofden op de wereld een helm gemaakt is, behalve voor het zijne. Jaren gezocht: niente. Dat komt door die uitstulping, kijk, ja, hier, voel maar even. De helmloze hoofdvormexoot zou dolgraag een helm dragen, elke dag, de hele dag, maar er zit niets anders op dan helmloos te blijven. Om zijn ongebruikelijke hoofdvorm te verhullen draagt de helmloze hoofdvormexoot een pet.

De helmloze man op leeftijd: Veertig jaar geleden droeg niemand een helm.

De helmloze zonder reden: De helmloze zonder reden fietst pas net, een jaar of drie. Hij of zij rijdt met een vederlichte fiets, klikschoentjes, een stijlvolle outfit, maar zonder helm. Niet zonder reden.

O, jawel, wel zonder reden.

Denkt u symptomen waar te nemen bij uzelf of bij een van uw naasten: aarzel dan niet en raadpleeg zo snel mogelijk een fietsspeciaalzaak bij u in de buurt. Nog altijd sterven er mensen aan deze op het oog oppervlakkige aandoening, die in de medische wereld maar geen hoofdzaak wil worden. Help ons helmlosia de wereld uit te helmen.