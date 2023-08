Helaas, ook ik kan de ouderenzorg niet redden

‘Ik stem op Jezus’, zei Walter (52). ‘Leefbaar Jezus.’

Vorig jaar werkte ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de psychiatrische kliniek waar Walter woont. Hij bedoelde de politieke partij Jezus Leeft.

‘Mag jij stemmen?’, vroeg ik verbaasd.

Thomas van der Meer schrijft voor de Volkskrant columns over zijn werk in een verpleeghuis. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Walter heeft meervoudige psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking. Zijn IQ komt overeen met dat van een 5-jarig kind. Kinderen mogen niet stemmen. Een volwassene met een laag IQ is niet hetzelfde als een kind, maar het is best bijzonder dat Walter geen besluit mag nemen over zijn eigen behandeling, omdat hij de informatie over zijn behandeling niet begrijpt en de gevolgen van bepaalde behandelkeuzes niet kan inschatten, maar wel mag stemmen over de toekomst van het land.

‘Ja, ja. Ik stem op Jezus’, zei Walter nog eens, en hij boog zich over zijn bord pap.

Op de ochtend na de provinciale verkiezingen van eerder dit jaar was ik aan het werk in het verpleeghuis. Mijn collega vertelde dat ze had gejuicht bij de daverende zege van de BBB.

‘Waarom?’, vroeg ik.

‘Nu gaat er eindelijk iets veranderen’, antwoordde ze.

Ik was ook aan het werk toen het kabinet viel. Mevrouw Van den Brink (84) zat te breien in haar luie stoel en keek intussen naar het NOS Journaal. Mark Rutte was in beeld en noemde het zeer betreurenswaardig.

‘Dat wordt weer naar de stembus’, zei mevrouw Van den Brink. Ze vertelde dat ze op het CDA stemt.

‘Waarom?’

‘Ik stem altijd op het CDA. Iedereen hier stemt op het CDA.’

Het volgende kabinet moet de ouderenzorg redden. Door de vergrijzing hebben we over twintig jaar twee keer zoveel 80-plussers als nu, dus verdubbelt de vraag naar zorg, maar we krijgen er niet twee keer zo veel zorgmedewerkers bij. Dat betekent dat er dan veel meer mensen verzorgd moeten worden door veel minder medewerkers. Zoals de ouderenzorg nu is ingericht, kan dat helemaal niet.

Het is nu al een drama: personeelstekort, hoog verzuim, oplopende wachtlijsten, woningtekorten. De lonen van medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg gaan eindelijk flink omhoog, maar de tarieven die zorgkantoren betalen aan ouderenzorgorganisaties groeien niet mee – die gaan zelfs een beetje omlaag. Ouderenzorgorganisaties krijgen het dus nog moeilijker.

Om tot een kabinet te komen dat hier meteen mee aan de slag gaat, zijn er politieke partijen nodig die de ouderenzorg hoog op de agenda hebben staan en kiezers die op die partijen gaan stemmen. Het zou logisch zijn als bijna iedereen in het belang van de ouderenzorg gaat stemmen, want de meeste mensen worden een keer oud of zijn al oud. Maar zo werkt dat niet. Kijk maar naar Walter, mijn collega en mevrouw Van den Brink.

Intussen denk ik bij mezelf: als mensen met een verstandelijke beperking, bejaarden en collega’s mogen stemmen, waarom dan eigenlijk kinderen niet? De overwegingen van mensen om op een bepaalde partij te stemmen komen me vrij willekeurig voor. Het lijkt me daarom ook niet zo erg als ik grootschalige stemfraude pleeg.

Op de afdeling voor ouderen met dementie zie ik bij elke verkiezing een hele stapel stempassen bij het oud papier belanden. Zo kwam ik op het idee om mezelf bij de volgende verkiezing door alle bewoners van het verpleeghuis te laten machtigen om hun stem uit te brengen. Voor de show houd ik dan op een Excel-sheet bij op welke partijen de bewoners willen stemmen, om vervolgens namens iedereen te kiezen voor de partij met de beste ideeën over de ouderenzorg.

Ik wilde hier ook collega’s van andere zorgorganisaties bij betrekken, zodat zoveel mogelijk verpleeghuizen mee zouden doen. Een complot. In Nederland wonen meer dan 120 duizend mensen in een verpleeghuis, dat zijn een heleboel stemmen. Helaas. Op de website van de Rijksoverheid staat dat je per verkiezing voor maximaal twee andere kiezers een stem mag uitbrengen. Ik kan de ouderenzorg niet redden.