Helaas, het laten doorgaan van festivals lijkt nog een brug te ver

David Guetta draait tijdens de 25e editie van het dancefestival Dance Valley in Spaarnwoude. Beeld ANP Kippa

Na het besluit om het verbod op meerdaagse festivals met overnachting te verlengen tot 1 september, staat het kabinet nu voor de vraag wat te doen met andere evenementen. Festivals zonder zitplaatsen zijn verboden tot en met 13 augustus, de dag waarop een nieuwe persconferentie met een ‘integrale beleidsafweging’ is gepland.

Maar organisatoren van eendaagse festivals willen eerder duidelijkheid over wat hun daarna te wachten staat. Zij dreigden afgelopen week met een kort geding, maar trokken dat in nu het kabinet inderdaad aanstalten maakt daarover al uiterlijk maandag een beslissing te nemen. Mocht ook hier tot een verlenging van het verbod worden besloten, dan volgt de gang naar de rechter alsnog.

Het ongeduld is begrijpelijk, maar de conclusie moet niettemin zijn dat het verstandiger is voorzichtigheid te betrachten. De grote les van de versoepelingen van 26 juni is dat te snelle heropening van de samenleving tot ongelukken leidt. Natuurlijk snakt een groot deel van de bevolking naar die lome dagen waarop in een weiland naar muziek kan worden geluisterd. Maar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor de volksgezondheid is een belang dat elke keer toch zwaarder moet wegen.

De praktijk heeft uitgewezen dat testen voor toegang alleen werkt bij een grote mate van zelfbeheersing en controle. Bij voetbalwedstrijden is dit gelukt. Met een qr-code, paspoort en ticket is een driedubbele waarborg ingebouwd voor veilige toegang op naam. De wedstrijd wordt zittend bekeken, rijen stoelen zijn om en om afgeplakt, mensen botsen nauwelijks tegen elkaar op.

Festivals als Verknipt hebben aangetoond dat zulke evenementen van een andere orde zijn en dat het virus gedijt bij duizenden dicht op elkaar gepakte feestgangers. Vaak hadden ze eerder in de week al andere festiviteiten achter de rug, blijkt uit bron- en contactonderzoek waarover de Volkskrant donderdag berichtte. Onderzoek overigens dat alleen in de regio Utrecht nog volledig wordt uitgevoerd.

Nu zelfs vakantiegangers vanaf volgend weekend bij terugkeer worden gecontroleerd en de gewenste vaccinatiegraad nog niet is bereikt, is het niet logisch feestvierders zonder deugdelijke testbewijzen en handhaving hun gang te laten gaan.