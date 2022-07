Hekken, naakt fouilleren, gevangeniskleding – zo vangen wij niet-criminele kinderen op in gesloten jeugdzorg

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat in 2030 een einde komt aan de gesloten jeugdzorg. Mooi, hoewel een ver vooruitgeschoven deadline – voor een hele generatie kinderen te laat. En ook bekruipt me de gedachte: voor wat het waard is. In 2018 verklaarden de Jeugdzorgplus-bestuurders ook al dat ze zouden stoppen met separeren.

Hoogleraar jeugdstrafrecht Jolande uit Beijerse gaf deze week een belangwekkend interview over jeugdbescherming en jeugdstrafrecht aan Follow the Money. Ze pleit al decennia voor herziening van het systeem, dat volgens haar al lang niet meer functioneert zoals de wetgever het in 1905 bedoelde.

Die wetgever meende 117 jaar geleden dat jeugdgevangenissen in beginsel bedoeld waren om criminele kinderen op te voeden, niet om ze te straffen. Anno 2022 plaatsen we niet alleen criminele, maar ook niet-criminele kinderen in instellingen met een straf gevangenisregime. Waarbij aangetekend moet worden dat kinderen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit een betere rechtspositie hebben dan kinderen die niet crimineel zijn.

Koffiebarretje

Kan het anders? Jazeker. Tijdens haar oratie liet Uit Beijerse de zwaarstbeveiligde jeugdgevangenis in Spanje zien. ‘Met een schooltje, sportvelden, een moestuin, een café, een koffiebarretje, uitbundig versierde muren en een zwembad dat uitnodigend lag te blikkeren in de zon, waar kinderen hun tijd sportend, kokend, schilderend en musicerend doorbrengen. De muurschilderingen maakten ze zelf, samen met kunstenaars.’

Dit is hoe criminele kinderen worden opgevangen in de geest van hoe ooit ook de Nederlandse wetgever het bedoelde. Alles wordt uit de kast gehaald om ze tot evenwichtige, geheelde burgers op te voeden. Want al hebben ze een misdaad gepleegd, het zijn nog kinderen. Zowel de officier van justitie als de kinderrechter die de kinderen veroordeelde komt regelmatig op bezoek. Dat is verplicht volgens de Spaanse wet.

Het contrast met de manier waarop wij niet-criminele kinderen opvangen in de gesloten jeugdzorg kan niet groter zijn. Hekken, naakt fouilleren, gevangeniskleding. Detectiepoortjes, sluizen, camera’s, bewakers achter glas. Prikkeldraad. Gearresteerd worden door de politie, die je er aflevert in een politiebusje.

Loverboy

Het is een kip-of-eikwestie. Wat verwacht je, van een misbruikt meisje dat slachtoffer is van een loverboy? Dat haar gevoel voor eigenwaarde wordt opgevijzeld als ze keer op keer hardhandig in de isoleercel wordt gesleurd? Is het gek dat ze zichzelf verbeeldt dat ze gered wil worden door haar vriendje, al buit hij haar seksueel uit?

In 1995 luidden jeugdrechtadvocaten de noodklok na een herziening van het jeugdrecht die de kinderrechter op grotere afstand zette. Tot dan was deze verantwoordelijk voor de uitvoering van een ondertoezichtstelling. ‘De rechter bezocht kinderen in de instellingen, sprak geregeld met de gezinsvoogden, kinderen en ouders konden op spreekuur komen als er problemen waren. De kinderrechter hield heel direct toezicht. En als het toch misging, kon ze ingrijpen.’ In die tijd ging de kinderrechter ook over de plaatsing.

‘We hebben toen radicaal met het onafhankelijk toezicht gebroken zonder daar waarborgen tegenover te zetten’, aldus Uit Beijerse. Die veranderingen hebben het systeem verzwakt. Voor zowel gezinnen als jeugdbeschermers is de oude opzet beter.

Immense werkdruk

Intussen eist FNV dat het individueel tuchtrecht, waarin jeugdbeschermers verantwoordelijk worden gehouden als er iets misgaat, wordt afgeschaft. Daarmee worden ze afgerekend op de gevolgen van de immense werkdruk die zij niet hebben veroorzaakt, aldus de vakbond. ‘Ze zijn, ook door de overheid, jarenlang beschadigd, genegeerd, verweesd en verwaarloosd. Van jeugdbeschermers kan onder deze omstandigheden dan ook helemaal niet langer verwacht worden dat zij hun taken kwalitatief en professioneel kunnen uitvoeren.’

Op zichzelf is dit pleidooi begrijpelijk. We schuiven de verantwoordelijkheid voor een kapot systeem af op een kwetsbare groep hulpverleners, onderaan in de keten. Terwijl de hele keten ter verantwoording geroepen zou moeten kunnen worden.

Maar dat individuele tuchtrecht is de enige strohalm voor ouders en kinderen die met dit slecht functionerende systeem te maken hebben. Niet voor niets pleit de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming – in navolging van talloze familierechtadvocaten, hoogleraren en mensenrechtenorganisaties – voor versterking van de rechtspositie van ouders en kinderen in een rommelig, onzorgvuldig systeem van jeugdbescherming.

Het kan anders, suggesties te over. Het zou de bewindslieden sieren met een optimistische, open blik naar de kritiek te luisteren en er vervolgens daadkrachtig mee aan de slag te gaan.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.