Heerlijk, die Vermeer-hype

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Dinsdagavond was ik een poos verwoed aan het klikken op de ticketpagina van het Rijksmuseum. En met mij vele anderen. Steeds opnieuw de pagina herladen en dan de ontmoedigende woorden lezen. Helaas is er een fout opgetreden. Probeer het op een ander moment opnieuw. Our services aren’t available right now. In een ander tabblad had ik Marktplaats geopend. Daar gingen de prijzen steil omhoog. Twee entreekaartjes gingen (na zes biedingen) voor 130 euro. Een kunstveiling is er niks bij.

Op Marktplaats staan vooral veel oproepen van mensen die op zoek zijn naar kaartjes. Zoals een vrouw die schreef dat haar moeder 70 jaar wordt en speciaal uit Oostenrijk naar Amsterdam komt om Vermeer te zien. ‘Help!’, schreef ze bij haar oproep. Iemand anders vermeldde: ‘Datum maakt niet uit, prijs eigenlijk ook niet.’

Ook een bijzondere categorie: mensen die hun kaartje proberen te ruilen voor een specifieke datum dat ze wel kunnen. Misschien kan iemand voor deze onmogelijke ruilhandel een website ontwikkelen? Een schreef er alvast bij: ‘Ik reageer niet op vragen om mijn kaart te kopen.’ Op ticketplatform TicketSwap, tussen de kaartjes voor Lowlands en Paaspop, wordt ook driftig in Vermeer gehandeld: er zijn al 252 tickets verkocht en er is al 3.244 keer naar gezocht.

Die Vermeer maakt mensen kennelijk totaal wanhopig. De tentoonstelling opende vrijdag en de 450.000 tickets waren zondag uitverkocht. Dinsdag kwam daar een onbekend aantal tickets bij. En die waren ook in no time weg. Het museum laat weten dat er ‘continu’ wordt gekeken naar mogelijkheden om nog meer kaarten beschikbaar te maken. Kortom: Vermeer is een blockbuster, een echte hype.

En eigenlijk, stiekem, met ijdele hoop de pagina herladend, geniet ik totaal van deze gekte. Heerlijk vind ik het. Natuurlijk valt er van alles te zeggen over blockbusters. Dat ze eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Dat ze geld en CO2 slurpen, dat ze meer van hetzelfde brengen, dat ze massatoerisme trekken.

Maar ik kan het gewoon even niet opbrengen hier iets slechts van vinden. Omdat dit Vermeer is en ik de tentoonstelling zelf nogal bijzonder vind? Misschien. Maar vooral omdat na al die coronajaren deze massahysterie ons weer laat zien wat de kracht van kunst is. De kracht om mensen bij elkaar te brengen. In het Rijksmuseum. En op Marktplaats. En op TicketSwap.

Overigens: wie alleen naar de tentoonstelling wil gaan, kan best nog een tweedehandskaartje bemachtigen. Dan moet je wel in de gelegenheid zijn kort van tevoren tijd te maken. Ziek melden dus, wegens Vermeer? Ik ben vóór. En laat ik dan ook weer dat Britse onderzoek aanhalen waaruit blijkt dat kunst kijken stressverlagend is en dus hartstikke gezond. Welke werkgever kan daar nou iets op tegen hebben?