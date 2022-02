Een jong gezin met een kind van jaar of 3, zittend in een café. De moeder zei: ‘Papa wil héél eventjes naar het museum, en dan kunnen we daarna met je takelauto spelen.’

Hier zat nogal veel in, vond ik.

Dat het kind niet naar het museum wilde. Dat moeder misschien ook wel niet wilde. Dat vader wel wilde, waarschijnlijk om te bewijzen dat je ook met een klein kind heus nog wel ‘een leven’ hebt. Daarnaast kreeg ik de indruk dat de moeder verantwoordelijk was voor het blij houden van het kind, en daarmee haar man, en daarmee haarzelf. ‘Heel eventjes’ een museum in met een onwillig kind is verschrikkelijk, maar misschien was dit het offer dat zij moest brengen.

‘Nee,’ riep het kind, ‘takelauto!’ De vader las ondertussen de krant.

Werd het museum of takelauto? Ik weet het niet. Wel weet ik wat het werd voor de moeder: hoofdpijn.