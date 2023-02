Heeft Willie Wortel uit Alkmaar de sleutel naar het paradijs gevonden?

Afgelopen maandag publiceerde de Volkskrant een stuk van Bard van de Weijer; ‘Duurzaam gas uit zowat alles wat je in de reactor stopt’, stond erboven. Op een foto zag je een man met een oranje helm ergens aan draaien. Omdat ik gek ben op Willie Wortels die iets hebben uitgevonden waarmee ze de wereld gaan redden, begon ik te lezen.

De man op de foto heette Gerard Essing, de installatie waaraan hij zat te morrelen was van zijn bedrijf SCW Systems in Alkmaar. SCW produceert groen gas door afval in water onder hoge druk te zetten en te verhitten tot 600 graden, waarna er methaan, waterstof en CO2 ontstaat. Er zijn meer initiatieven op dit terrein: eerst haalden we in Nederland gas uit de grond, nu produceren we het zelf en stoppen het er weer in. Maar wat SCW doet, kwam me toch tamelijk spectaculair voor.

Het verhaal van Van de Weijer werd steeds gekker. Het kwam erop neer dat je de reactor van SCW met van alles en nog wat kunt vullen (rioolslib, rotte eieren, takken en verlepte tulpen, plastic kinderspeelgoed, een dood paard) en dat er dan aan de andere kant van de helse machine groen gas uitkomt. Of waterstof, desnoods kerosine of diesel.

Ik verwachtte de gebruikelijke kanttekening dat er nog een paar kleine probleempjes moesten worden opgelost. Er zou waarschijnlijk tien kuub Gronings gas moeten worden verstookt voor er één kuub groen gas uit de reactor kwam, of het risico was levensgroot dat de installatie in de lucht zou vliegen en heel Alkmaar zou wegvagen.

Dat stond er allemaal niet. We hoeven het concept van Essing alleen nog maar even uit te rollen en SCW produceert in 2030 genoeg gas voor anderhalf miljoen huishoudens. Kwestie van moleculen losknippen en weer samensmelten of zoiets. Ik riep naar mijn vriendin dat we ons gasfornuis nog niet moesten wegdoen.

Nu kwamen er andere vragen. Waarom had de Volkskrant maandag de krant niet geopend met dit mysterieuze procedé dat ons mogelijk ging redden? Kon Essings installatie draaien op het zelfgeproduceerde gas? Was er wel voldoende afval of moesten we de productie verhogen? Was Gerard Essing de neef van Hans Klok? Wanneer begon de polonaise?

Deze week wachtte ik tevergeefs op een follow-up. Maar het was alsof journalisten van de wetenschapsredacties van andere periodieken het ook niet konden geloven. Misschien waren ze nog aan het rondbellen om een scepticus te vinden. Aan het eind van het stuk had Gerard het ook nog even over CO2 dat hij kon afvangen en omzetten in vaste stof om huizen van te bouwen. Iemand leek de sleutel tot het paradijs te hebben gevonden: aan de ene kant smeerlapperij de toverreactor in, aan de andere kant een groene wereld eruit.

Ik begon te dagdromen: we vissen al het plastic uit de wereldzeeën, stoppen het in Gerards reactor, verkopen het gas, stoppen de opbrengst in zo’n kapitaalfonds als de Noren hebben en gaan lekker luieren.

Jarenlang heb je gelezen over de menselijke inventiviteit die onoplosbare problemen toch zal weten op te lossen, en daar zijn de Gerard Essings, die na het mislukken van zijn wijnwebwinkel maar eens in de energietransitie stapte. Mijn dochter Hannah heeft vorige week in Alkmaar voor het eerst een eitje gekookt op Gerards duurzame gas.

Jaren van klimaatnieuws hebben me wantrouwig gemaakt. Ik geloof pas in doorbraken als ze zijn doorgebroken. Maar voorlopig hoop ik dat het wonder zich voltrekt.