Heeft de één na machtigste man in de wereld de machtigste herbenoemd?

Machtigen worden benoemd, machtelozen gekozen. Zo machteloos als Hugo de Jonge is, zo machtig is Jerome (Jay) Powell. Maandag werd hij herbenoemd als voorzitter van de Fed, de koepel van centrale banken in de VS.

En daarmee blijft hij nog tot februari 2026 de machtigste man van de wereld. Hij is de baas van de dollar, de valuta waar de hele wereld aan is uitgeleverd. Hij kan ze eindeloos bijdrukken. Hij kan ze duurder en goedkoper maken en daarmee de inflatie manipuleren. Dagelijks wordt voor drie biljoen dollar aan handelstransacties in deze munt afgerekend, 88,3 procent van alle internationale handelsdeals. De euro noch de yuan zijn in staat geweest daar ook maar bij in de buurt te komen.

De Fed is de brandweerman van elke crisis. Bij de kredietcrisis en de huidige coronacrisis kon de Fed meteen water op het vuur gooien, terwijl politici nog moesten wikken en wegen. En de Fed heeft oneindige hoeveelheden bluswater. Sinds 2009 is de balans van de Fed door het opkoopprogramma van obligaties geëxplodeerd tot meer dan 9.000 biljoen dollar. Als Powell al dat schuldpapier op de markt zou gooien is de VS failliet, net als de rest van de wereld. Verschillende landen in de wereld zoals Ecuador en Zimbabwe hebben de dollar zelfs geadopteerd als officiële valuta omdat die stabieler is dan een eigen munt.

De Fed-voorzitter is machtiger dan de president. Biden beschikt over 3.750 kernbommen waarmee hij de halve zo niet de hele wereld zou kunnen vernietigen. Maar dat zou collectieve zelfmoord zijn, zodat hij er eigenlijk niets aan heeft. In zijn financiële beleid is hij met handen en voeten gebonden aan een

Congres waarin de helft van de zetels wordt bezet door politieke tegenstanders.

Powell is een technocraat. Zijn kantoor zet het Witte Huis in Washington bijna in de schaduw. Slechts een kwart van de Amerikanen weet de naam van de voorzitter van de Fed. Hij is aan niemand verantwoording schuldig, want de Fed is onafhankelijk. Er zijn geen outside aandeelhouders noch internationale instanties die de macht kunnen inperken.

Hij hoeft niet eens de schijn op te houden dat hij democratisch is gekozen zoals vele dictators. Elke zes weken zit hij de vergadering voor van het twaalf leden tellende Federal Open Market Committee (FOMC). Het is een klein gezelschap van gelijkgezinden. Ter vergelijking: het 25 leden tellende governing council van de ECB waarvan Christine Lagarde voorzitter is, bestaat uit facties van Oost-Europese, Zuid-Europese en Noord-Europese bankiers.

Ooit was de Fed slechts toezichthouder op de banken. Nu creëert ze met het opkoopprogramma banen, bepaalt de inkomensverdeling en stuurt de huizenprijzen. Met het opkopen van green bonds bemoeit de Fed zich zelfs met het milieubeleid.

De Fed is nog nooit zo machtig geweest. Eigenlijk is Joe Biden slechts de paladijn van Jerome Powell. Hugo de Jonge op zijn beurt is niet meer dan de loopjongen en voetveeg van Jaap van Dissel.