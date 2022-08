Hedendaags cynisme: wie weet er nog wie de voormalige held Julian Assange is?

Mocht Salman Rushdie straks opkrabbelen als een cycloop met één oog, dan moet messentrekker Hadi Matar hopen dat hij in elk geval een deel krijgt van het prijzengeld dat ayatollah Khomeini op het hele hoofd van Rushdie heeft gezet.

De laatste roman van Rushdie heet Victory City en gaat niet over een cycloop, maar wel over een mythische figuur. Het 9-jarig meisje Pampa Kampana ontsnapt in een gruwelijke oorlog aan weduweverbranding en wordt dan de spreekbuis van de god Parvati. Het boek, een ingewikkelde saga met vele uitweidingen, is niet in het Nederlands vertaald, vermoedelijk omdat Rushdie voor Nederlandse uitgevers niet meer zo’n aantrekkelijke auteur is. Daar zal, dankzij de aanslag, ongetwijfeld verandering in komen.

Komt Julian Assange ooit nog vrij? Aan die vraag gaat een andere vooraf: wie is Julian Assange ook alweer? Vijftien jaar geleden was hij, als de oprichter van WikiLeaks, een held die slechts gebruik had gemaakt van de vrijheid van meningsuiting. Machtige landen zaten echter hem aan en hij werd in Londen gearresteerd. Daarna veranderde hij van vrijheidsstrijder in een verkrachter. Aanklachten in Zweden gedaan, werden later ingetrokken, maar Assange zou nooit meer een held zijn. Zijn onvoorzichtigheid was niet straffeloos en hij moest een ambassade invluchten. Toen de ambassade daar genoeg van had, kwam hij in de gevangenis terecht.

De Britten willen hem nu uitleveren aan de Verenigde Staten voor het publiceren van documenten die allang niet meer relevant zijn. Een groep van advocaten en journalisten wil dat verhinderen, omdat bij een bezoek aan de ambassade destijds hun telefoons zijn gehackt door de CIA. Daarop staan gesprekken die allang niet meer relevant zijn en dat is een schending van de privacy. Intussen zit Assange al veel langer vast dan cokesmokkelaar Frank Masmeijer vast heeft gezeten. Helaas heeft Assange geen koning Willem-Alexander om hem gratie te geven.

Als je jong bent, geeft je lichaam je alle vrijheid om te doen wat je wilt, omdat je het niet als een last ervaart. Als je oud wordt, zul je je lichaam ervaren als een machine die af en toe gerepareerd dient te worden, of waarvan een onderdeel helemaal aan vervanging toe is. Dat heet vergrijzing. Bob Dylan, 81 jaar, schijnt het nummer Forever Young te hebben gemaakt als slaapliedje voor zijn zoontje Jesse. Het liedje begint met: May God bless and keep you always / May your wishes all come true. Het lijkt me niet goed voor een kind als al zijn wensen uitkomen. Bob Dylan woont toch niet in Amsterdam-Zuid? Daar kun je een prijs in de Postcodeloterij winnen, maar geen Nobelprijs.

Dankzij de klimaatmaatregelen van Biden schieten de aandelen van de bedrijven in zonnestroom omhoog. Dat worden de Shells en Esso’s, de grote kapitalisten van Den Nieuwen Tijd. Overigens zijn ook de winsten van Saudi Aramco duizelingwekkend gestegen, omdat de kroonprins van Saoedi-Arabië zaken doet met de Russen. Willem Frederik Hermans zei: ‘Ik ben alleen mijn eigen bondgenoot en zelfs dat niet.’ Kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed was misschien geen bondgenoot van Khashoggi, maar verder van iedereen, en dat legt hem bepaald geen windeieren. Vraag maar aan Máxima.

Poetin gaat op alle continenten wapens verkopen, zodat overal ter wereld de nazi’s bestreden kunnen worden. Op voordracht van de huidige directeur zal het Stedelijk Museum een museum worden voor Modieuze Kunst. Bericht van de dag: al de bijenkasten die goedbedoeld geplaatst zijn, vormen een bedreiging voor de bijenstand. ‘Ben je bang voor eenzaamheid? Trouw nooit’, zei Tsjechov. Voorkomen dat Afghanen sterven zonder de Taliban te versterken, is helemaal geen dilemma, want dat kan gewoon niet. Heleen Mees waarschuwt Trump voor de laatste keer. Als Hongarije zo’n vreselijk land is – Eichmann deed er ooit goede zaken – waarom willen dan zo veel Nederlandse jongeren daar een festival bezoeken? De verplaatsing in Estland van het monument met een Sovjettank ‘raakt een gevoelige snaar’. Dat doen tanks nou altijd.

We gebruiken te veel water, het is om te huilen. Een vrouwelijke agente in Eindhoven wordt vervolgd omdat zij met een waterkanon een vrouw omver spoot, die daarbij flink verwond werd. Dit is te cynisch om in een grap te verwoorden. Je zou er wel een limerick over kunnen maken, maar dat laat ik liever over aan de lezers. Schoonmakers vonden op de Nederlandse stranden 86.954 peuken. Stel je eens voor dat een pakje sigaretten 47 euro gaat kosten, zoals de minister van Gezondheid wil, wat kun je dan niet allemaal verdienen met recycling? Een nadeel wordt geen voordeel als je in het ouderlijk huis van Cruijff gaat wonen. Wees eerlijk: leedvermaak voor Erik ten Hag, die 9 miljoen per jaar is gaan verdienen.

En toen stond Salman Rushdie op. God had hem genezen.