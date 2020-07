Hebben bierverkopers geprofiteerd van de lockdown?

Beeld Meinou de Vries / VK Graph

In Nieuw-Zeeland ontsnapte vorige week een man uit de verplichte reizigersquarantaine om naar een slijterij te gaan. Tieners laten op TikTok zien hoe makkelijk het is om met een mondkapje op ouder te lijken, en zo als minderjarige alcohol te kopen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt voor de zekerheid nog maar eens dat het drinken van alcoholische dranken besmetting met het coronavirus niet voorkomt. Wat doet het virus dat klinkt als een biermerk met de bierconsumptie?

In Nederland zeggen de meeste bierdrinkers dat ze evenveel bier drinken als voor de crisis. Toch neemt de totale verkoop van bierbrouwers flink af. Tijdens de lockdown werd er natuurlijk veel minder bier verkocht aan horeca, terwijl de thuisconsumptie niet evenredig toenam. Misschien dat de bierdrinker in de kroeg toch net iets sneller de tel kwijtraakt dan thuis.

Uit de halfjaarcijfers van Heineken blijkt dat in Azië en West-Europa, waar het virus het eerst toesloeg, het biervolume minder daalde dan in de rest van de wereld. Vooral in Vietnam bleef het biertje populair, daar groeit de populariteit van Heineken al jaren.

Maar in Noord- en Zuid Amerika, het Midden-Oosten en Oost-Europa was de afname veel groter. Daar werd ongeveer 15 procent minder bier verkocht dan in voorgaande jaren. In veel landen was de horeca (gedeeltelijk) gesloten.

In Zuid-Afrika en delen van Mexico, Thailand en Groenland mocht er enige tijd helemaal geen alcohol worden verkocht. In Zuid-Afrika is het verbod net weer opnieuw ingegaan. Het aantal besmettingen in een land lijkt dus minder invloed te hebben op hoeveel pils er wordt genuttigd dan de striktheid van de maatregelen.