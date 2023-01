Heb ze lief, onze Nederlandstalige boeken

Boeken in boekhandel Polare in Maastricht. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Ontlezing en de krimp van de boekenmarkt, zoals gesignaleerd in de cijfers van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) over 2022, zijn geen natuurlijk fenomeen. Wat er gebeurt met de Nederlandse literatuur is een gevolg van politieke keuzes. Bezuinigingen op cultuur, de kruideniersbehandeling van iedereen die leeft van de pen, de geringschatting van onze moedertaal, dat zijn besluiten en gedragingen waardoor het Nederlands cultuurgoed terrein verliest.

Die ontwikkeling is meer dan jammer: zonder oorspronkelijke, nieuwe en diverse stemmen dreigt het eigen karakter van de Nederlandse taal in een reservaat te belanden, omsingeld door het alomtegenwoordige Engels.

Over de auteur Miro Lucassen is voorzitter van de Auteursbond, de Nederlandse beroeps- en belangenvereniging van schrijvers en vertalers.

Er is niks mis met Engels als zodanig, maar laten we als Nederlanders niet denken dat we de finesses van het Engels net zo beheersen als onze moedertaal. We leren lezen en schrijven in het Nederlands, de meesten van ons spreken thuis Nederlands, onze cultuurdragers schrijven in het Nederlands. Goed geschreven, hedendaags, herkenbaar en gevarieerd leesaanbod in het Nederlands is ook van groot belang voor hen die de taal aan het leren zijn, hetzij als nieuwkomers, hetzij op school.

Wens van de lezer

De Auteursbond sluit de ogen niet voor de markt. Dat een op de vijf boeken inmiddels wordt aangeschaft in een andere taal dan het Nederlands, geeft aan wat een deel van de lezers wil. Tegen de wens van de lezer kan geen schrijver zich verzetten, maar we kunnen de lezer wel aanmoedigen om meer oorspronkelijk Nederlandstalig werk te proeven.

Die aanmoediging begint bij het uitdragen van belangstelling. Schrijvers laten zich zien met een boek, maar waar kunnen ze dat nog doen? De teloorgang van tv-programma Brommer op zee, liefdeloos om zeep gebracht waarna reanimatie te laat kwam, is een van de vele voorbeelden.

Problematischer is de plek van literatuur in ons onderwijs. Op de pabo is jeugdliteratuur geen vak meer, zodat jonge onderwijzers zelf hun weg moeten zoeken in het aanbod. In het voortgezet onderwijs slaat het eisenpakket van technisch lezen alle vreugde uit elke tekst. Breng de jeugdliteratuur dus terug op de pabo, lees elke week voor in elke klas van de basisschool, laat middelbare scholieren lezen in plaats van ontleden.

Wat leest onze premier als het geen beleidsnota’s zijn? Waarom is het een bijzonderheid dat staatssecretaris Gunay Uslu haar medebewindslieden meesleept naar het theater? Wanneer is er iets van belezenheid en betrokkenheid te merken in de Tweede Kamer? Lezen de vergaderaars in de poldereconomie eigenlijk weleens literatuur, vakliteratuur of een goed geschreven managementboek?

Taal koesteren

We weten het niet en dat deugt niet. Een samenleving die haar taal koestert, draagt dat uit. Dat kan prima, blijkt uit de populariteit van Nederlandstalige muziek. In die sector is geduldig, vastberaden en aandachtig gewerkt aan repertoire in alle relevante genres, van pop tot hiphop, van luisterlied tot cabaret. In de muziek leeft het besef dat een vertaald lied een eigen kunstvorm is, een nieuwe versie van een bestaande boodschap, toegankelijk gemaakt voor andere luisteraars.

Het Nederlandstalige boek heeft recht op diezelfde aandacht. Aan de samenwerkende professionals in het boekenvak zal het niet liggen. Schrijvers leven voor hun werk, zelfs als ze er nauwelijks van rondkomen. Uitgevers brengen nog altijd veel titels op de markt, ook al beseffen ze dat niet al die titels rendabel zullen zijn. Boekhandelaren praten zich de blaren op de tong om hun klanten te overtuigen van de boeken waar ze door zijn geraakt. Bibliotheken zijn na jaren van verschraling op de weg terug nu Den Haag weer liefde voor hun werk toont.

Series en films

En als u denkt dat er toch genoeg op tv is: makers van talloze series en films laten zich inspireren door boeken. Zonder het werk van de oorspronkelijke auteurs is er geen De Stamhouder, geen Bestseller Boy, geen Soldaat van Oranje, geen Turks Fruit, geen Kruistocht in Spijkerbroek. Zonder deze boeken én de films zou Nederland cultureel een stuk armer zijn.

Het is niet te voorspellen welk boek de volgende De avond is ongemak wordt. Nieuwe schrijvers hebben tijd en ruimte nodig, nieuwe boeken zorgzaamheid. Praat daarom over het boek dat u leest met collega’s en familie, deel het enthousiasme op een sociaal platform waar u zich thuisvoelt, kom luisteren als schrijvers een lezing geven, bezoek eens een literair festival. En als u iets te zeggen heeft over culturele budgetten of subsidies, denk dan ook aan het stille genot van lezen op de bank, bij de kachel of in het park.

Het boek waar u en die lezer van genieten, is er al. De boeken die nog geschreven moeten worden, hebben een steuntje in de rug nodig.