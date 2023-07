Het was druk bij de kleine bakkerij. Er stond maar een verkoopster, een Surinaams meisje van een jaar of 18 met een bedeesde oogopslag in een onberispelijk gestreken bloesje. De vrouw voor me was aan de beurt. Ze was lang en mager, liep tegen de 70, en leek nogal op Freek de Jonge, inclusief haar kapsel. Ze droeg een wijde, zwarte jurk, felrode lippenstift en grote hoepels van oorringen. ‘Zo! Ben jij nieuw hier?’, vroeg ze aan het meisje, dat glimlachend knikte.

‘Heb jij een mooie Ketikoti gehad?’, vroeg de vrouw luid, waarna ze zich omdraaide en met een stentorstem tegen de wachtende mensen riep: ‘Ja, ik wéét dat het druk is, maar dit is nu even belangrijker!’ Het meisje lachte verlegen. ‘Ja, heel indrukwekkend.’ zei ze. We hebben het op de televisie gezien, want het regende, maar het was....’

De vrouw onderbrak haar. ‘Op de televisie?!’, riep ze, weer met die stem. ‘Kind, zo’n beetje motregen, je bent toch niet van suiker? Dat feest is toch belangrijk voor jullie? Ja, niet alleen voor jullie, hoor, Ketikoti is belangrijk voor iedereen! Dat durf ik best te zeggen, ja!’ En, naar de groeiende menigte achterin de winkel: ‘Ja, ik wéét dat we allemaal vreselijke haast hebben, maar het gaat nu even niet om onze persoonlijke zorgjes!’

Het meisje onderging een en ander met neergeslagen ogen. ‘Het gaat hier om prioriteiten’, sprak de vrouw fier, en voegde er aan toe: ‘Goed. Ik wil graag een grof volkoren, ongesneden.’ Opgelucht greep het meisje een brood en deed het in een plastic zak. ‘Sommige mensen denken alleen aan zichzelf’, ging de vrouw voort, terwijl het meisje het brood op de toonbank legde.

‘Zeg!’, riep de vrouw. ‘Nu heb je me een gewóón grof volkoren gegeven. Ik moet er een met maanzaad hebben. Was je er even niet bij met je gedachten?’ Het meisje zei niets. Gelaten pakte ze een maanzaadbrood.

‘Ik had het toch héél duidelijk gezegd, maar goed’, snerpte de vrouw. En, naar de wachtenden: ‘Ja, er zijn nu eenmaal belangrijker zaken op de wereld dan ons drukke leventje! Het gaat hier om slaverníj!’ En, weer tegen het meisje: ‘Nou ja, het is voor jou nog erg wennen natuurlijk, in zo’n winkel.’

Toen het mens eindelijk was opgekrast, was ik aan de beurt. ‘Vier harde witte puntjes, alsjeblieft’, zei ik, met een bemoedigend bedoelde glimlach. ‘O jee, die zijn op’, zei het meisje. ‘Sorry! Ik heb nog wel bruine...’

‘Ook lekker. Geef me die maar.’ zei ik.

Het was het minste wat ik kon doen.