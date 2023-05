Hashtagmode zoals barbiecore rukt op: trends duren geen decennium meer, met een beetje geluk blijft kleding een jaar cool

Op de site van webwinkel Shein scroll ik langs alle kledingstukken die onder de sectie ‘barbiecore’ zijn ingedeeld. Het zijn honderden en honderden items, allemaal roze: strakke jurken, hotpants met nepbont, wijduitlopende glitterbroeken, korsetten. Sinds de eerste beelden van Barbie vorig naar buiten kwamen, de langverwachte film van Greta Gerwig met hoofdrollen voor Margot Robbie (Barbie) en Ryan Gosling (Ken), domineert de trend het internet. En als tiktokkers ergens het suffix -core achter zetten, weet je dat het menens is. In elk geval voorlopig.

Het is een geweldig verdienmodel voor bedrijven als Shein – de Chinese faster than fast fashion-gigant tikt net niet de 299.792 kilometer per seconde aan. Als een actrice of realityster ’s avonds in een bepaalde jumpsuit wordt gefotografeerd, dan staat de polyester kopie bij het krieken van de dag online, poseert er rond het middaguur een verveelde influencer in en is het oud nieuws als de piepers op tafel staan.

Barbiecore op TikTok. Beeld TikTok

Elke dag worden er duizenden nieuwe producten aan de webshop toegevoegd en Shein geeft zijn klanten nog net geen geld toe. Een kort truitje kost er 3,99 euro, voor minder dan 40 euro heb je een colbert met pantalon. Wie twee kledingstukken uit de categorie barbiecore aanschaft, krijgt ook nog eens 15 procent korting. Het is de ultieme garantie dat mens, dier en planeet er op meerdere plekken in de keten zeer bekaaid van afkomen, mocht je daar als consument waarde aan hechten.

En dat voor kleren die over een paar maanden, als ze tegen die tijd nog niet van ellende uit elkaar zijn gevallen, hopeloos achterhaald zijn. Dat is het nadeel van vrolijke microtrends als barbiecore. Het is, zoals wetenschappers het hebben genoemd, attention deficit fashion, mode voor de korte spanningsboog.

Ik las de term deze week in een verhaal van het Amerikaanse modeblad Nylon, over hoe de ene -core steeds rapper wordt ingeruild voor de andere. Een trendcyclus duurt geen decennium meer, maar met een beetje geluk een jaar. Sociale media en alle hapsnapcontent die je er tegenkomt, hebben ervoor gezorgd dat we eerder afhaken en sneller behoefte hebben aan iets nieuws.

Barbiecore op TikTok. Beeld TikTok

Dus worden we van cottagecore naar mermaidcore gezogen, van blokecore naar gorpcore – je zou het hashtagmode kunnen noemen. De buzzy namen, makkelijk vindbaar voor algoritmen, zijn een belangrijk onderdeel van het succes. ‘Koningin Máxima omarmt barbiecore-trend in VS’, schreef Vogue toen onze koningin tijdens een werkbezoek een roze capejurk aanhad. Dat Máxima al een kwarteeuw bij allerlei gelegenheden roze draagt, is op zo’n moment van ondergeschikt belang; iedereen wil op het modewoord meeliften.

Shein had vorig jaar een omzet van 21,3 miljard euro en hoopt in 2025 uit te komen op 54,9 miljard, meer dan het dubbele. Voor dat doel is bereikt zal er nog een oneindige hoeveelheid microtrends aan ons voorbij moeten trekken, de een nog vluchtiger dan de ander. Prettig vooruitzicht voor het bedrijf: aan het eind van de zomer is barbiecore iets voor boomers. Als het welzijn van mens, dier en planeet in de tussentijd niet viral gaat tenminste, maar die kans is verwaarloosbaar. Misschien moeten we het earthcore noemen.