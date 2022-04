‘Hartdoden door mRNA-vaccins!’, klinkt het op sociale media – maar dat zit toch net wat anders

Op Facebook en Twitter zijn ze eruit, de ongerusten en de ontevredenen. Zie je nou wel? Wat iedereen al wist, is nu dan toch bevestigd, in artsenblad The Lancet nog wel: kort na vaccinatie met het mRNA-vaccin is de kans op een hartaanval groter. ‘Kom er maar in Maarten’, daagde iemand met de internetnaam Sneeuwvlokje22 me uit – op internet ben ik uitgegroeid tot zoiets als de plaaggeest der coronasceptici.

Interessant is het onderzoek waarover het gaat inderdaad. Samen met collega’s uit onder meer Denemarken pakte immunoloog Mihai Netea (Radboud UMC) de officiële patiëntentests van de coronavaccins er nog eens bij. Met een prikkelende vraag: zouden coronavaccins ook de sterfte aan ándere ziektes verminderen? Als een soort positief bijeffect, omdat het immuunsysteem op scherp komt te staan?

Verrassend, wat daaruit blijkt. Na een prik Janssen of AstraZeneca, vaccins op basis van een ontmanteld verkoudheidsvirus, ging de sterfte inderdaad iets omlaag, niet alleen aan corona maar ook aan andere aandoeningen. Met de mRNA-vaccins – van Pfizer of Moderna – was dat niet het geval.

En toen kwam-ie. De uitspraak waar de halve vaccintwijfelende wereld mee aan de haal ging. Leest u even mee: ‘Geen van de mRNA-vaccins had enig effect op het algehele sterfterisico, in vergelijking met een placebo. Er was een trend naar minder overlijdens aan covid-19, maar die werd gecompenseerd door een ongeveer gelijkwaardige trend naar toegenomen risico op sterfte aan hartvaatziekten.’

Losjes vertaald: het mRNA-vaccin doet niets, én het geeft meer hartsterfte – dat leest althans het deel van de wereld erin dat toch al niets van coronavaccinatie moet hebben. ‘Hoe verrassend’, ‘van de regen in de drup’, klonk het op internet al snel.

Ik besluit contact te zoeken met onderzoeker Netea zelf. Die antwoordt prompt en duidelijk: interessant dat de vaccins van AstraZeneca en Janssen dit effect hadden, maar met de mRNA-vaccins is niets geks aan de hand. ‘De iets hogere, niet-covid-mortaliteit van de mRNA-vaccins is niet statistisch significant. Ik denk: waarschijnlijk toeval’, schrijft Netea per e-mail.

Even de cijfers erbij. In de testfase kregen in totaal 74 duizend mensen een mRNA-prik of een nepprik, een placebo. In totaal overleden 27 mensen in de paar maanden daarna aan een acute hart- of vaataandoening: 11 bij de placebogroep, en 16 bij de ingeënte groep. Dat zijn er anderhalf keer zoveel! Maar vooral zijn het ook gewoon: slechts vijf mensen.

Leg dat eens naast een andere net verschenen analyse, ook in The Lancet, van de bijwerkingen na liefst 299 miljoen mRNA-prikken. Geen spoor van verdachte hart- en vaatsterfte te bekennen, blijkt daaruit. Ook in het jaar 2021, waarin 13,3 miljoen Nederlanders werden ingeënt, was er voor zo ver ik kan nagaan weinig aan de hand. Anderhalf keer zoveel hartdoden was toch opgevallen, zou je zeggen.

Voor alle zekerheid zoek ik contact met Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie te Leiden, met trombose als specialisme. Ook die ziet in Netea’s cijfers bepaald geen aanleiding tot paniek. ‘Wat niet-epidemiologen steeds vergeten’, mailt hij desgevraagd, ‘is dat coronavaccins er niet alleen zijn om de sterfte te reduceren, maar om de verspreiding te remmen. Dus je moet ook de vermeden covidsterfte door verlaagde transmissie meetellen.’

Bovendien hadden de onderzoeken waarnaar Netea keek maar een looptijd van een paar maanden. Om te weten hoeveel sterfte vaccins voorkómen, moet je de ingeënten langer volgen. ‘Deze trials zijn opgezet om het effect van vaccins op symptomatische besmetting te meten, níét op sterfte’, zoals Rosendaal het verwoordt.

Je zou zeggen: dat zijn best een boel redenen om het verhaal van de dodelijke mRNA-vaccins, nou ja, ten grave te dragen, om in de sfeer te blijven. Maar zo zal het ook nu weer niet gaan. Sinds aan het licht kwam dat mRNA-vaccins in zeldzame gevallen hartontsteking kunnen geven (eens in de tienduizend keer! meestal ongevaarlijk!) zien de toch al wantrouwigen in iedere hartdode de bevestiging van hun heilige gelijk. ‘Zie je nou wel dat vaccins dodelijk zijn!’, klinkt het dan al snel, op hoge toon.

Wat een getob, wat een drukte. Je zou het er nog van aan je hart krijgen.