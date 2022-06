Harrie (69) woont al een kwart eeuw in een studentenhuis. ‘Prachtig toch, al dat jonge volk’

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Harrie Doeleman (69) het grootste deel van zijn leven door zou brengen op een studentenkamer van 24 vierkante meter. Hij kreeg al op jonge leeftijd verkering met zijn meisje en toen hij in dienst moest, besloten de twee te trouwen zodat hij recht had op een kostwinnersvergoeding. Niet veel later kochten ze een huisje in de Betuwe, kregen ze een zoon en begon Doeleman (‘zeg maar Harrie hoor, ik voel me nog jong’) een cafetaria.

Op papier leek het alsof hij alles voor elkaar had, maar toch had hij al die tijd een onbestemd gevoel. Eerst wist hij niet goed wat het was, maar gaandeweg werd het steeds duidelijker. ‘Na een tijdje kwam ik erachter dat ik toch op mannen viel’, zegt Harrie. Het betekende het einde van zijn huwelijk.

Terwijl hij zijn verhaal vertelt, zit Harrie op zijn balkon. Daardoor is het goed te zien hoe beneden twee van zijn huisgenoten, beiden gewapend met een vol krat Heineken, lachend het tuinpad opkomen en richting de voordeur stiefelen. De zomer stroomt al in krachtige golven door de stad, dus ze gaan zichzelf ongetwijfeld moed indrinken zodat ze straks durven te dansen met de meisjes die voor het eerst dit jaar jurkjes dragen die pas ophouden waar de fantasie begint.

‘Prachtig toch’, zegt Harrie. ‘Al dat jonge volk.’

Hoewel Harrie zelf nooit student is geweest – na zijn diensttijd en carrière als snackbarhouder werkte hij in de gehandicaptenzorg – kende hij na zijn scheiding wel iemand die een studentenhuis bezat in Nijmegen. Die zei: je mag daar best even zitten tot je iets anders hebt. Maar toen Harrie het pand aan de Oranjesingel voor het eerst betrad, voelde het aan alsof hij thuiskwam in een huis dat hij nog nooit had gekend. Hij vond het fantastisch.

Harrie Doeleman (69) in zijn studentenkamer in Nijmegen. Harrie is waarschijnlijk de enige bewoner van een Nederlands studentenhuis die AOW krijgt in plaats van studiefinanciering.

De kamer van Harrie is 24 vierkante meter – net genoeg ruimte voor de rode leren bank van zijn ouders en een klein eettafeltje. Slapen doet hij in de hoogslaper die hij zelf bouwde, zodat hij wat ruimte over zou houden voor een eigen koelkastje. De keuken deelt hij, net als het toilet en de douche, met zijn huisgenoten. Hij vindt het er zo aangenaam dat hij er inmiddels een kwart eeuw woont. Daardoor is hij waarschijnlijk de enige bewoner van een Nederlands studentenhuis die geen studiefinanciering ontvangt, maar AOW.

Harrie is zijn tijd daarmee ver vooruit. Deels door de toegenomen individualisering, maar bijvoorbeeld ook omdat we vaker scheiden en steeds ouder worden, kende Nederland de afgelopen decennia een enorme toename van het aantal eenpersoonshuishoudens: van 17 procent begin jaren zeventig naar 39 procent nu. Het gevolg: een nijpend woningtekort.

Recentelijk nog stelde econoom Mathijs Bouman dat we, tot er nieuwe huizen worden bijgebouwd, allemaal moeten inleveren op woonkwaliteit, bijvoorbeeld door met meer mensen te gaan samenwonen. Harrie kreeg die opmerking niet mee, waarschijnlijk omdat hij een biertje aan het drinken was met een van zijn vijftien huisgenoten.

Hoogstwaarschijnlijk met Loyd. Dat is een jongen wiens achternaam Harrie herkende toen hij een paar jaar geleden in huis kwam wonen. Wat bleek? Hij was vroeger dikke mik met diens opa en oma. ‘Nu eten Loyd en ik een keer in de week samen en komt ook zijn oma geregeld op bezoek. Dat menneke is 24, maar we zijn echt beste vrienden geworden.’

Harrie Doeleman (69) beklimt de hoogslaper in zijn Nijmeegse studentenkamer. Beeld de Volkskrant

Dat gebeurde overigens met wel meer huisgenoten, van wie Harrie er in de loop der jaren een paar honderd zag passeren. Sommigen komen jaren later nog op de koffie. Soms wordt hij op hun huwelijken uitgenodigd. ‘Ik kan mijzelf goed aanpassen aan dat jonge volk’, zegt hij.

En dat jonge volk goed aan hem. Zo vinden ook zijn kleinkinderen het fantastisch dat hun opa midden in de stad woont. Een keer in de twee weken komen ze langs, waarbij vooral zijn oudste kleindochter, die inmiddels 16 is, met steeds meer enthousiasme glimlacht naar de mannelijke huisgenoten van opa.

Maar wat nou als die beloofde 1 miljoen nieuwe woningen uit het het regeerakkoord van kabinet-Rutte IV daadwerkelijk worden gebouwd, zodat er straks ‘een betaalbare woning voor iedereen’ is? Gaat hij dan eindelijk verhuizen?

Geen denken aan, zegt Harrie. Tien jaar geleden reageerde hij eens op een seniorenwoning. Maar toen hij dat huis werkelijk toebedeeld kreeg, zag hij er toch van af. ‘Ik dacht bij mezelf: wat laat ik hier dan achter? Al die gezelligheid, al die praatjes in het trappenhuis, al die vriendschappen. Ik wil dat nooit meer kwijt.’