Harde grenzen oké, als we dan wel grote aantallen kwetsbare vluchtelingen uitnodigen

Wat fijn dat VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans een interview uit deze krant zo warm aanbeval. Het was ook een boeiend gesprek van Loes Reijmer met hoogleraar sociologie Ruud Koopmans over diens boek De asielloterij. ‘Weer slaat hoogleraar Koopmans een setje spijkers op zijn kop’, twitterde Brekelmans.

Brekelmans was gecharmeerd van een passage die volgens hem geschikt is voor ‘probleemontkenners’. Koopmans verklaart hierin waarom volgens hem linkse partijen moeite hebben met het erkennen van problemen onder jonge mannelijke asielzoekers, zoals criminaliteit. In het kort zegt hij: de hoogopgeleide achterban van die partijen ondervindt wel de lusten van migratie – leuke eettentjes en goedkope arbeid – maar niet de lasten, zoals verloedering van wijken en concurrentie om woningen en werk.

Dit is natuurlijk ook al meer dan twintig jaar een lekker beeld: hypocriet links dat de immigratiesluizen openzet ten koste van gewone mensen voor wie het beweert op te komen. En heus met een kern van waarheid. Al is er een kanttekening bij te plaatsen, want verdringing heeft vooral plaatsgevonden door arbeidsmigratie. En het waren juist VVD’ers die daarbij in een stout pakje met pompons stonden te zwaaien: go werkgevers! Die partij heeft dan ook het hoogst opgeleide electoraat na D66, wat een demografische bijzonderheid mag heten voor de grootste partij. Hoe krijg je het voor elkaar om zo veel zetels te winnen en zo weinig praktisch opgeleiden aan te spreken?

Het door Brekelmans uitgelichte citaat is ook maar één op de kop geslagen spijker, hè. Ik ben benieuwd of zijn partij enthousiast is over het hele ‘setje’. Dat zou nogal wat betekenen voor de VVD. Zo vindt Koopmans niet dat Nederland minder asielzoekers moet opnemen: ‘Die aantallen kunnen we gewoon aan. Het moet alleen beter gereguleerd en gedoseerd worden.’ Hij neemt landen als Canada en Australië tot voorbeeld, die vluchtelingen uitnodigen. ‘We zouden moeten kijken waar de nood het hoogst is. Jemen bijvoorbeeld, of bij de Rohingya in Myanmar.’

‘Het pro-migratiekamp’ bestaat volgens Koopmans behalve uit de ‘hoogopgeleide, progressieve elite’ uit ‘een rechts-liberale kant die sterk met de belangen van werkgevers verbonden is’. ‘Voor hen is migratie fantastisch. Ze drukt de lonen, er is een groter aanbod van arbeidskrachten. Geen wonder dat Angela Merkel in 2015 met ‘Wir schaffen das’ de meeste lof kreeg toegezwaaid vanuit werkgevers.’

Dat zal Ruben Brekelmans zich wel herinneren. Als jonge projectleider bij de Boston Consultancy Group was hij destijds ook lyrisch. In het FD gaf hij hoog op van Merkels speech, waarin ze volgens hem waarden als openheid, tolerantie en de waardigheid van het individu aanvoerde als grond om vluchtelingen op te vangen. Zo’n overtuigend verhaal had Nederland ook nodig, vond hij.

Het is raar. Rechtse politici en publicisten pakken dat boek van Koopmans er vaak bij om er linkse opponenten een draai mee om de oren te geven. En Forum-afsplitser Joost Eerdmans vroeg al aan de staatssecretaris of die het boek op zijn nachtkastje had liggen. Maar een rechtgeaard anti-imigratiepoliticus moet hopen dat die staatssecretaris dan eerst de helft uit dat boek scheurt.

Want ja, het gaat uitgebreid in op de problemen die asielzoekers volgens Koopmans veroorzaken én op de inhumane omstandigheden waaronder zij nu migreren, te vaak met dodelijke afloop in de Middellandse Zee. Hij bepleit in feite het weren van asielzoekers die zelf naar Europa komen. Maar dat is één deel.

Daarbij hoort zijn voorstel om ‘evenveel of zelfs meer’ asielzoekers toe te laten dan de afgelopen jaren, alleen dan op uitnodiging. Bijvoorbeeld via de UNHCR, de vluchtelingentak aan de Verenigde Naties.

Zonder me nu achter elk hoofdstuk van Koopmans’ boek te scharen, ben ik het al enkele jaren eens met zijn hoofdgedachte: gecontroleerde buitengrenzen, een afschrikwekkend beleid voor migranten die zelf komen, selectief nuttige arbeidsmigranten uitnodigen én – ruimhartig – de kwetsbaarste vluchtelingen. Ik bereikte die conclusie omdat de perverse uitkomst van elke onderhandelingsronde binnen coalities in de praktijk al jaren is dat we juist uit die laatste groep steeds minder mensen opvangen. Vijfhonderd per jaar nog maar! Het lijkt me de logische, minst slechte keuze om mensen te helpen die dat het hardst nodig hebben en nog met het grootst mogelijke draagvlak ook.

Laat Brekelmans’ VVD nu net het verkiezingsprogramma hebben gepresenteerd. En nog met migratie als hoofdonderwerp ook. Dat belooft wat, kun je denken. Maar hoezeer Brekelmans ook onder de indruk is van Ruud Koopmans’ boek, het is hem kennelijk niet gelukt om beide helften volwaardig in de partijplannen te krijgen. Pagina’s lang gaat het over het verminderen van het aantal asielzoekers. Minder gezinshereniging, geen vergunningen voor onbepaalde tijd meer, minder rechtsbijstand en zo gaat het maar door. Wie hard zoekt, vindt in de maatregellawine het idee om vluchtelingen op uitnodiging te laten komen, maar als bijgedachte voor later. Alles staat in het teken van ‘de instroom beperken’.

Koopmans noemt zijn voorgestelde oplossing in het boek een ‘realistische utopie’. Realistisch omdat hij die praktisch uitvoerbaar acht, utopisch omdat ‘zij een compromis vereist tussen het progressieve en het conservatieve kamp. Dit is de grootste uitdaging.’

We zagen daar van de week weer een illustratie van. Nieuwsuur onthulde het document met een poging tot een akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over migratie. De moeizaamheid druipt eraf en zoals bekend greep de VVD de kwestie aan om de toch al op alle fronten vastgelopen coalitie op te blazen. Daarna reikte Brekelmans radicaal-rechts de hand. Hij kondigde aan dat de VVD op asielterrein meerderheden gaat zoeken met de PVV. En wat partijleider Dilan Yesilgöz betreft is de PVV zelfs weer welkom in een coalitie.

Die beweging wil een totale asielstop en een nieuw ministerie van ‘Immigratie, Remigratie en De-islamisering’. Mooie post voor een zeker VVD-Kamerlid dat van boeken lezen houdt?