Hanteer bij klimaat de 50-procentregel

Brief van de dag

Als het om klimaatverandering gaat, moet het roer om. Maar het blijkt voor de meeste mensen heel lastig om dat ineens te doen. Eenieder kan iets bijdragen met enkele stappen.

Stap 1 Maak 50 procent minder vliegreizen. Rijd 50 procent minder auto. Eet 50 procent minder vlees.

Stap 2 Eet 50 procent meer biologische groenten en fruit. Laat 50 procent van je ‘nutteloze’ aankopen achterwege. Zet op 50 procent van de matig koude dagen de verwarming een graadje lager. Laat het gebruik van gif tegen insecten, onkruid en plantenziekten in de tuin 100 procent achterwege

Stap 3 Zoek bij 50 procent van je aankopen bij de drogist naar een verpakking zonder plastic. Koop 50 procent van je kleding duurzaam geproduceerd of tweedehands.

Welk resultaat zouden we als gewone burgers dan behalen? Sommige stappen leveren geld op: minder vliegen, minder autorijden, minder vlees eten en minder nutteloze aankopen doen.

Veel mensen kunnen daar vandaag mee beginnen.

Jeannette Schueler, Amsterdam

Afghaanse vrouwen

Machteloos en triest kijk ik twintig jaar na mijn vlucht voor het Talibanregime naar mijn geboorteland Afghanistan. Mijn geliefde land is er niet beter op geworden, maar zojuist teruggevallen naar het nulpunt.

Op dit moment zijn er misschien tienduizenden vrouwen die voor hun rechten en vrijheid vechten. Alle vrouwen die buitenshuis werken en studeren, zitten nu vol spanning vast in hun huis in Afghanistan. Behalve mijn angst voor mijn familie en vrienden die op dit moment in Afghanistan lijden onder oorlog en het Talibanregime, wil ik de spreekbuis zijn voor één machteloze jonge vrouw.

Zij wil, net als ik twintig jaar geleden, voor haar studie en vrijheid strijden. Ze wil vluchten uit Afghanistan, schrijft ze in een brief en vraagt om hulp. Zij schrijft dat ze in een onveilige situatie zit.

Ik vind haar een dappere vrouw en een studente met een open mind die mij heeft geïnspireerd om Spinoza te lezen. Een jonge kunstenares die onder de indruk is van de kunst van Vincent van Gogh, Frida Kahlo en Leonardo da Vinci en hun levensverhalen. Ik weet niet hoe ik haar kan helpen, maar ik wil graag de stem laten horen van Keyana Newan en alle vrouwen zoals zij die uit zo’n situatie weg willen.

Shamim Kamiyar, Almere

Wouter Bos

In de analyse over Afghanistan van zaterdag 14 augustus staat dit citaat van Wouter Bos: ‘het compromis was in 2007 we blijven maar nog voor een termijn. In 2009 en 2010 vonden coalitiegenoten dat ik die belofte moest breken en dat weigerde ik’. Dit is absoluut niet de waarheid.

De afspraak in 2007 was: nog een periode als lead nation. De afspraak was níét: ‘we blijven nog maar een termijn’. De coalitiegenoten vroegen dan ook niet om het breken van een belofte, maar om het nemen van een nieuw losstaand besluit. Dat was dan ook de reden waarom Bos in eerste instantie maandenlang met de betrokken ministers en de legerleiding over een nieuwe missie in Afghanistan overlegde.

Maxime Verhagen, oud-CDA-fractievoorzitter en oud-minister, Oegstgeest

Dick Schoof

In het interview met Dick Schoof, secretaris-generaal bij Justitie en Veiligheid, vraagt deze zich af hoe iemand kan denken dat het ’t ideaal is van een topambtenaar om de minister in het zadel te houden. (Ten eerste, 14/8) Dat is heel simpel: omdat het zo vaak gebeurt. En als je daar niet aan wilt meewerken, kom je niet op zo’n plek.

Gert van den Toren, Oud-Alblas

Midden-Oosten

Wát heb ik ‘genoten’ van alle reportages van Ana van Es! Heb haar integere en duidelijke stukken in de Volkskrant met veel interesse gelezen. Jammer dat ze weggaat uit het Midden Oosten, maar ik neem aan dat ze blijft bij de Volkskrant. Wel kan ik haar begrijpen dat ze na vijfeneenhalf jaar stopt met het correspondentschap in een gebied vol geweld en dreiging. Ana: Dankjewel!

Wim Hellenthal, Rijnsburg

K. Schippers

Ik dacht

dichten

zoals K. Schippers

is makkelijk.

Dat was niet zo.

René Appel, Amsterdam