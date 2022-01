De nieuwe, op zalvende toon uitgesproken mantra is: ‘We leven nu al twee jaar met het virus...’ Daarna volgt iets wat helaas toch echt móét, zodat we stráks met z’n allen, et cetera.

Juist omdat we nu al twee jaar met het virus leven, had ik zelf het gevoel gekregen dat ik immuun was. Ik was al van alle kanten bestookt maar was nooit besmet geraakt. Handen wassen deed ik nog wel, maar meer om te laten zien dat ik een goed mens was.

En toen was er toch ineens een positieve thuistest. Die kon niet kloppen, want ik was dus immuun, toch ging ik maar in isolatie.

Daar zit ik nu en het voelt als toen ik student was: zeeën van tijd maar niet in staat daar iets nuttigs mee te doen.

Inmiddels heeft de GGD de diagnose bevestigd en kan ik dus uuuren besteden aan de acceptatie van het feit dat ik niet immuun ben.