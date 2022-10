Halsoverkop terugdraaien van de privatisering van de energiemarkt zal de overheid miljarden gaan kosten

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat de vrije energiemarkt aan banden wordt gelegd. De wens van de SP om energiebedrijven te nationaliseren, vindt steeds meer weerklank in politiek en samenleving.

De roep om ingrijpende veranderingen is te begrijpen. De marktwerking moest ervoor zorgen dat de Nederlandse burger altijd de minimale prijs zou betalen. Nu blijkt dat die burger vooral behoefte heeft aan een maximumprijs en de garantie dat hij zijn energierekening altijd kan betalen.

Dat vraagt om een herbezinning op de liberalisering van de energiemarkt die begin deze eeuw op last van de Europese Unie werd ingevoerd. Het is niet verstandig de privatisering halsoverkop terug te draaien, zoals de SP voorstelt. Het zal de overheid miljarden gaan kosten, haar waarschijnlijk in conflict brengen met Brussel en opzadelen met een verantwoordelijkheid waarvoor ze helemaal de expertise niet heeft. Waarom zou de overheid energiebedrijven beter leiden dan het huidige bestuur?

Regulering van de markt om de uitwassen te bestrijden, is wel een goed idee. Om te beginnen moet de regel worden afgeschaft dat elke Nederlandse consument op elk gewenst moment boetevrij kan overstappen naar een andere leverancier. Deze regel was bedoeld om de concurrentie tussen de energiebedrijven tot maximale hoogte op te stoken. Ze konden zo niet anders dan hun consumenten de allerscherpste prijs bieden, was de gedachte.

Inmiddels is gebleken dat deze regel zijn doel totaal voorbijschiet. Hij heeft geleid tot een krankzinnige toename van het aantal energiebedrijven, die de Nederlandse consument bestoken met een salvo van agressieve campagnes. Een slecht gereguleerde markt leidt helemaal niet tot efficiëntie, maar tot verspilling – van marketinggeld in dit geval.

Deze regel maakt het voor energiebedrijven ook onmogelijk om langdurige contracten aan te bieden met een vaste gegarandeerde prijs, iets waar de Nederlandse burger zo naar snakt. Als de prijs van energie daalt, zullen klanten immers overstappen naar een goedkopere concurrent, waarna het energiebedrijf met een duur contract achterblijft.

Een andere uitwas van de energiemarkt vloeit voort uit de koppeling van alle energieprijzen. Als de prijs van gas stijgt, stijgt de prijs van andere energievormen (wind en zon) mee. Hierdoor boeken leveranciers van zon- en windenergie woekerwinsten als de gasprijs zo hoog is als nu. De Europese Unie stelt voor de opbrengst hiervan te maximaliseren en de rest over te maken naar de schatkist. Een uitstekend idee.

Tot slot moet worden voorkomen dat de overheden zelf de gasprijzen opdrijven. In hun ijver de gasvoorraden voor de winter op peil te brengen, boden Europese overheden deze zomer tegen elkaar op. Het voorstel van Nederland en Duitsland om als EU-landen voortaan gezamenlijk gas in te kopen, wordt hopelijk omarmd door de andere lidstaten.