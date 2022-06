‘Hallo, meneer! Houdt u van lezen? Meneer, leest u graag? Meneer!’

Patrick (47) heeft ooit in een boekwinkel gewerkt. ‘Ik kreeg daar geen geld voor, maar wel gratis boeken’, zegt hij. Dat was een slechte deal: in de supermarkt kun je met boeken niet betalen en Patrick houdt niet van lezen. De boeken stapelden zich ongelezen op in zijn kamer. ‘Mijn huisgenoten wilden er de haard mee aansteken, maar dat mocht niet van mij. Boeken verbranden deden ze in de Tweede Wereldoorlog. Het hoort niet.’

Patrick is heel stellig over wat wel of niet hoort en daar hebben we in de kliniek best veel profijt van. Hij is een van de weinige patiënten die de rommel achter zich opruimt en hij houdt zijn handen thuis. Als een losgeslagen patiënt hem een tik geeft, slaat hij niet terug. Slaan hoort niet.

Wat ook niet hoort: een lege wc-rol in de houder laten hangen. Wat al helemáál niet hoort: een lege wc-rol neerzetten op de spoelbak van de wc. Een paar jaar geleden liep een conflict over lege wc-rollen zo hoog op dat Patrick moest verhuizen naar een andere afdeling.

‘Ik kon niet in de boekwinkel blijven werken.’

‘Waarom niet?’

‘Ze zeiden dat ik daar niet hoorde, ze zeiden: jij hoort in de psychiatrie.’

‘Wat was er dan gebeurd? Waarom zeiden ze dat?’

Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik weet het niet. Dat zeiden ze gewoon.’

Zijn werk in de boekwinkel is ruim twintig jaar geleden. Het was geen gewone baan en hij woonde toen ook al onder begeleiding, maar dichter bij een gewoon, werkend leven is hij daarna niet meer gekomen. Net als veel andere patiënten op deze afdeling heeft hij nooit zelfstandig gewoond. Als deze patiënten zeggen dat ze naar huis willen, bedoelen ze: terug naar hun ouders.

Patrick weet niet hoe de wereld buiten de kliniek in elkaar steekt, waardoor mensen ten onrechte vaak denken dat hij dom is. Vanmiddag brak het oor van de theepot en Patrick vroeg: ‘Zal ik de theepottenfabriek bellen?’

Tijdens onze wandeling rond de kliniek komen we twee wandelaars tegen. ‘Goedemiddag, meneer! Hallo, mevrouw!’, roept Patrick. ‘Meneer? Mevrouw?’

De wandelaars kijken de andere kant op en lopen door.

‘Ze willen met rust gelaten worden’, concludeert hij.

‘Of ze zijn doof’, zeg ik korzelig. Zonet kwamen we ook al twee keer mensen tegen die niet op Patrick reageerden. Als je geen psychiatrische patiënten wil tegenkomen, moet je niet op een ggz-terrein gaan wandelen, vind ik.

In de boekwinkel heeft Patrick geleerd hoe lezers eruitzien. ‘Die daar’, zegt hij. Hij wijst naar een kleine man die naast de kliniek uit een auto stapt. Grijs baardje en een bril, aktetas onder de arm. ‘Dat is een professortje’, zegt hij, en hij roept: ‘Hallo, meneer! Houdt u van lezen? Meneer, leest u graag? Meneer!’

‘Ja’, antwoordt de man. ‘Ik lees graag.’

‘Adriaan van Dis? Leest u Adriaan van Dis? Ja? Welk boek?’

Geamuseerd kijkt de man naar Patrick, terwijl hij zijn vragen beantwoordt. Dan kijkt hij mij aan met een samenzweerderige blik en knipoogt vrolijk, alsof hij wil zeggen: grappig, hè? Dit aandoenlijke gesprekje met deze gekke patiënt.

Patricks gezicht betrekt. Wat er gebeurt, begrijpt hij niet, maar hij voelt wel dat hij wordt buitengesloten.

Ik zet mijn onderste oogleden in. Mijn onderste oogleden zijn mijn geheime wapen, ik kan ze bewegen en dat ziet er angstaanjagend uit. Ik staar het professortje aan en trek mijn oogleden een stukje omhoog, waardoor mijn ogen verkeerd om lijken te sluiten. Hij deinst achteruit. Zonet dacht hij nog in gesprek te zijn met een patiënt en zijn begeleider, nu twijfelt hij of hier twee patiënten staan.

‘Heeft u kleingeld?’, vraag ik. Dat is de genadeklap.

‘Twee euro graag’, zegt Patrick, ‘dan kunnen wij cola kopen.’

‘Nee’, zegt de man. Hij draait zich om en loopt met versnelde pas naar de ingang van de kliniek.

‘Dag, meneer!’, roept Patrick, en hij zwaait hem na. ‘Dáág!’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.