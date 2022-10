Grondstoffen voor het bakken van biologisch brood. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ik heb een kleine Konditorei/banketbakkerij in Amsterdam. Ik ben klein, maar toch lukte het me om in 2014 als tweede te eindigen in de verkiezing voor duurzaamste MKB-er in Amsterdam (Dam-prijs). Ik bak biologisch en zo duurzaam mogelijk. Ook toen energie nog goedkoop was, ben ik steeds energiezuiniger gaan werken.

Een paar weken geleden kreeg ik dan de brief met De Verhoging. Ik moet nu 3 tot 4 keer meer gaan betalen. Daarnaast zijn ook een aantal grondstoffen behoorlijk in prijs gestegen.

Ik kan dit toch niet allemaal doorberekenen in mijn verkoopprijs? Mijn hoop was op de ondersteuning van de regering. Vrijdag werd bekend wat de regels voor de ondersteuning zijn. Ik gebruik minder dan 5.000 kuub gas/50.000 kwh en daarom zal ik geen steun krijgen. Tja, had ik dan niet zo energiezuinig moeten zijn?

Bettina Loose, Amsterdam

Roken

Bij de redactie van de Volkskrant wordt blijkbaar voortdurend nagedacht of een foto onethisch of ongezond gedrag normaliseert of romantiseert. Zo worden foto’s van rokende mensen zoveel mogelijk gemeden, omdat dit roken zou stimuleren. Zou dat nu echt waar zijn?

De jeugd leest sowieso geen krant. De Volkskrant moet mij informeren, niet bevoogden. De krant hoeft mij ook niet op te voeden, dat hebben mijn ouders al geprobeerd. Als de redactie consequent is, zou de rubriek van Onno Kleyn moeten vervallen, want daar staat een foto van een fles wijn. Wijn is ook niet gezond. Dat zou wel een saaie krant worden.

Als foto’s het menselijk gedrag werkelijk beïnvloeden, zou ik willen voorstellen zoveel mogelijk foto’s van lezende mensen te publiceren. Misschien gaat de jeugd dan meer lezen.

Jacques Smits, Heerlen

Dop

Een bekende fabrikant van een frisdrank probeert iets aan zijn imago te doen met de kop boven de advertentie: LAAT DOP AAN FLES (Zaterdagkrant). Win-win-win voor milieu, gezondheid en de portemonnee zou de slogan kunnen zijn: LAAT FLES IN WINKEL. En drink gewoon kraanwater.

Piet van der Vlugt, Tilburg

Sympathiek maar slecht

Uit het stuk van Bard van de Weijer komt naar voren dat energie in staatshanden weliswaar een sympathiek, maar wel een slecht idee is omdat het uiteindelijk veel meer gaat kosten. Het argument is dat de huidige problemen in de energievoorziening niet te maken hebben met marktwerking maar met schaarste.

Maar het probleem is niet de schaarste, het probleem is de verdeling van de schaarste. En dat is wel het gevolg van marktwerking. Wanneer de energievoorziening weer in handen van de staat zou komen dan zou aan een eerlijke verdeling van die schaarste aan energie gewerkt kunnen worden. Als de energievoorziening in markthanden blijft, draait het om geld en niet om energievoorziening.

Makkelijk weerlegbare argumenten als: alleen bedrijven kunnen geoliede machines zijn (schaterlachende Widdershoven), met daaraan toevoegend: ‘Stel je eens voor als Nederlandse ambtenaren dit moeten gaan doen.’

En het argument van Machiel Mulder: als je marktwerking toelaat, wordt er efficiënter gewerkt en zullen de prijzen dalen. Hij voegt daaraan toe: ‘Kijk maar naar de Belastingdienst. Een enorme overheidsorganisatie waar veel mis gaat.’ Deze argumenten tonen alleen maar hun vooringenomenheid tegen de markt.

Jan van Beusekom, Berg en Dal

Band

Met betrekking tot voetballers die vanwege religieuze redenen een regenboogband weigeren te dragen, en waar wat badinerend op gereageerd wordt, het volgende. Wij hebben hier in Nederland vele voetbalcompetities die hun bestaansrecht ontlenen aan religieuze motieven: de zogeheten zaterdagcompetities.

Dat doet me denken: hoe is het met Folkert Velten?

Jan Lommerse, Hillegom

3 minuten

Om de andere dag douchen. Jan de Graaff overtroeft met één keer per week douchen. Prima idee, als je je dagen zittend achter een laptop doorbrengt.

Maar ook als je lichamelijke arbeid verricht of sport? Ik begin elke dag met een snelle fietstocht van 14 kilometer. Goed voor mijn longen, conditie, gewicht en dus voor mijn zorgvraag. Vergeef mij als ik daarna (niet ervoor) 3 minuten onder de douche sta.

Wel zo prettig voor mijn omgeving, en ik hoef minder vaak mijn kleren te wassen.

Pieter Markus, Geldrop

Het idee van Merel van Vroonhoven

In haar column fantaseert Merel van Vroonhoven over een financiële steunactie tussen twee weliswaar dicht bij elkaar wonende, maar maatschappelijk toch ver uit elkaar gedreven groepen burgers. Het is net zo simpel als geweldig.

Waar het ene deel van de maatschappij zijn geld ziet groeien (door welke omstandigheden dan ook) kan een ander deel van de maatschappij (hoeveel actie zij ook ­ondernemen) geen kant op. Het structurele gebrek aan kapitaal aan deze kant van de samenleving en de in de laatste jaren toegenomen ongelijkheid geven hier geen reden tot optimisme.

Die alsmaar groeiende kloof moeten we zo snel mogelijk zien te verkleinen.

We weten ook dat een groot deel van alle Nederlanders het beste voor elkaar wenst en wil doen. Dan hoeft in principe alleen nog de daad bij het woord te worden ­gevoegd. Het is tijd voor een laagdrempelige actie waarmee we ­elkaar kunnen laten zien dat we ­elkaar begrijpen en willen helpen. Zou het niet handig zijn om ‘Giro BB’ (burger voor burger) te introduceren? Hier kan iedereen die bijvoorbeeld de 190 euro energiecompensatie niet per se nodig heeft, ­doneren. Uiteraard kan er ook meer worden gedoneerd.

Georganiseerd door de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO, zoals ook bij Giro 555) kunnen de opbrengsten zonder veel gedoe worden verdeeld onder de burgers en initiatieven die het op korte termijn het hardst nodig hebben (de voedselbanken, de kleine lokale verenigingen, de buurthuizen, et cetera). Natuurlijk kunnen we op de ­politiek wachten, maar dat duurt, zoals we weten, te lang.

Het zou een mooi gebaar zijn dat ons weer iets dichter bij elkaar kan brengen. Bijzondere tijden vragen om bijzondere acties.

Marion Kresken, Delft