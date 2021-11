Haarkloverij gaat aan Taliban voorbij

Afghanen in Kabul wachten op het uitdelen van eten door een Duitse hulporganisatie. Beeld EPA

Brief van de dag

Geachte minister Knapen,

Wij kijken met plezier terug op uw bezoek aan onze school in 2012. U zat in een van onze klassen en was enthousiast over onze bijdrage aan het landbouwonderwijs in Afghanistan.

Gelukkig kunnen wij hieraan terugdenken vanuit Heumensoord. Dankzij de geweldige inzet van het crisisteam zijn wij in augustus in veiligheid gebracht en kunnen onze kinderen hier binnenkort naar school. Echter, wij maken ons grote zorgen om de collega’s die wij achter moesten laten.

Want tot onze ontsteltenis horen wij dat geen van hen nog in aanmerking komt voor evacuatie. Dit is onbegrijpelijk, omdat het project volledig door Nederland werd gefinancierd. Desondanks heeft uw ministerie besloten dat onze collega’s buiten de boot vallen, omdat het project niet door een Nederlandse ngo maar door een Nederlandse universiteit wordt uitgevoerd (Wageningen).

Wij zijn bang dat dergelijke technocratische abstracties aan de Taliban voorbijgaan. Mensen worden niet harder of minder hard geslagen (of erger) op basis van de juridische relatie die uw ministerie met een projectuitvoerder in Nederland heeft. Als we het niet over de levens van echte mensen zouden hebben dan zou het iets lachwekkends hebben. Helaas kunnen onze collega’s in Afghanistan zich weinig grapjes veroorloven.

Tijdens uw bezoek zagen wij een oprecht betrokken persoon. Wij vragen u daarom om rede en menselijkheid te laten prevaleren boven bureaucratische haarkloverij. En ervoor te waken dat Nederland niet om de verkeerde redenen de andere kant opkijkt.

oud-medewerkers van Agricultural TVET in Afghanistan project, omwille van de veiligheid van familie in Kabul kunnen de namen niet worden gepubliceerd. De namen zijn bekend bij de redactie.

Gedachten en gevoelens

Wat een fijne column van Sheila Sitalsing over de hoofdrol die gevoelens spelen in het maatschappelijk debat over complexe thema’s. Haar meedogenloze pen lijkt nooit het standpunt van compassie te missen. Zou het alleen niet zo kunnen zijn dat wij mensen teveel aandacht geven aan onze gevoeligheden, in plaats van aan onze gevoelens in het onderlinge contact en in reactie op grote vraagstukken?

Gevoelens én gedachten brengen ons in beweging en zetten aan tot handelen. Maken we het te persoonlijk en verliezen we het grotere geheel uit het oog, of denken we niet gehoord of gezien te worden, dan kan die kracht omslaan in gevoeligheden en krijgen we een waas voor onze ogen. Jezelf kennen en je gedachten en gevoelens in beheer nemen, houdt de boel wat meer zuiver en zou zomaar tot een waardevolle dialoog kunnen leiden.

Sandra Benschop, Rotterdam

Parlementaire enquête

Ik ben heel benieuwd hoe vaak Rutte weer last krijgt van spontaan geheugenverlies tijdens de parlementaire enquête over de coronacrises.

Lex Blokland, Arcen

Mondkapjes

Als de meerderheid van de bevolking voor herinvoering van de mondkapjesplicht is, waarom wacht 99 procent dan met het dragen van die dingen tot de draagverplichting op 6 november?

Ronny van de Water, Amsterdam

Handhaven

Handhaven van het coronatoegangsbewijs is niet zo heel moeilijk: gewoon weer vertrekken als er niet wordt gecontroleerd. Ook dat hebben we zelf in de hand.

Gerard Mensink, Vleuten

Halsema

Bennie Waanders (O&D, 4/11) verwijt Femke Halsema het gebruik van Engelse uitdrukkingen in het Volkskrant-interview van 3 november. Voor mij, als Swiebertje-fan van het eerste uur, heeft ze dit dubbel en dwars goedgemaakt door haar verzuchting dat ze niet bij alle horecagelegenheden een bromsnor kan neerzetten.

Jan van der Kemp, Nijmegen

Zwarte lijsten

Er is nu terecht veel aandacht voor het bestaan van ‘zwarte lijsten’ en de kwalijke gevolgen daarvan. Maar het is goed ons te realiseren dat fraudebestrijding met de daaraan gekoppelde klik- en tiplijnen topprioriteit is geweest. Ongetwijfeld heeft het een aantal fraudegevallen opgelost, maar de bijwerkingen waren vaak ook ingrijpend voor burgers.

Nu is de wind 180 graden gedraaid en is er een andere heilige koe en dat is ‘Bescherming Persoonsgegevens’, met een eigen toezichthouder in de vorm van Autoriteit Persoonsgegevens. Ik voorspel dat de wind nog wel een keer zal gaan draaien.

Jan Otten, Rijssen

Inleveractie

Om een maatschappelijk probleem op te lossen zou ik graag een inleveractie willen zien waarbij burgers, zonder gevolgen voor hun schaamtegevoel, anoniem hun tweede huis kunnen inleveren.

Koen Hulsbos, Bilthoven

Kind

Het is heel simpel, een genderneutrale vervanging van ‘jongetje’ in het slechtste jongetje van de klas. ‘Kind’ lijkt mij allesomvattend.

Teja van Rooijen, Delft