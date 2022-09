Haar lippen zijn zwart, haar neus is wit, ze heeft het ultieme instagramgezicht

Slenterend door Franse straatjes viel het me ineens op dat Franse meisjes er niet meer uitzien als Franse meisjes. Er bestaat een zorgvuldig gecultiveerd beeld van de Française dat in modebladen tot vermoeiens toe gepaard gaat met de woorden je ne sais quoi en erop neerkomt dat ze mooi is zonder zichtbaar haar best te hebben gedaan. Sekshaar, een beetje mascara en als ze echt uit wil pakken haastig gestifte lippen. Typ op Google ‘French girl’ in en je ziet duizenden artikelen waarin gepoogd wordt haar schoonheidsgeheim te ontrafelen.

Maar de Franse meisjes die ik zag lopen deze zomer leken meer op Amerikaanse instagrammodellen, met getekende wenkbrauwen, secuur omrande tuitmondjes en jukbeenderen die glommen van de highlighter. Er waren krul- en steiltangen aan te pas gekomen, zelfs wimperextentions. In The New Yorker van deze week wordt dit ‘Instagram face’ genoemd. Het idee achter het begrip instagramgezicht is dat jonge vrouwen allemaal op elkaar zijn gaan lijken doordat ze een ideaal nastreven dat op sociale media goed scoort. Algoritmes hebben de greatest hits van de vrouw samengesmolten tot één ultiem gezicht: haar lippen zijn zwart, haar neus is wit, haar ogen en wenkbrauwen hebben iets Zuid-Aziatisch en haar jukbeenderen iets Midden-Oosters. De auteur van het stuk, Jia Tolentino, vreest dat we ons uiterlijk zijn gaan aanpassen in het belang van de technologie. Gezichten worden omgesmolten tot iets wat veel likes en engagement genereert, en dus veel kijkers die op de app blijven hangen.

Beeld Instagram CelebFace

Maar ook de platforms zelf sleutelen lustig aan hun voorkomen, zodat we ze nog langer en in nog groteren getale komen bezoeken. Neem het gezicht van Instagram. Het kopieerde al de stories van SnapChat, de reels van TikTok en test nu een functie die verdacht veel lijkt op BeReal, de relatief nieuwe app die nota bene in de markt werd gezet als de anti-Instagram. SnapChat pikte de dubbelecamerafunctie van BeReal en introduceerde SnapChat Spotlight, een kloon van TikToks For You Page. TikTok, dat zelf dan weer Vine als voorloper had, stal terug van SnapChat en test nu een in-de-buurt-functie. Volgt u het nog? Ook YouTube bedacht namelijk een eigen TikTok, genaamd YouTube Shorts, en het videoplatform is zich sinds vorige week toe gaan leggen op podcasts. Twitteraars kregen deze week de beschikking tot Twitter Circle, geïnspireerd op Instagrams Beste Vrienden, en Twitter bleek ook ver uitgewerkte plannen te hebben om gebruikers betaalde naaktcontent aan te laten bieden, net zoals OnlyFans dus. Eerder ruilde het al de favorite in voor de welbekende like, keek het bij Clubhouse de audiofunctie TwitterSpaces af, en — nou ja, het punt is denk ik wel duidelijk.

In theorie is het prachtig, deze kunstmatige selectie waarmee wordt toegewerkt naar een superplatform dat alles in huis heeft wat we willen, zoals ook het instagramgezicht in theorie prachtig is (al doet het in de praktijk wat zielloos aan). Maar in het voordeel van de gebruiker is het natuurlijk niet, ondanks alle mooie woorden van de ontwikkelaars. Niemand denkt, verwikkeld in een stressvolle streak op SnapChat of moe gescrold op Instagram: was dit maar nóg verslavender. Of, aan de leiband van het alwetende TikTok-algoritme: joehoe jongens, ik heb hier nog een onontgonnen zwakke plek! Niemand denkt: maak alsjeblieft een olifantenpaadje naar mijn laatste beetje wilskracht. Of laat het beest anders maar gewoon los.