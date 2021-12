Haal geen artsen en verpleegkundigen uit arme landen

Coronazorg in het Machakos-ziekenhuis te Kenia. Beeld Brian Inganga / AP

Brief van de dag: Schandalig idee, deze moderne vorm van slavernij

Schande dat een van de rijkste landen met een van de beste zorgsystemen ter wereld, waar alle inwoners die dat willen al gevaccineerd zijn, uit arme landen verpleegkundigen en artsen wil importeren (Voorpagina, 15/12).

Laat deze zorgverleners in hun eigen regio de patiënten met corona verzorgen en stuur het extra geld dat we willen uitgeven aan hun vlucht, huisvesting, bijscholing en taalles (plus de winst voor de particuliere onderneming die dit organiseert), naar deze ontwikkelingslanden.

Op deze manier werken we ook mee aan het voorkomen van mutaties van het coronavirus in deze landen.

Schande dat wij willen meewerken aan deze moderne vorm van slavernij voor ons eigen welzijn, en dat we niet in staat zijn onze eigen broek op te houden.

Albert Bosch, Steyl

Schoolsluiting

Natuurlijk gaan grootouders (waaronder ik, 70-plus) massaal oppassen, hoe dacht de overheid dan dat ouders dat geregeld kunnen krijgen? De meeste mensen zijn door hun vrije dagen heen of kunnen niet zomaar vrij nemen. De schoolsluiting zal, gezien de reactie van bijvoorbeeld kinderarts-epidemioloog Bruijning (Ten eerste, 15/12), dus weinig effect hebben.

En dan die veelgeprezen bubbel, die zoals we weten voor veel kinderen helemaal niet zo veilig is. De stress neemt alleen maar toe in gezinnen waar het toch al niet vanzelf gaat. Een heel slecht idee dus, en des te wranger als we dadelijk de overvolle winkelstraten gaan zien.

Josien Hofs, Rotterdam

Speelbal

Laten we in 2022 alsjeblieft stoppen met het inzetten van kinderen als speelbal van degenen die niet hun verantwoordelijkheid nemen.

Ik wens alle leerkrachten een fijne, welverdiende vakantie en gevulde klassen op 10 januari.

Irma de Pater, Woerden

Vervelen

Beste basisscholier, ben je bang dat je je volgende week zal vervelen als de school dicht gaat? Hier wat tips: gezellig naar de bioscoop, lekker shoppen, dagje dierentuin, naar Ikea, ravotten in de binnenspeeltuin, uit lunchen, zwemmen, naar een pretpark.

Vervelen is niet nodig, je mag óveral naartoe. Behalve naar school.

Marga van der Have, Ede

Werkgevers

Waarom, bij alle vragen en zorgen over de schoolsluiting, was er bij de persconferentie niet een concrete oproep aan werkgevers om coulant te zijn voor werkende ouders? Een oproep om kritisch te zijn over wat er per se nú moet, om mee te denken met oppasoplossingen, het werk tussen collega’s anders te verdelen, vrij nemen niet te zien als vakantiedagen maar als zorgverlof en ga zo maar door? We horen dit zó mondjesmaat dat ik me afvraag of het op een of andere manier niet in het liberale straatje past.

Het gaat veel over wat scholen wel of niet zouden moeten doen aan opvang en welke problemen hun sluiting veroorzaakt voor werkende ouders, maar er is ook een andere kant.

Loes Bazen, Amsterdam

Poetin

Dinsdag bracht de Volkskrant het nieuws dat Poetin onthuld heeft dat hij als taxichauffeur heeft gewerkt (Ten eerste, 14/12).

Een ‘onthulling’ van niks, want in de biografie The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin, geschreven door Steven Lee Myers en verschenen in 2015, staat al uitgebreid beschreven dat hij in opdracht van burgemeester Anatoli Sobtsjak van Sint-Petersburg (enkele maanden daarvoor nog Leningrad geheten) met een grijze chauffeurspet tegen betaling gasten van het vliegveld ophaalde.

Toen Henry Kissinger, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, in 1991 een bezoek aan Sint-Petersburg bracht, werd hij van het vliegveld gehaald door een aardige adviseur van de burgemeester. In de auto kletsen de twee over geheime diensten. ‘Alle fatsoenlijke mensen beginnen bij de inlichtingendiensten’, zei Kissinger tot verrukking van Poetin. ‘Ik dus ook.’

Hans Renders, Groningen

Pilates

Het was wellicht goed geweest als de Volkskrant íétsje katholieker gebleven was. Dan had de (eind)redacteur van het interview met Marianne Hoefnagels (Maandag, 13/12) waarschijnlijk geweten dat Christus voor Pilatús en Herodés verschenen was, in plaats van dat hij kort voor zijn dood nog even een aantal fitnessoefeningen gedaan had.

Emmy van Stratum, Eindhoven

Rutte IV

In het kabinet-Rutte II smaalde de ­premier nog dat de SP dacht dat er in het Torentje een flappentap stond waar je onbeperkt geld kon trekken. Rutte IV heeft die geldautomaat blijkbaar ontdekt en verjubelt meer geld dan de SP ooit had durven dromen.

Ger Hungerink, Leiden