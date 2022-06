Haal de camera weg bij echtscheidende sterren

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

U vond dít leuk? Kijk dan nu dát. Het aanprijsmodel van de streamingplatforms functioneert ook binnen de niches van de entertainmentindustrie. Zo brak Court TV (‘Your front row seat to justice’) alle records met de integrale live-uitzending van de smaadzaak tussen de ex-gehuwden Johnny Depp en Amber Heard. De rechter zag ‘geen goede reden’ om de camera te weren uit de rechtszaal, waar ook de pijnlijkste verhoren uit alle hoeken mochten worden gefilmd.

Een week na de uitspraak galmt de zaak nog na. Filmpjes van Depp die een babydas knuffelt in de dierenopvang, of Depp die zijn op TikTok verzamelde leger fans toespreekt (‘Samen gaan we voorwaarts!’). En de reactie van Heards woordvoerder: ‘De vrouwenrechten gaan juist achteruit.’

De trouwe kijker van Court TV staat ondertussen niet droog: die kan kiezen uit Beauty Queen Murder Case en Kitchen Knife Murder Trial. Maar je voelt de honger naar iets groters en bekenders. Iets Depp en Heard waardigs, iets uit Hollywood.

Hét moment, dachten de advocaten van cliënt William B. Pitt, om Angelina Jolie eens aan te klagen wegens de doorverkoop van een Frans rosékasteel aan een Russische oligarch. De helft van dat kasteel althans. Háár helft. Waarmee ze de eigenaar van de andere helft – ex-echtgenoot Brad Pitt – doelbewust zou hebben opgezadeld met een compagnon vol ‘giftige associaties en intenties’. In het deze week bij het hof in Californië ingediende verzoek om juryrechtspraak, dat werd opgeduikeld door DailyMail.com, wordt gesteld dat Jolie moedwillig ‘schade’ wilde toebrengen aan Pitt, met wie ze in een voogdijzaak over hun kinderen verkeert.

Château Miraval, in 2014 nog hun huwelijkslocatie, was de ‘passie’ van Pitt, betogen zijn advocaten. Er werden vakanties gevierd met de zes kinderen. En Pitt tuigde het kasteel en het bijbehorende rosédomein (geschatte waarde: 164 miljoen dollar) weer helemaal op. En toen deed Jolie in oktober 2021 ineens haar helft van de hand aan miljardair Yuri Shefler. Uitgerekend de koper met wie Pitt eerder níét in zee wilde, toen de eigenaar van het drankimperium Stoli (van onder andere de Stolichnaya-vodka) zich bij het kasteel meldde voor een overname.

‘Het verheugt ons dat we nu een plaats naast Brad Pitt hebben als curator van deze uitzonderlijke vintage wijnen’, liet de Stoli Group weten na de aankoop.

Pitts advocaten vrezen juist imagoschade voor Pitts wijnkasteel: de van oorsprong Russische Stolichnaya-vodka wordt momenteel op veel plekken in de wereld geboycot.

Onder de roséruzie schuilt de voogdijzaak tussen de twee sterren, die sinds hun scheiding in 2019 nog altijd voortduurt. Jolie ging weg bij Pitt omwille van de veiligheid van haar gezin, liet ze in vage bewoordingen doorschemeren.

Mocht de rechter de zitting behangen met camera’s, dan krijgen we wederom een circus. Met verhoren als audities en een socialemediaorkaan voor de thuisjury. Wellicht kan de sterrenscheiding beter toe zonder camera. Deze zaak gaat niet over rosé.