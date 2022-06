Haal broertjes en zusjes niet uit elkaar bij uithuisplaatsingen

Volgens het veelbesproken rapport van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt de uithuisplaatsing van kinderen over het algemeen onvoldoende onderbouwd. Van de 45 onderzochte dossiers was er niet één waarbij de feiten zorgvuldig waren vastgesteld. Hoewel men benadrukt dat het werk door zeer bevlogen professionals wordt gedaan, die zich naar hun beste vermogen inzetten voor een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen.

Maar er is meer dat onze aandacht behoeft. Het debat over uithuisplaatsingen gaat er immers niet alleen om of dossiers voldoende juridisch onderbouwd zijn of over de manier hoe naar ouders wordt gecommuniceerd. Het gaat ook over de manier waarop we uit huis plaatsen. En hoe er voor een uit huis geplaatst kind in pleeg- dan wel instellingszorg gezorgd wordt. Heeft het kind voldoende rechten en inspraak? Raakt het kind niet nodeloos verder getraumatiseerd?

Eén van de rechten van uithuisgeplaatste kinderen dat in Nederland aandacht behoeft, is het recht om bij een uithuisplaatsing samen te blijven met broers en zusjes. In Frankrijk en Spanje is dit recht al veel langer wettelijk geborgd. België en Schotland regelden vorig jaar dat broers en zussen bij elkaar moeten blijven, tenzij dat niet in hun belang is, bijvoorbeeld als er sprake is van geweld tussen broers en zussen.

45 procent

Duizenden kinderen komen jaarlijks in een pleeggezin of instelling terecht. Broertjes en zusjes uit één gezin worden daarbij in zeker een kwart van de gevallen uit elkaar gehaald, bij spoeduithuisplaatsingen gaat het om bijna 45 procent. Hoe meer broers en zussen, hoe groter de kans dat ze uit elkaar gehaald worden en contact verliezen. Veelal uit praktische overwegingen, zoals een gebrek aan opvangplaatsen. Ook als eigenlijk duidelijk is dat kinderen hierdoor extra getraumatiseerd en beschadigd raken. Dit terwijl de kinderen aan elkaar gehecht zijn en in een moeilijke tijd steun aan elkaar hebben. Als thuis weg is, zijn broers en zussen je anker. Ook als ze later wel weer contact krijgen, ontbreekt de band die je hebt als je samen opgroeit.

Het gevolg: verdriet dat je je leven lang bij je draagt. Het overkwam Ravi Debisarun (33), die op zijn 6de uit huis geplaatst werd en grotendeels gescheiden van zijn broer en twee zussen opgroeide. Hij vertelde zijn verhaal in de verhalenbundel Samen opgroeien is een recht van SOS Kinderdorpen. Eerst een moeilijke situatie thuis, vervolgens, heel plotseling zonder dat iemand de kinderen ook maar iets vertelt, uit huis geplaatst worden. Grote onduidelijkheid en structurele onvoorspelbaarheid. Daarbovenop gescheiden worden van je broer en zussen. Het enige houvast in een traumatische periode.

Motie

Afgelopen dinsdag bood hij samen met SOS Kinderdorpen en Defence for Children de verhalenbundel aan, samen met een petitie die behelst dat wettelijk geborgd wordt dat uit huis geplaatste broers en zussen voortaan samen bij elkaar geplaatst worden. Aanleiding voor het aanbieden is de motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Michiel van Nispen (SP) die de Tweede Kamer op 31 mei vrijwel unaniem aannam. Hiermee verzoekt de Kamer het kabinet wettelijk vast te leggen dat bij uithuisplaatsingen van broers en zussen het uitgangspunt ‘samen, tenzij’ is.

Vaak – niet altijd – reageert de jeugdzorgsector vrij defensief als het om kritiek gaat. Het debat is ‘gepolariseerd’. Men doet zijn best, maar krijgt de zaken niet onder controle: door personeelstekort en verloop, ingewikkelde organisatie, bureaucratie, bezuinigingen. Beter dan dit gaat moeizaam, lijkt snel de conclusie.

Prijzenswaardig

Daarom is het initiatief van SOS Kinderdorpen prijzenswaardig. Ook andere hete hangijzers komen in de bundel aan bod, zoals het terugplaatsen van kinderen bij hun ouders of contact met ouders tijdens een uithuisplaatsing. De verhalen uit de bundel geven zo een breder beeld van wat er in de jeugdhulpverlening verbeterd kan worden. Het wezenlijke belang dat er vanuit empathie gereageerd wordt als er problemen in een gezin zijn, en vanuit een houding van vertrouwen dat ouders kunnen bijdragen aan het veranderen van hun situatie, wordt benadrukt. Openhartige gesprekken met jeugdbeschermers, gezinshuisouders, familierechtadvocaten, ouders, kinderen, hoogleraren, pleegouders geven de dilemma’s uit verschillende perspectieven aan.

We moeten met elkaar in gesprek blijven om de zorg aan kwetsbare kinderen te verbeteren. Het noodzakelijke gesprek om tot liefdevoller, doeltreffender jeugdbescherming te komen, zal blijven schuren. Maar het gaat om structurele verbetering van aanpak, stelsel en rechtsbescherming. Dat is in het belang van kinderen en kwetsbare gezinnen, maar nadrukkelijk ook in het belang van professionals.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.