‘Gun ook de moderne koe vakantie’

Ook de moderne boer gaat graag op vakantie (Ten eerste, 23 augustus). Gelukkig maar, hard werken moet afgewisseld worden met uitrusten. Dat is goed voor hoofd én lijf.

Echter, de belangrijkste werknemers van de boer wordt dit niet gegund. De melkkoeien hebben helemaal geen vrije tijd, vakantie, ziekteverlof of zwangerschapsverlof. Als dwangarbeiders produceren zij 365 dagen per jaar melk. Ondertussen baren ze kalfjes in een onnatuurlijk rap tempo. Enige tijd met hun pasgeborene wordt ze zelfs niet gegund. En zelfs als ze ziek zijn, blijven ze voor hun baas geld verdienen.

Moeten we voor deze dieren met zulke extreme werkdagen ook niet wat regelen? In ieder geval het recht op een paar vrije dagen per jaar, een vorm van zwangerschapsverlof en misschien zelfs wel een tijdje pensioen als hun melkproductie is afgenomen? Ook de moderne koe is hier aan toe.

Marjolein de Rooij, Overveen

Platte sentimenten

Sander Schimmelpenninck heeft gelijk dat er in de VVD-gelederen platte, provinciale, op smal eigenbelang gerichte sentimenten leven (Ten eerste, 23 augustus). Zo hoor je ook bij partijen als D66 en GroenLinks regelmatig uitingen die je kan typeren als wereldvreemd, puriteins-correct of zelfgenoegzaam.

Iedere partij heeft een onderbuik en balanceert voortdurend tussen het mobiliseren en het in toom houden van die onderbuik. Het is een illusie te denken dat partijen zich er helemaal van kunnen losmaken.

Overigens is zijn eigen column vol sneren naar ‘kleinburgerlijke’ ‘provincialen’ wier ‘dieet uit bier en bitterballen bestaat’ ook niet bepaald een hoogstandje van koele ratio.

Camiel van Altenborg, Nijmegen

Boodschappenaffaire

Hoeveel wordt van een bijstandsuitkering gekort als ik wekelijks twee volle tassen met boodschappen aanneem van de Voedselbank?

Emile Joosten, Tilburg

Vaccinatieplicht

Wat een koude douche om te lezen dat ongevaccineerd zorgpersoneel denkt dat een gezonde leefstijl en dagelijks een koude douche voldoende zijn om zieke mensen te verplegen (Ten eerste, 24 augustus). Een denktrant met hoogmoedigheid ten aanzien van de controle over ons bestaan: als ik gezond leef, dan overkomt mij niets.

Om mij heen leven mensen met kanker, nierfalen en andere ziektes die ook gezond leefden. Zij zijn het slachtoffer van dit soort collega’s indien zij afhankelijk van hen worden. Hopelijk gaat de overheid zorgpersoneel wel verplichten tot vaccinatie om de kansen op het overbrengen van corona van zorgpersoneel op uiterst kwetsbaren te minimaliseren.

Margot Spelbrink, Rhoon

Levensloopkunde

Aleid Truijens is tegen een nieuw vak als Algemene Ontwikkeling of Levensloopkunde op school, want daar gáát goed onderwijs volgens haar al over (Ten eerste, 24 augustus). Als kinderen maar behoorlijk leren schrijven en rekenen en in aanraking komen met kunst en literatuur, worden ze empathische probleemoplossers en komt de rest vanzelf.

Weet zij wel hoeveel relaties er stranden omdat mensen onrealistische verwachtingen hebben van zichzelf of hun geliefde? Hoeveel kinderen er worden verwaarloosd, mishandeld of misbruikt omdat ouders elementaire opvoedvaardigheden missen? Hoeveel mensen psychisch in de knel komen omdat ze te perfectionistisch of te faalangstig zijn, of omdat ze hun emoties alleen kunnen reguleren met drank en drugs?

De persoonlijke en maatschappelijke kosten hiervan zijn enorm en worden grotendeels veroorzaakt door een elementair gebrek aan kennis over het leven in het algemeen en over persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder. En inderdaad, dat kan je niet alleen uit boekjes leren. Maar net als voor een taal als Duits of Frans geldt: de theorie krijg je in de klas, oefenen gaat in de praktijk. Hoog tijd dus voor een vak Algemene Ontwikkeling & Levensloop op school.

Roy van der Zwaard, psychiater, Zwolle

Taliban

Bij iedere persconferentie of verklaring van de Taliban, denk ik bij mezelf: ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!’.

Guus van Bronswijk, Haarlem

CO 2 -grafieken

De krant staat bol van de hier-en-nu-crisissen: Afghanistan en corona. Lekker actueel en het verkoopt goed, we kunnen er ons immers iets bij voorstellen.

De klimaatcrisis daarentegen ligt in de verre toekomst en dus hebben we het er liever niet zo veel over. De spreekwoordelijke ver-van-mijn-bedshow.

Kan de redactie de statistieken over corona vervangen door een overzicht van de wereldwijde CO 2 - uitstoot? Ik ben benieuwd of en wanneer de stijgende lijn gaat dalen.

Peter Scherpenisse, Terneuzen