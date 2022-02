Gun kinderen de tijd om zelf te ontdekken en te tonen waarin ze goed zijn en plezier hebben

Het gaf een aardig inkijkje in de basisschool, het stuk dat de Volkskrant zaterdag onder de veelzeggende kop ‘De lastige ouder is zo gek nog niet’ publiceerde. De krant had een kleine enquête gehouden – 628 leerkrachten gaven antwoord – waarvan de uitkomst niet hoeft te verbazen: leerkrachten kennen de ‘lastige’ (soms intimiderende en dreigende) ouder en de last die zij veroorzaken neemt toe, maar veel groter is het probleem van de werkdruk en administratie, waardoor ze aan goed contact met de ouders vaak niet toekomen.

Het verhaal liet vooral zien in welke akelige klem ouders, kinderen en leerkrachten door het systeem worden vastgezet. Al bij de scène waarmee het verhaal opent brak mijn hart. Daarin bespreekt een jongen zijn prestaties en schooladvies met zijn moeder en de leerkracht. Het kind wordt door beide volwassenen zelf verantwoordelijk gemaakt voor het begeerde doel: een havo-advies: ‘De enige die iets kan veranderen, ben je zelf.’

Dat is natuurlijk onwaar. Het advies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt in hoge mate af van de kwaliteit van het geboden onderwijs en van de verwachtingen die heersen op hun school: op sommige scholen krijgen alle kinderen een havo- of vwo-advies, op andere niemand. De scène toont ook schrijnend dat de jongen zich hyperbewust is van de status van het advies, van ‘hoog’ en ‘laag’ op de ladder te staan, slagen of mislukken. Daarmee zouden twaalfjarigen niet bezig moeten zijn. Het verdrietige is dat kinderen die de ‘laagste’ adviezen krijgen zich in die sfeer dom en minderwaardig voelen.

Het schooladvies wordt in Nederland beïnvloed door afkomst: kinderen met hoogopgeleide en/of rijke ouders hebben, bij gelijke intelligentie, een hogere kans op een havo- of vwo-advies dan kinderen van armere of laagopgeleide ouders. Sommige leerkrachten adviseren bij die laatste groep ‘voorzichtig’. Goed bedoeld, maar gebaseerd op vooroordeel. Onderadvisering, onderschat worden, leidt tot levenslange frustratie, want alsnog ‘klimmen’ is in ons systeem moeilijk. Zo klonen ouders zichzelf in hun kinderen. We houden ‘standenonderwijs’, terwijl het alom aangehangen ideaal – en de mythe – is dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Precies dit zorgt voor onrust, argwaan en machteloosheid bij veel ouders. Zij weten dat de leerkracht, aan wie ze het dierbaarste dat ze hebben toevertrouwen, niet alleen een ‘opvoedpartner’ is, maar uiteindelijk ook de scherprechter die de toekomst van hun kind bepaalt. Ze weten hoeveel er van zo’n advies afhangt: hogeropgeleiden zijn rijker, gelukkiger en gezonder dan lager opgeleiden. Ze denken wel te móeten ‘drammen’, als ze het beste voor hun kind willen. Tegelijk is het voorstelbaar hoeveel druk zulke ouders leggen op de overbelaste leerkracht.

Met onze combinatie van vroege selectie, in groep 8, op onduidelijke gronden, zonder objectieve criteria waaraan je rechten kunt ontlenen, én het vroeg opbergen van kinderen naar niveau, in hokken waar zij moeilijk uitkomen, zijn we uniek in de wereld. Om de schijn van objectiviteit te wekken, zijn we dol op leerlingvolgsystemen en tussentijds toetsen. Die vroege uitsplitsing en al dat meten hebben helaas niet gemaakt dat onze kinderen meer leren – de prestaties op basisscholen gaan al twintig jaar gestaag achteruit. Wel worden kinderen van jongs af aan in een onderlinge ratrace gezet.

Van dit systeem van vroege selectie en voortdurende druk op kinderen moeten we af, zoals ook de Onderwijsraad zegt. Gun kinderen de tijd om zelf te ontdekken en te tonen waarin ze goed zijn en plezier hebben. Waarom zou je hun toekomst voorspellen en bepalen? Verlos basisscholen van deze wrede taak en de relatie tussen leerkrachten en ouders zal vanzelf opknappen.