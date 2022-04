Gun de barbaren een luisterdemocratie én een referendum

En weer gebeurt er niets. O, er worden zorgen gedeeld. Urgentie wordt gezien. En er wordt absoluut vaart gemaakt. Bij het ‘oppakken’ van die zorgen. De noodzaak wordt gedeeld en verantwoordelijkheid gevoeld natuurlijk, een heleboel. Dit is ook vast niet het eind van de discussie. Want de blik is open en het denken is in beweging, hoor!

Maar er gebeurt weer helemaal niets. Nederland krijgt geen referendum. Zelfs geen referendum waar zoveel mensen voor moeten opkomen dat het toch bijna nooit zou lukken om een bindende uitkomst te krijgen. Deze week zal het voorstel worden geblokkeerd door VVD, CDA, SGP en mogelijk Denk. Een minderheid, maar groot genoeg om de vereiste verandering van de Grondwet tegen te houden.

Nee, zeggen VVD en CDA, burgers moet je niet achteraf aan een noodrem laten trekken, je moet ze van tevóren deelgenoot maken van je plannen. Met inspraak en burgerfora. Dat is een schijntegenstelling. Want waarom zou je niet én eerst zo veel mogelijk inbreng van burgers krijgen én hun een middel in handen geven waarmee ze kunnen ingrijpen als ze iets toch helemaal de verkeerde kant op vinden gaan?

Daarbij gaat deze liefde voor wat het CDA de ‘luisterdemocratie’ noemt eraan voorbij dat het altijd weer de kordate hogeropgeleiden met geld zijn die zich laten horen. Dat is nu juist de tweedeling die ons democratisch stelsel toch al bedreigt. En in de praktijk is die inspraak vaak ook nog eens een farce. Bestuurders weten al lang wat ze willen. Met een online-enquête of een avond begripvol knikken in het buurthuis wordt het puntje draagvlak afgevinkt.

Het zou iets anders zijn om werkelijk in een vroege fase de behoeften van bewoners te horen en hun dilemma’s voor te leggen in plaats van een uitgedokterd plan met wat schijnopties. Maar juist om dat voor elkaar te krijgen zou een referendum een goede stok achter de deur zijn. Bestuurders weten dan: we kunnen dit maar beter vanaf het begin goed aanpakken, anders gaan we later nat.

Dat zou toch nog een aardig gevolg kunnen zijn van het bescheiden voorstel dat nu voorligt. Voor een geldig referendum moet een meerderheid van het aantal stemmers bij de recentste verkiezingen komen opdagen. Landelijk wordt gekeken naar de Kamerverkiezingen en dan is de helft plus één wel erg veel. Lokaal valt dat met de gemeenteraadsverkiezingen – tragisch genoeg – mee. Dit voorzichtige stapje kan de lokale democratie een flinke oppepper geven.

Het is niet toevallig dat referendumkampioen Zwitserland een sterk op overeenstemming gerichte politiek kent. Van het een komt het ander. Van dat land kunnen we ook leren dat het niet altijd populisten en xenofoben zijn die winnen. De laatste acht jaar trokken zij daar zelfs bijna steeds aan het kortste eind. In de Volkskrant legde Flavia Kleiner van de Zwitserse liberale, pro-Europese actiegroep Operation Libero eens uit welk geheim daarachter schuilt: ‘Je ziet dat veel mensen in de grote steden met een mengeling van onwetendheid en arrogantie naar de rest van het land kijken. Het belangrijkste bij onze campagnes was dat we niet voor eigen parochie hebben gepreekt. In alle Europese landen heb je een grote middengroep die tamelijk conservatief is, misschien een beetje liberaal. Die mensen moet je overtuigen.’

Vergelijk dat met het referendum over de Europese Grondwet in 2005, toen de strategie van voorstanders was om onzichtbaar te blijven in de hoop dat er te weinig mensen naar de stembus zouden komen voor een geldige uitslag. En met het Oekraïnereferendum zes jaar geleden, toen de weinig mediagenieke opiniemaker Joshua Livestro het gezicht van een ongelukkige pro-campagne was. Iemand die zelf jaren lang het online-riool had verstopt met de drek die hij zei te bestrijden. Er zijn serieuzere pogingen denkbaar.

Dat uitgerekend D66, opgericht om het gesloten politieke bestel open te breken, daarna het raadgevend referendum dat we tenminste wél hadden maar helemaal hielp afschaffen, blijft een schandvlek die geen honderd gezwollen speeches van Sigrid Kaag over ‘nieuw leiderschap’ kunnen wegpoetsen. Mooi als het volk meepraat, maar liever niet dít volk.

Volgens Kleiner zullen we uiteindelijk niet om het referendum heen kunnen: ‘Als je kijkt naar alle protestbewegingen, naar al die burgers die actief zijn buiten de bestaande politieke partijen om. Daar moet je een vorm voor vinden.’ Zo is het. Geen hond is meer lid van een partij. En je stem verdwijnt in een ondoorgrondelijk universum van monstercoalities, maatschappelijke akkoorden, EU-toppen en regionale samenwerkingsverbanden. Voor mensen die zichzelf nette mensen vinden is het lastig om door de rauwe vorm heen te kijken, maar uitbarstingen van onvrede zijn een teken van betrokkenheid. Of zoals Kleiner zei: ‘Het is problematisch om te denken dat je medeburger een barbaar is met wie je geen contact wilt hebben.’

De ‘barbaren’ zullen toch niet buiten de poorten blijven, maar ze inbeuken. Zie de lokale partijen die blijven opkomen, nu nog vaak buiten de macht gehouden. Zie de twintig brokstukken in de Tweede Kamer die wij fracties noemen. Zie de stuiptrekkende politieke partijen op zoek naar weer een volgende verlosser. Zie de niet aflatende steun voor het almaar verder radicaliserende rechts-extremisme.