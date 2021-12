Groot-Brittannië is het beste land in Europa om deze Kerst door te brengen (aldus de Britten zelf)

Keith Holman en zijn dochter Tressa, op bezoek uit San Francisco, drinken koffie in een pub in Rochester. Beeld REUTERS

‘Plague Island’. Zo is Groot-Brittannië vanwege het hoge aantal coronabesmettingen genoemd door The New York Times, een krant die sinds Brexit toch al weinig sympathie heeft voor de oude moedernatie.

De bewering dat de Britten lijden onder de moderne versie van de pest is, in mildere bewoordingen, herhaald in landen als Duitsland en het al jaren van de buitenwereld afgesloten Australië. Hoe bestaat het dat de Britten gewoon Kerst gaan vieren wanneer de besmettingen richting de honderdduizend per dag gaan, vroeg de Sydney Morning Herald zich af.

De regeringen in Parijs en Berlijn zijn inmiddels overgegaan tot een inreisverbod voor Britten, ook al hebben ze twee of zelfs drie prikken gehad. Nederland wil dat kinderen die niet dubbel gevaccineerd zijn in quarantaine gaan, wat dus geldt voor de meeste Britse kinderen. Maar hoeveel Britten zouden de oversteek überhaupt willen maken nu het grootste deel van het vasteland gebukt gaat onder verregaande beperkingen, van vaccinatieplichten, 2G of een complete lockdown? Dat is een vraag die regelmatig opduikt in met name de conservatieve pers.

‘De kerstviering mag dan risico lopen, het kan erger - we hadden nog in de EU kunnen zitten’, luidde een kop boven een stuk van Michael Deacon in The Daily Telegraph. Hij verzekerde zijn lezers dat hij absoluut niet wil pochen, alvorens op te merken dat ‘veel van onze buren het zwaarder hebben dan wij’. Met verbazing kijkt Deacon bijvoorbeeld naar Griekenland. ‘Als je denkt dat het dragen van een mondkapje in de supermarkt een vorm van autoritarisme is, moet je eens kijken naar wat de Griekse overheid van plan is. Deze dreigt alle ongevaccineerde zestigplussers een rekening van 85 pond per maand te geven.’

Zijn collega Zoe Strimpel, een feministe, stelde vast dat ‘Groot-Brittannië het beste land in de wereld is voor wie iets als een gewoon leven wil leiden onder covid’. Ze bracht Spanje in herinnering waar drones werden ingezet om mensen te volgen die op weg waren naar de supermarkt. ‘Wie kan de taferelen vergeten waarbij mensen, daar en in Frankrijk, op de openbare weg naar papieren gevraagd werd? Zulke taferelen zijn hier ondenkbaar, wat we ook moeten weerstaan.’ Ze voegde eraan toe dat Europese landen ondanks een hoge vaccinatiegraad en een goed zorgstelsel nog steeds tot lockdowns overgaan.

Ook Fraser Nelson klopte zichzelf namens de eilandnatie op de borst. ‘Europa’s omikronpaniek heeft van het Vasteland een zeer donkere plek gemaakt’, beweerde de hoofdredacteur van het conservatieve weekblad The Spectator. ‘Misschien tart ik het lot als ik dit zeg, maar Groot-Brittannië is het beste land in Europa om deze Kerst door te brengen. In Beieren zijn de kerstmarkten dicht, Franse bistro’s laten niemand binnen zonder pass sanitaire, België heeft privé-feestjes verboden en in Ierland gaat de horeca om acht uur dicht. Maar in ons land kunnen gevaccineerden en ongevaccineerden gewoon samen werken, eten en drinken.’

De jubelende woorden van Deacon, Strimpel en Nelson zijn verre echo’s van een beroemde toespraak uit William Shakespeare’s koningsdrama Richard II waarin Jan van Gent lyrisch spreekt over ‘deze koninklijke troon van koningen, dit koningseiland, deze majestueuze aarde, deze zetel van Mars, dit andere Eden, dit half-paradijs, deze door de natuur voor haarzelf gebouwde burcht, tegen infectie en oorlog.’

Geen wonder dat een televisiedrama van Michael Winterbottom, zo meldt de Schotse krant The Herald, over het Britse coronabeleid The Sceptred Isle gaat heten, een frase uit de genoemde rede.