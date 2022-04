Groep Omtzigt: eenzaam en toch alom aanwezig

De Tweede Kamer hanteert voor Kamerleden die zich afsplitsen van de fractie waartoe ze behoorden een bedrieglijke term. Zoiets heet een Groep. Zo vormt Pieter Omtzigt de Groep Omtzigt, in z’n eentje. Kijkt hij om zich heen, dan is er niemand.

Of nou ja, bijna niemand. Groep Omtzigt bestaat naast het Kamerlid uit een persvoorlichter en de filosoof Welmoed Vlieger, die haar column in Trouw opgaf om ambtelijk secretaris van Omtzigt te worden. In arbeidsuren is dat anderhalve medewerker.

Groep Omtzigt, nu met Steunfonds dat wordt bemand door CDA’ers.

Qua menskracht en spreektijd is Groep Omtzigt half zo groot als Caroline van der Plas van BBB en Sylvana Simons van BIJ1, ook eenmansfracties maar niet van zichzelf afgesplitst, en Liane den Haan, wel afgesplitst maar toch een fractie gebleven. De spreektijd van Omtzigt in plenaire debatten is gehalveerd en dus doorgaans twee minuten, in commissies heeft hij geen stemrecht. (Wybren van Haga zit in hetzelfde parket).

Toch is de indruk heel anders. Je hield je hart vast toen Omtzigt in september vorig jaar terugkeerde van een burn-out om als solist het Kamerwerk weer op te pakken. Was hij wel echt hersteld? Zelf wekte hij de suggestie van niet; het was uit plichtsbesef jegens de 342 duizend mensen die op hem gestemd hadden dat hij naar Den Haag kwam.

Intussen lijkt het alsof er sprake is van een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Niet één maar minstens een handvol Omtzigten zijn actief in de Tweede Kamer, en trouwens ook daarbuiten: zo kreeg hij woensdag in Haarlem de Coornhertprijs vanwege zijn inzet bij de toeslagenaffaire.

Ga maar na, Groep Omtzigt stelde de afgelopen weken vragen of diende moties in over Tata Steel, christenvervolging, de lobbypas van Jack de Vries, gebrekkige sancties tegen de Russen, prijsverhogingen bij Vattenfall, het mailverkeer van Hugo de Jonge, de trage uitkering van de zorgbonus, long covid, fraude bij de landsadvocaat en zo nog het een en ander. Veel van wat hij aankaart, gaat over bestuurlijke integriteit, financiën of covid-beleid, hier en daar vermengd met een vleugje Twente - een nachttrein voor Hengelo, afvalwaterinjectie in Twentse bodem, de noordtak van de Betuwelijn. Een glasheldere agenda is cruciaal, zegt Vlieger. We maken harde keuzen. We doen de onderwerpen die samenhangen met Pieters boek over een nieuw sociaal contract, en we doen debatten die raken aan bestaanszekerheid.

Onlangs kwam Omtzigt met een initiatiefnota om klokkenluiders beter te beschermen; veel werk daarvoor werd gedaan door een onderzoeker van de Universiteit Leiden. Binnenkort brengt hij een initiatiefnota uit over lobby en integriteit van bewindspersonen en topambtenaren; dat gebeurt samen met Laurens Dassen van Volt, waar een aanzienlijk deel van het werk werd verricht.

Omtzigt is in zekere zin een merknaam geworden. Als zijn naam ergens aan is verbonden, is de nieuwe bestuurscultuur niet ver uit de buurt; dat is het aambeeld waarop hij hamert. Vaak door de regering op te roepen onverwijld met tijdslijnen en feitenrelazen te komen. Doorgaans gebeurt dat met een goed gevoel voor timing, Groep Omtzigt vergeet weinig. Zichtbaarheid is een criterium, beaamt Vlieger. ‘Als Pieter wat te zeggen heeft, willen we graag dat het doorkomt.’

Hoe doe je dat, een eenmansgroep in de lucht houden, dat wilde ik weten. Daar hoort sinds februari een Steunfonds bij, dat volgens secretaris Matthijs Punter tot dusver ‘enkele tienduizenden euro’s’ ophaalde. Extra ondersteuning kan daar niet van bekostigd worden. Medewerkers in de Tweede Kamer mogen alleen worden betaald uit de fractieondersteuning die van rijkswege wordt verstrekt. Wat het steunfonds wel kan financieren: nieuwsbrief, website, externe deskundigen, lezingen, projecten en wat nog meer van pas komt bij een partij in aanbouw.

Maar wacht even...Omtzigt zei vorige maand nog bij een lezing in Gouda: ooit zal ik moeten besluiten of ik een partij wil beginnen, maar zover is het nog niet. Dat zegt ook Vlieger, zijn ambtelijk secretaris. ‘Hij is nog steeds aan het herstellen van de burn-out. Dat moet je niet forceren. Al doende krijgen we meer structuur, dat is logisch. Mocht dat tot een partij leiden, dan moet dat een natuurlijk proces zijn.’

Eén ding is zeker. Een Partij Omtzigt gaat zijn Steunfonds in een lastig parket brengen: de vier bestuursleden zijn allemaal lid van het CDA.