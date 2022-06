‘Grimmige kaalslag’ onder studenten? Dat is volstrekte onzin

Introductieweek voor studenten in Utrecht. In het Wilhelminapark probeert een horeca-organisatie middels een folder studenten warm te maken voor een bijbaan in hun sector. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Liam van de Ven ontbreekt het aan relativeringsvermogen en kritisch inzicht in zijn artikel over studenten die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een aantal van de rijkste studenten ter wereld klagen erover dat ze geen geld krijgen van de overheid, omdat het leven zoveel duurder is geworden. Ook ik had een bijbaan naast mijn studie, studeerde eveneens af met een grote studieschuld in een tijd met torenhoge werkeloosheid, en bekostigde daarna de studie van onze drie kinderen toen er geen studiebeurzen waren, zodat zij schuldenvrij konden afstuderen. Dat vond en vind ik geen pech, dat was een uitdaging waar een oplossing voor moest komen.

Ik kan me voorstellen dat je het jammer vindt dat je nog niet onafhankelijk bent van je ouders, dat je nu nog niet naar Pakistan op vakantie kunt, of dat je nog niet altijd op een terras een kop koffie kunt drinken. Zodra de studie is afgerond en je een leuke baan hebt gevonden, wordt het makkelijker.

Liam had het probleem veel beter in perspectief moeten zetten. Ik heb veel vertrouwen in onze ondernemende jongeren, zowel studerenden en werkenden. Ze zitten vol energie en ideeën en de meesten van hen komen er wel. Dat deze situatie het leven van studenten veranderd ‘in een grimmige kaalslag’ is volstrekte onzin.

Paul Veth, Sint Michielsgestel

Gerritdina

Schandalig dat Gerritdina Hans, 63 jaar jong, met al haar levens- en werkervaring geen baan kan vinden. Tip voor het bedrijfsleven en andere werkgevers: neem juist vrouwen van 55+ aan. Zij vragen niet om menstruatie- of zwangerschapsverlof en hebben nooit de mannengriep.

Marcel Heinsbroek, Schiedam

Gerritdina (2)

Om het schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten te helpen verminderen wil ik graag een dag of drie per week werken. Universitair geschoold, ervaring in ict, marketing & sales, educatie en administratie, meertalig. De halve marathon loop ik in 2 uurtjes. Maar ja, ik ben 63 jaar.

Marcel Chrétien, Oostvoorne

Gerritdina (3)

Leeftijdsdiscriminatie bestaat en is een verborgen vernedering. Laat mevrouw Hans, ter voorkoming van nog een vernedering en de dreiging van bijstand, zich voorlichten over haar opgebouwde pensioen. Het is vrijwel altijd mogelijk pensioen te vervroegen. Het gaat wel ten koste van toekomstige aanspraken, maar over een aantal jaren ontvangt zij de alleenstaanden AOW en houd op die manier toch een redelijk inkomen.

Paul Buitenhuis, Apeldoorn

Cocktails

Het zou de eigenaressen van Mono Mocktails sieren als ze zouden weigeren om voortaan op besnijdenisfeestjes nog hun cocktails te presenteren.

Nel Tijburg, Monnickendam

Licht

Ik herken het probleem dat Paulien Cornelisse heeft met lampen die uitgaan zodra een sensor in een ruimte geen beweging meer detecteert. Het gebeurt mij soms op wc’s. Het is dan altijd even spannend of je zo’n lamp weer aan de praat krijgt. Ik noem ze ‘zwaailichten’.

Alice Garritsen, Assen

Wapens

Tonie Mudde kapittelt zorgverzekeraarsover hun beleggingen in de wapenindustrie. Nederland stuurt wapens naar Oekraïne om het land te steunen, en het kabinet wil het defensiebudget naar de Navo-norm van 2 procent van het bbp verhogen, om gezamenlijk met Navo- partners weerbaar te zijn. We kunnen onze manschappen niet met houten geweertjes naar het slagveld sturen. Dan is het hypocriet het produceren van wapentuig en het investeren erin te veroordelen.

Piet Markus, Geldrop

Spelling

In de Brief van de dag refereert Dolph Kohnstamm aan zijn mislukte poging de huidige spellingregels te vervangen door een gemakkelijker te leren systeem. Het is maar goed dat dit is mislukt, anders hadden we niet geweten of opa op zijn verjaardag met een barbecue werd verrast of verast.

Tiemen van der Worp, Bilthoven