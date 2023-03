Gratis naar de school van een oud-goeroe, het kán met het Stap-budget

Geagiteerd appje van een vriendin: ‘Ik sta al uren in de virtuele wachtrij bij het UWV te wachten op mijn duizend euro.’ Duizend euro?, stuur ik terug. Ja, duizend euro, zegt ze, het Stap-budget, kun je opmaken aan wát je maar wilt. Net als tienduizenden anderen krijgt ze bericht dat de website een storing heeft. Het Stap-budget van jaarlijks 200 miljoen euro is opgetuigd met nogal brede bedoelingen: ‘scholing, gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid’. In dat vat past vrijwel alles. Dus ook de cursus Kracht van Metaforen? Ook de Transformatie-3-Daagse? Ja, ook die. Goh, zegt de vriendin, die zich heeft opgegeven voor de cursus Ademcoach: alledrie die cursussen kosten rond de 1.000 euro.

Eens zien. De Transformatie 3-Daagse wordt aangeboden door de Academie voor Innovatief Trainen en Inspiration Company. Beide zijn opgericht door Jacqueline de Haan, die ooit de twijfelachtige hoofdrol had in een spectaculair stuk van Elma Drayer in Vrij Nederland. De Haan was de goeroe van haar eigen Fun Theater, die door ex-medewerkers wel als een ‘soort sekte’ werd omschreven. Er werd groepsgewijs gemasturbeerd en cursisten die een lesje moest worden geleerd, werden door de groep uitgescholden.

Volgens de telefoniste is alleen hun cursus ‘Crystalline’, waar je kunt leren om ‘heldere vermogens’ te ontwikkelen, uitgesloten van het Stap-budget. Wel Stap-­geschikt was hun ‘Enneagram’-cursus, waar je kunt ontdekken welk Enneagram-type je bent en hoe je van daaruit spiritueel kunt groeien (950 euro). Volgens hun website rekenen ze ook het ministerie van Sociale Zaken en de Arbodienst tot hun clientèle.

Deze week schreef Follow the Money dat veel aanbieders voorheen goedkopere cursussen opwaardeerden tot Stap-cursussen van duizend euro, om zo te adverteren met ‘gratis’ cursussen. Op het publiek heeft dat een huishoudbeurseffect: grijp je boodschappentrolley en laad vol. Nog voor Staps eerste verjaardag, werd de regeling stilgelegd om onderzoek te doen naar de 3.500 opleidingen: volgens minister van Sociale Zaken Karien van Gennip moesten die ­‘arbeids-­ marktrelevantie’ hebben. Maar er is nog altijd een overweldigend aanbod bijscholing in de richting zelfontwikkeling en coaching. Of en voor wiens arbeid dat relevant is, hangt er vanaf wie je het vraagt.

Laurens Dassen van Volt stelde in een motie voor alleen opleidingen aan te bieden in sectoren waar een tekort aan mensen is. Maar volgens minister Van Gennip is de regeling er juist niet voor opleidingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een beroep: die moeten voor rekening van de werkgever komen. Het gevolg: de cursussen voor boa en kinderopvangmedewerker, juist in sectoren met gigantische tekorten, gingen eruit. Dus wat valt eronder? Opleidingen mét relevantie, zonder noodzaak.

Zo kun je in de ‘Grok workshop’ in contact komen met je gevoelens en onvervulde behoeftes. Ik veroordeel niemand die dat ’s zaterdags wil doen, maar onder arbeidsmarktrelevantie verstaan we kennelijk allemaal wat anders. Het in contact komen met je onvervulde behoeftes is typisch iets voor mensen die al in alle andere basisbehoeftes zijn voorzien. Die concurreren in het Stap-budget met mensen die zich écht willen omscholen met nuttige cursussen, want ze staan in dezelfde rij als de rest. Het Stap-budget is een copieus taartenbuffet en voedselbank tegelijk.

Pas als we collectief meebetalen aan de (semi)spirituele sector, voelen we weer die scheur tussen oplopende tekorten in praktische beroepen en de welig tierende wereld van coach-coaches en zelfverbeteraars. Leg de Stap-subsidie waarmee die sector wegloopt maar uit aan studenten die zich net diep in de schulden hebben gestoken om een gedegen opleiding te volgen. Als de website het later wél doet, kunnen ze er misschien doorheen leren ademen met de Ademcoach.