Grappen maken mag, maar deze grap was zo moeilijk te begrijpen dat een andere interpretatie meer voor de hand lag

Toen ik hoofdredacteur werd, heb ik me voorgenomen om nooit afstand te nemen van een column of cartoon. Het wezen van elke cartoon en column is dat er onbeperkte vrijheid heerst om gedachten en beelden te uiten. Toch zag ik mij deze week genoodzaakt om een cartoon van Jos Collignon online terug te trekken, omdat hij stigmatiserend was. Te zien waren twee Marokkaans-Nederlandse jongeren op een scooter die de wereldbeker stalen uit de handen van een verbouwereerde Fifa-voorzitter Gianni Infantino.

Bij de Volkskrant hebben we in tegenstelling tot veel andere media niet de gewoonte om alle cartoons eerst voor te leggen aan de hoofdredactie. Normaliter worden columns die tot misverstanden kunnen leiden of in strijd zijn met de waarden van de krant, wel vantevoren onderschept door de eindredactie en aan de hoofdredactie getoond. Dat is in dit geval helaas niet gebeurd. In een heel enkel geval (een keer de afgelopen twaalf jaar) waarin dat wel gebeurde, leidde dit ertoe dat een cartoon niet werd gepubliceerd. Bij de cartoon van Jos Collignon had dit achteraf bezien ook moeten gebeuren.

Voordat we de cartoon terugtrokken, heb ik uitgebreid gesproken met Collignon. ‘De tekening is een grap, waarin ik speel met clichébeelden’, liet hij weten. ‘Geweldig team, die Marokkanen. Ik heb enorm van ze genoten. Maar mag ik ook nog even een grap maken over die gastjes met die scootertjes die twee weken lang de ME overuren hebben laten schrijven?’

Jos Collignon speelt vaker met clichés en dat leidt er vaker toe dat hij verkeerd wordt begrepen, alsof hij de clichés, de vooroordelen en racistische stereotypen omarmt. ‘Van tijd tot tijd gebeurt zoiets in deze superlangegevoeligetenentijd, waarin iedere groep in het nieuws zich slachtoffer voelt en het vuurtje wil opstoken.’

Grappen maken mag, in principe over alles en iedereen, maar deze grap was zo moeilijk te begrijpen dat een andere interpretatie meer voor de hand lag. De Marokkaanse zegetocht op het WK in Qatar werd teruggebracht tot een ordinaire diefstal. De Marokkaanse bevolking - in Marokko en in de diaspora - teruggebracht tot twee dieven op een scooter. Dat beeld verspreiden wij als krant niet graag.

Tegelijkertijd maakt iedereen wel eens een misplaatste grap, dus we zien geen belemmering om de inmiddels 42 jaar durende samenwerking met Jos Collignon voort te zetten. Hijzelf ook niet. ‘De verhoudingen zijn niet ernstig verstoord en ik verwacht dat dat zo blijft’, liet hij me weten.