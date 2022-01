Graag iets minder protocollen in de klas

Leerlingen van basisschool Het Atelier te Diemen aan het werk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag: Gun leraren op basisschool de vrijheid om zelf lessen te bedenken

Het is het mooiste vak datje kunt bedenken, basisschoolleraar. Ik was het vele jaren en heb lesgegeven in de groepen drie tot en met acht. Ik heb ook het niveau van de leraren zien veranderen. Ik ben nog opgeleid op de Pedagogische Academie (1970) waar je al je lessen zelf moest maken, om ze daarna uit te proberen in je stageklas.

Nu werkt men met dikke handleidingen die ongeveer per vijf minuten instrueren hoe je moet lesgeven. Protocollen geven aan hoe je omgaat met ongewenst gedrag, voor creatieve vakken is weinig tijd. En dan verbazen wij ons over personeelsproblemen en het te lage niveau van de juffen en meesters?

Welke goed opgeleide, creatieve, intelligente man of vrouw vindt het een uitdaging om precies te doen wat een ander bedacht heeft, zonder zelf enige inbreng te hebben? Je laat een afgestudeerde kunstenaar toch ook geen kleurplaten inkleuren?

Laten we beginnen de pabo-studenten weer zelf te leren bedenken hoe zij hun werk in de klas het beste vorm kunnen geven. Maar natuurlijk wel met een gedegen theoretische ondergrond.

Ineke van Haastrecht, Hoofddorp



Varkenshart

Vol verbazing las ik in het artikel over de transplantatie met een varkenshart (Woensdag, 12/1)) over dierenethiek. Het beschreven standpunt komt niet overeen met de realiteit, waarin varkens op industriële schaal worden gedwongen te leven in omstandigheden waarvoor deze dieren niet gemaakt zijn. En dan niet voor het redden van een mensenleven, maar omdat men een goedkoop stuk vlees bij het avondmaal wil. Deze realiteit moet in zo’n ethische overweging op zijn minst worden meegenomen.

In 2020 zijn volgens het CBS in Nederland 16 miljoen varkens geslacht, misschien kunnen we daar 1 miljoen van sparen in ruil voor duizend varkensharten.

Fenne Schotel, IJsselstein

Politiegeweld

Sheila Sitalsing stelt volkomen terecht dat externe kritiek gezond is (Ten eerste, 11/1). Daarentegen moet iemand in een rol als die van Nils Melzer ervoor waken dat hij niet suggestief, tendentieus of schreeuwerig overkomt. Zo’n opstelling ondermijnt zijn zeggingskracht en positie.

Een betoger die zich zwaar te buiten gaat tegen de politie, kan een seconde later best een lel te veel krijgen, in het vuur van de gebeurtenis, terwijl hij net down is gegaan. In die fractie van een seconde kan een foto worden gemaakt, maar is het te vroeg voor vergaande conclusies. Om daar in kapitalen zo’n tekst op te laten volgen, zonder enig inzicht in de context, is een VN-rapporteur onwaardig.

Irene Apperloo, Twello

Aardbevingloket

De lengte van de rijen in Groningen is gelijk aan de afstand van het politiek bestuur tot de gewone mens.

Harrie van Susteren, Groesbeek

Aardbevingloket (2)

In het boek De Graanrepubliek van Frank Westerman staat in de proloog het fabela­chtige voorbeeld van een boer die op zijn erf voor zijn werkers kleingeld uitstrooit als ware het kippenvoer. Daar doet de weerzinwekkende situatie met de subsidie voor aardbevingsschade me aan denken. Decennialang zijn wij hier in Groningen als wingewest gebruikt, en nu kan er geen schadeloosstelling vanaf? Woorden schieten tekort.

Onne Knol, Spijk (Groningen)

Bubbel

Dus atleten die naar Beijing gaan voor de Spelen worden fysiek gezien vacuüm afgesloten in een ‘olympische bubbel’ (Ten eerste, 11/1), maar digitaal het liefst helemaal uitgekleed (Voorpagina). Is dit nou gekker dan voetballen in Qatar of niet?

Paula Breeman, Leiden

AOW-koppeling

Het kabinet wil de koppeling van de AOW aan het minimumloon loslaten omdat dit te duur zou zijn. Ook verhoging van de pensioenen wordt tegengehouden, omdat de dekkingsgraad te laag zou zijn, terwijl het geld bij de pensioenfondsen tegen de plinten klotst. Is men in Den Haag vergeten dat de mensen die nu AOW en pensioen ontvangen, mede gezorgd hebben voor de welvaart die we na de oorlog met elkaar hebben bereikt? Iets meer waarderingen zou op zijn plaats zijn.

Emile Bleidiek, Neeritter

Schuld

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Het verwijt van Maria Hoet (O&D, 8/1) dat studenten lichtzinnig omgaan met de coronaregels en zelf schuld hebben aan online-onderwijs, is niet fair. We laten ons vaccineren, doen regelmatig zelftests en offeren – net als ouderen – al twee jaar ons onbezorgde leven op. Laten we stoppen met elkaar de schuld geven.

Maud Sintenie, Den Haag

Illustratie

Hoe kan het dat de Volkskrant naast een artikel over een herontdekte, in haar tijd hooggewaardeerde kunstenares een joekel van een prent afdrukt waar de feministenhaat van afspat?

Ik doel op Aleid Truijens’ recensie van mijn boek Geen tijd verliezen over Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994). Uit Martyn F. Overweels smakeloze tekening waarop de schilderes een ferme streep haalt door een mannelijk geslachtsdeel, moeten de lezers wel concluderen dat Oosting een puriteinse mannenhaatster was.

Dat slaat nergens op. Oosting was in haar leven verliefd op zowel mannen als vrouwen en maakte in de jaren dertig kunst die zo vrijmoedig was dat de critici ervan schrokken. Voor andere kunstenaars was zij een loyale en royale collega, die het met mannen uitstekend kon vinden, en vice versa. Haar uitspraak ‘Je kunt geen twee heren dienen’ gaat niet over seks maar was een realistische inschatting van de kans dat een gehuwde vrouw zich compleet aan haar vak zou kunnen wijden. Die kans was destijds nagenoeg nihil.

De tekening is een belediging van Oosting, van mijn boek en van de recensent, wier fraaie stuk geen enkele aanleiding geeft om de kunstenares af te schilderen als een castrerend monster.

Jolande Withuis, Zutphen