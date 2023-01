Graag betere politici, en daar horen ook stoerdere ambtenaren bij

In NRC stond deze week een boeiend vraaggesprek met twee ongemakkelijke topambtenaren. Ze waren ontevreden over hun politieke bazen, zoveel was duidelijk. Maar toen ik de drie krantenpagina’s uit had, bleef het raadselachtig in welke vijver ze een steen hadden gegooid.

De zaak was ernstig, ze spraken van ‘een schokgolf’, bijna zo erg als de toeslagenaffaire. De ambtelijke top van de departementen heeft overlegd met premier Rutte en minister Hanke Bruins Slot, die over de Rijksdienst gaat.

Directe aanleiding was het vertrek van collega Lidewijde Ongering, hoogste ambtenaar bij Economische Zaken. Zij ‘kon haar werk niet meer doen zoals ze meende dat het moest’. Ook de kwestie van voormalig Kamervoorzitter Arib en het opstappen van de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer kwam voorbij. De twee secretarissen-generaal praatten honderduit, maar na lezing wist ik vooral dat ambtenaren niet vrijuit kunnen spreken.

Toen de journalisten vroegen wat Ongering precies was overkomen, zeiden de twee geïnterviewden haar vertrek te betreuren. Ik heb dus zelf maar een beetje rondgevraagd. Secretaris-generaal Lidewijde Ongering had het aan de stok gekregen met haar baas, minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Die is ongelukkig omdat haar collega op hetzelfde departement, Rob Jetten, de blits maakt met zijn klimaatportefeuille. Hij zat bij de formatie-onderhandelingen en wist dus goed welke ministeriële krenten er voor hem in de pap zaten.

Voor Adriaansens resteerden de kruimels, en zoals die dingen gaan, slaat zo’n minister dan aan het reorganiseren van het departement. Daar botste ze met de verantwoordelijkheid van Ongering, die er de brui aan gaf. De tweede man is ook al vertrokken, naar de werkgevers van VNO-NCW. Het is geen toeval dat de directeur van baggeraar Boskalis vorige week van de daken riep dat ze bij Economische Zaken de telefoon niet meer opnemen.

Adriaansens: sloeg aan het reorganiseren. Beeld Brunopress

Achter deze aanleiding broeit natuurlijk meer. Oud-topambtenaar Roel Bekker verdiept zich in de verhouding tussen ambtenarij en politiek, ook in internationaal opzicht. Hij vertelde dat er geen land is waar de politiek en de ambtenarij zo dicht op elkaar zitten als Nederland.

De politieke ondersteuning van ministers is in Den Haag verwaarloosbaar. Zij moeten het doen met een enkele politiek assistent, meestal een dertiger in schaal 14 met bruine schoenen en zonder veel ervaring. Het gevolg is dat de bewindspersoon van de departementale leiding en niet te vergeten de afdeling voorlichting verlangt dat ze ‘de minister uit de wind houden’.

Topambtenaren moeten steeds meer als politici opereren en de verhoudingen peilen in de Kamer. Het ‘naar de minister toewerken’ gaat ten koste van hun neutraliteit en ze lopen het risico dat ze mistasten. Dan haalt hun bewindspersoon een nat pak en worden zij erop aangekeken.

Maar het omgekeerde is ook waar, en daarover lees je zelden drie omfloerste krantenpagina’s. Angstige beleidsambtenaren laten liefst veel werk over aan de politiek. Dat is de reden waarom ministers elke avond thuiskomen met zo’n idiote loodgieterstas vol stukken, die ik altijd heb beschouwd als een aanslag op de mensenrechten.

Geen minister durft er wat van te zeggen, want dan is hij een slapjanus. Alleen premier Rutte overleeft fluitend omdat hij geen groot departement heeft dat elke dag een halve meter beleidsstukken produceert. Ministers worden steeds meer ambtenaar, ambtenaren meer minister.

Jetten: haalde krenten uit de pap. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Hoge ambtenaren moeten twee dingen doen. Loyaal zijn aan hun minister, en diezelfde minister frank en vrij van advies dienen. Een nerveuze minister is snel geneigd om tegenspraak aan te zien voor wantrouwen, en tegenwoordig resulteert die gespannen verhouding in klachten over ‘veiligheid’. Zo vertelden de twee geïnterviewden in NRC dat bij Economische Zaken na het vertrek van Ongering ‘een heel traject’ is ingezet zodat het gesprek tussen ambtenarij en politiek ‘weer veilig’ kan worden.

Dat de dubbelrol van de ambtenaar tot moeilijkheden leidt, ligt voor de hand. Alle beroepen waarin rolverwarring kan optreden, hebben het moeilijk. Journalisten moeten kritisch zijn over politici en tegelijk met diezelfde politici goede contacten onderhouden. Het verwijt dat ze samen onder een deken liggen, dreigt altijd. Voor Kamerleden is het leven evenmin eenvoudig.

Ze hebben een mandaat van de kiezer, maar moeten ‘zonder last’ opereren. Kamerleden zijn elkaars tegenstanders en tegelijk elkaars collega’s. Die collegialiteit schiet er tegenwoordig steeds meer bij in, omdat dubbelzinnigheid niet meer wordt begrepen. Voor je het weet, is sprake van een ‘onveilige omgeving’, meldt iemand zich bij de vertrouwenspersoon over grensoverschrijdend gedrag en dan zijn de rapen gaar.

Rutte: de enige zonder loodgieterstassen. Beeld ANP

Tegelijkertijd is er geen ontkomen aan, het leven kun je niet vangen in een protocol en mensen zijn niet opgetrokken uit één stuk. Mark Frequin, voormalig directeur-generaal, schreef twee jaar geleden een soort leidraad voor de verwarde topambtenaar, met als titel Kompas voor publiek leiderschap.

In 48 bladzijden komt zestien keer het woord ‘complex’ of ‘complexiteit’ voor. De topambtenaar moet functioneren in een vijandige omgeving van maatschappelijke turbulentie, complexiteit, tegenstrijdigheden, paradoxen en zogeheten wicked problems. Als klap op de vuurpijl heeft hij te maken met een burger die wel regels wil, maar niet voor zichzelf. Na lezing van de brochure besloot ik toch maar geen topambtenaar te worden: het is niet te doen.

Tussen de regels door las ik vooral ambtelijk zelfbeklag, zoals ook het bezinksel van het NRC-artikel was dat ambtenaren het maar zwaar hebben. Ik ken zeker de verhalen over ministers die met overslaande stem elke vijf minuten een aangepast beleidsstuk of een nieuw standpunt eisen. Eigenlijk willen de ambtenaren betere politici, en daar ben ik helemaal voor. Maar bij betere politici horen ook stoerdere ambtenaren.