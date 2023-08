Graag aandacht voor voetbal in de regio, ook nu Groningen, Cambuur en Emmen zijn gedegradeerd

De spelers van FC Groningen vieren na de overwinning op Jong Ajax (4-1) een feestje met de Groningen-fans op de tribunes van de Euroborg. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Met de degradatie van FC Groningen, Cambuur en FC Emmen is het eredivisievoetbal, op Heerenveen na, verdwenen uit Noordoost-Nederland. Ondertussen gaan duizenden supporters naar het stadion om hun club in de Keuken Kampioen Divisie aan te moedigen. Het stadion van bijvoorbeeld Groningen was uitverkocht.

In de krant van afgelopen zaterdag las ik niets over de start van de Keuken Kampioen Divisie, wel een column over de gepensioneerde Wesley Sneijder en een artikel over het geld dat rondgaat in de eredivisie.

Ik voel me als een miskende kiezer, die uit nijd over de arrogantie van de Randstad BBB stemt. Wilt u ook verslag doen van voetbal in de regio? Er komt een zinderende voetbalcompetitie aan tussen provinciesteden in de Keuken Kampioen Divisie.

Anneke Landsman, Hillegom

CO 2 -opslag

Het begint met bomen die CO 2 opslaan. Dan kappen we de bossen in Estland. Vervolgens verbranden we ze in de biomassacentrale in Nederland. Daarna pompen we de hierbij gevormde CO 2 naar een ondergrondse gasopslag. Ingewikkeld hoor, om op zo’n manier je kop in het zand te steken.

Jeroen van Linge, Groningen

Contact maken

De ontwikkelingen van de autonome burgers is wel degelijk volkomen logisch. Lees namelijk alle ingezonden lezersreacties in de krant van 17 augustus achterelkaar: die bevestigen alleen maar afkeurend dat deze mensen er niet bij horen. Wat helpt is niet oordelen en niet discussiëren, maar contact maken en hopen dat we het samen redden.

Er zijn talloze voorbeelden van minstens zo asociaal gedrag van mensen ‘binnen’ onze maatschappij en ik denk dat de meeste zogenaamde autonomen niet heel anders zijn dan jij en ik.

Jort Bonne, Enschede

Max Havelaar

In het artikel ‘Studenten leren samen over het koloniale leven’ van Michel Maas zet VU-hoogleraar Jacqueline Bel, zoals wel vaker het geval is onder Nederlandse hoogleraren, Max Havelaar van Multatuli schamper weg als ‘een typisch koloniale roman’.

Opmerkelijk omdat het artikel deels is opgehangen aan de verfilming van Aarde der mensen, het meesterwerk van Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), de grootste en bekendste schrijver van Indonesië. Dezelfde Pramoedya Ananta Toer die in een uitgebreid artikel van 18 april 1999 in The New York Times de Max Havelaar meteen al in de kop prees als ‘the book that killed colonialism’.

Koen Eykhout, Maastricht

Geschiedenis

Nederland belandde pas met de eerste ‘politionele actie’ aan de verkeerde kant van de geschiedenis, betoogt emeritus hoogleraar geschiedenis Jan Bank. Vergeet Bank niet wat over de verkeerde kant van de geschiedenis en ons koloniale verleden? Was er niet de gehele bevolking van een eiland dat werd uitgemoord door de Vereenigde Oostindische Compagnie om er nootmuskaat te verbouwen? Of de brief uit 1894 van onze voormalig minister-president Hendrik Colijn, die eerder als militair in Indonesië werkte: ‘Ik heb negen vrouwen en drie kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten.’

Dit deed Colijn tijdens de Lombok-oorlog. Als onderdeel van die oorlog roofde de Nederlandse overheid van de radja van Lombok, zijn overleden familieleden en vermoorde volgelingen 230 kilo goudgeld, 7.199 kilo zilveren munten en ruim duizend andere kostbaarheden. Deze buit staat bekend als de Lombokschat.

Om maar een paar dingen te noemen wat betreft de Nederlands kant in de geschiedenis.

Jasper Jacobs, Amsterdam

Kinderogen

Eerst lees ik van de week een doortimmerd artikel over het gevaar van kleine schermen voor de ogen van jonge kinderen en donderdag mag ik een recensie lezen over een game (vanaf 3 jaar!) waarmee kinderen op de achterbank uren zoet zouden zijn.

Waar gaan mensen in vredesnaam heen met kinderen die uren moeten worden beziggehouden? Ik maak me zorgen over de ogen van die kinderen.

Christie van Wulfften Palthe, Den Haag

Gezicht

Helaas, in het overigens mooie Slot­akkoord van 16 augustus, in geen enkele alinea, zin, bijzin of opsomming van programma’s waar we Herman van der Zandt van kennen, een verwijzing naar de Paralympische Spelen. Dank Herman dat je meer dan tien jaar het Paralympische gezicht van de NOS was.

Geert Slot, oud-voorlichter NOCNSF, Maarsbergen