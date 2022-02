Gorillas in het zwart, handig en makkelijk? Een stad zonder betrokkenheid is een eenzame stad

Gorillas, flitsbezorgers in het zwart, aan het werk in Amsterdam-Oost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Amsterdam heeft een moratorium ingesteld om nieuwe vestgingen te openen voor flitsbezorgdiensten. Maandag prees de Volkskrant in het redactioneel commentaar Amsterdam met dit besluit. Ook ik, behorend tot de ouderen, ben blij met deze maatregel.

De meeste jongeren en jongvolwassenen die ik spreek, vinden de flitsbezorgdiensten met als boegbeeld Gorillas, handig en makkelijk. Ze begrijpen werkelijk niet waarom ik me druk maak over Gorillas en begrijpen niet waarom die niet mogen uitbreiden. Is hier sprake van een generatiekloof?

Jongeren zijn de ‘early adopters’ in de samenleving, zij bepalen onze toekomst. Ze zijn opgegroeid in een consumptiemaatschappij toegerust op hun wensen, een maatschappij die makkelijk, handig, goedkoop en snel is. Een maatschappij waar je alles kunt bestellen en thuis laten bezorgen.

Kenmerkend daarbij is inmiddels de anonimiteit tussen klant en bezorger waarbij de omgangsregels, van groeten, bedanken en afscheid nemen, vaak niet meer plaatsvinden. Het maakt de volgende stap waarbij alles bezorgd wordt door robots en of drones tot een hele kleine.

De anonieme consumptiemaatschappij compenseren jongeren met hun vriendengroepen op sociale sites, dagelijkse contacten op terrassen en door omringd met leeftijdgenoten te studeren in koffietenten en bibliotheken. De euforie en uitbundigheid afgelopen week na de lockdown laat zien wat ze de afgelopen maanden hebben gemist.

Band

In tegenstelling tot de jongvolwassenen heb ik wél een band met de producten die ik aanschaf en degenen die mij deze verkopen. Ik waardeer de kennis en betrokkenheid van de medewerkers bij de boekhandel, platenzaak en kledingzaak waar ik boeken, lp’s of kleren koop. Zij kennen mij en durven onderbouwde persoonlijke tips te geven, zoals ze dat ook bij andere vaste klanten doen.

De woorden handig, snel, makkelijk en goedkoop zijn voor jongeren belangrijk als het om de ‘stad’ gaat, voor mij betekent de stad betrokkenheid, binding en duurzaamheid. Een stad zonder betrokkenheid is een eenzame stad, symbolisch weergeven door Gorillas met hun verduisterde panden, door henzelf dark stores genoemd. En door hun militaristisch verklede bezorgers met zwarte helm, zwarte kleding en een zwart gezichtsmasker die niet rustig en vrolijk, maar hard en ‘cool’ door de stad fietsen.

Mix

Een stad leeft als verschillende mensen er elkaar ontmoeten, spreken en merken dat alleen al de aanwezigheid van verschillende anderen hun denken en gevoelens positief beïnvloeden. Daarvoor moet je de deur uitgaan, niet alleen om te studeren of te borrelen, maar ook door bij fysieke ‘echte’ winkels je benodigdheden te kopen. Geen haast hebben, openstaan, om je heen kijken en nieuwsgierig zijn. Je afval niet op straat achterlaten.

Een stad leeft met betrokken burgers, er is een goede mix van vermaak, cultuur, winkels, wonen, zorg en onderwijs. Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat bij deze verkiezingen ‘de stad’ een belangrijk onderwerp is, zowel voor de jonge als oudere kiezer en de deelnemende politieke partijen. Net als bij het onderwerp klimaat staan we ook bij het vormgeven van onze steden op een kruispunt waarbij het heel belangrijk is welke richting we inslaan. Amsterdam geeft hierin wat mij betreft een goed voorbeeld, maar hoe kunnen we de vele jongvolwassenen, die de vormgeving van de stad bepalen, ook hiervan overtuigen?

Lammert Waslander is psycholoog.