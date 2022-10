Goede lessen van de Cubacrisis - maar of ze zullen helpen?

Het beeld van deze week is afkomstig uit China, waar tijdens de afsluiting van het 20ste Congres van de Communistische Partij van China de broos ogende 79-jarige oud-president Hu Jintao, gezeten naast president Xi Jinping, publiekelijk door een paar jonge mannen in pakken de zaal werd ‘uitgewandeld’.

Een dramatisch moment. Exit Hu Jintao uit het Permanente Comité van het Politbureau. China-experts lijken het erover eens dat Xi nieuwe stappen zet richting absolute alleenheerschappij. Tsja, waar is die goeie ouwe tijd gebleven dat er in het Politbureau niet alleen ja-knikkers zaten?

Dramatisch

Minstens zo dramatisch – en op dit moment veel dodelijker – is hoe president Vladimir Poetin nu probeert met bommen en raketten de Oekraïners een winter zonder licht en verwarming te bezorgen – en Europa een nieuwe golf vluchtelingen. Hij poogt met conventionele wapens en nul scrupules zover mogelijk te komen.

Poetin en Xi zien zichzelf als ‘grote mannen’, de rest van de wereld ziet vooral hun ‘grote problemen’ – Xi met zijn economie, Poetin met zijn krankzinnige oorlog.

Poetins grote probleem is dat Rusland de oorlog verliest maar hijzelf de oorlog niet kán verliezen, zegt de New Yorkse professor Nina Chroesjtsjova. Zij is de kleindochter van de Sovjetleider die zestig jaar geleden besloot om, in zijn woorden, ‘een egel in Uncle Sams broekspijpen te gooien’.

Volgens president Joe Biden hebben we ‘voor het eerst sinds de Cubacrisis een direct dreigement om kernwapens te gebruiken, als dingen zo blijven gaan als ze gaan.’ Tijdens de Cubacrisis ontdekten de VS dat de Sovjets raketten en kernwapens plaatsten op Cuba, wat ze onaanvaardbaar vonden. Na intense interne discussies werd een ‘quarantaine’ afgekondigd. Ook kwam er contact op gang via ‘back channels’, en dat hielp, zeker toen daarin de VS de terugtrekking beloofden van Amerikaanse atoomraketten uit Turkije. Want die raketten vormden – met de bescherming van Cuba – Chroesjtsjovs motivatie voor zijn handelen.

De lange debatten van Kennedy en zijn adviseurs zijn woord voor woord terug te lezen in The Kennedy Tapes (May en Zelikow, 1997). IJzingwekkender dan een Netflix-serie, en waar gebeurd. En ja, de militairen adviseerden te bombarderen, maar Kennedy nam de tijd de alternatieven uit te pluizen. Aan Russische zijde zat Chroesjtsjov overduidelijk aan het stuur, al claimt kleindochter Nina dat er ‘in het politburo wel werd gediscussieerd’.

Drie lessen

Chroesjtsjova deed haar uitspraken in een debat met de historicus Graham Allison en de schrijver David Ignatius aan Harvards Kennedy School. Allison vatte de drie lessen samen die Kennedy zelf uit de crisis trok. Totale oorlog is ‘onzinnig’, de wereld moest ‘veilig gemaakt worden voor diversiteit’ en ‘een tegenstander moet nooit gedwongen worden te kiezen tussen een vernederende terugtrekking en een kernoorlog’.

Goede lessen trouwens, ook die derde, maar of en zo ja hoe je dit kunt bereiken met een tegenstander die bezig is met een genocidale invasie, alle regels overboord gooit, en naarmate hij terrein verliest zijn diplomatieke eisen opschroeft – die vraag wordt met een terugblik op de Cubacrisis niet beantwoord.

Dat Poetin de Amerikaanse inzet in 1945 van atoomwapens tegen Japan een ‘precedent’ noemde, doorbreekt de stilzwijgende consensus die sinds de Cubacrisis bestaat en door president Ronald Reagan zo werd samengevat: ‘Een kernoorlog kan nooit worden gewonnen en moet daarom nooit worden gevochten.’ De VS zetten atoomwapens in voor een oorlogsdoel, de spoedige overgave van Japan, dat ze ook bereikten. Dat was een ‘totale oorlog’. Poetin voert een beperkte oorlog, maar doet alsof deze existentieel is.

Kruising

Allison: ‘Poetin kan bij een kruising komen waar hij gedwongen wordt te kiezen tussen een vernederende nederlaag – die niet van existentiële aard zal zijn voor Rusland, maar wel voor hem – en opdracht geven tot een kernaanval op Oekraïne.’

Poetin lijkt inderdaad de interne checks-and-balances ver voorbij. Net als Xi etaleerde hij dat publiekelijk, in de op tv vertoonde bijeenkomst van zijn nationale veiligheidsraad dagen voor de invasie van 24 februari. Nog gevaarlijker, zegt Chroesjtsjova, is dat hij zijn eigen politieke lot verwart met het lot van Rusland.

Door de ontwikkelingen in Rusland en China krijgen we het probleem van deze tijd helder op het netvlies: twee supermachten met kernwapens, geleid door revanchistische alleenheersers met ambities tot gebiedsuitbreiding. Hiertegen afgezet oogt het Nederlandse debat over de afvaardiging naar Qatar bijna als een vorm van escapisme.

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.