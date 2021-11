Black Friday-drukte tijdens corona in Utrecht, 26 november. Beeld Marcel van den Bergh

Brief van de dag

Voor de zoveelste keer hielden premier Rutte en minister De Jonge hun persconferentie. Ingeklemd tussen reclamespotjes, waarin opeengepakte landgenoten het ene merk na het andere aanprijzen, en aankondigingen voor programma’s, waarin al dan niet bekende Nederlanders dicht op elkaar gezeten hun mening verkondigen, moesten Rutte en De Jonge een boodschap van matiging en terughoudendheid overbrengen.

De dagen daarop worden zij overladen met kritiek. Premier en minister hebben het weer niet goed gedaan. Hierop volgt een Ster-blok waarin het Nederlandse ideaal van massale gezelligheid eens te meer wordt uitgedragen.

Laat social distancing voor de verandering eens beginnen met het weren van reclames en aankondigingen waarin het tegendeel van terughoudendheid wordt aangeprezen. Een reclamevrij uur rond de persconferentie moet toch kunnen? Goed voorbeeld doet goed volgen.

Bote de Jong, Terontola (Italië)

Frisse wind

Kustaw Bessems stelt voor eens een lekkere frisse wind door het OMT te laten waaien. Een idee om hoogleraar staatsrecht Wim Voermans te vragen? Want die legt een paar pagina’s verderop in dit katern haarfijn uit wat het effect is van de huidige bestuurscultuur op het vertrouwen in de overheid in het algemeen en zelfs specifiek op het naleven van coronamaatregelen.

Zijn devies: betere informatievoorziening aan Kamerleden en burgers.

Nanette Haze, Nijmegen

Bloedproef

Ik erger me groen en geel aan zowel de medeburgers die een vaccinatie weigeren als aan landgenoten die deze weigerachtige groep verdedigen met een beroep op de bescherming/eerbiediging van het eigen lichaam, ook wel lichamelijke integriteit genoemd.

Dat grondrecht is allang niet meer absoluut, maar kan onder bepaalde voorwaarden en indien sprake is van hogere belangen opzij worden gezet of beperkt. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de grondrechten niet absoluut zijn en moeten wijken als hogere belangen op het spel staan.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er de verplichte bloedproef. Ook toen beriepen tegenstanders zich op inbreuken op de lichamelijke integriteit. De Hoge Raad liet er toen geen misverstand over bestaan dat een grondrecht moest wijken voor de verkeersveiligheid als aan het (auto)verkeer werd deelgenomen terwijl men alcohol had gedronken; de Hoge Raad vond daarentegen wel dat de wettelijke waarborgen ( arts, hoeveelheid bloed, bloedafname moest binnen bepaalde tijd, et cetera) strikt in acht moesten worden genomen. Deze wet heeft vele verkeersslachtoffers minder opgeleverd en ertoe geleid dat alcohol in het verkeer not done is geworden.

Zie hier de weg om de instortende volksgezondheid door de voortdurende pandemie een halt toe te roepen; ook de niet-coronapatiënten zijn hierbij gebaat. Deze hebben immers er zeer onder te lijden dat de vaccinatie niet kan worden afgedwongen.

Natuurlijk moet de wetgever concrete en zware regels/voorwaarden stellen aan een verplichte vaccinatie; dat is een kwestie van prudentie.

Piet Essink, Ooij

Welkom

In de zaterdagkrant (27 november) staat een interview met de oprichter van Welkom Energie, Jaap Bakker. Hem treft geen blaam, getuige de volgende uitspraken van Jaap: ‘Welkom Energie zat super goed in elkaar.’ Het steekt hem dat hij betrokken zou zijn geweest bij een eerder faillissement van een energieleverancier. Volgens Jaap waren de problemen voor hem als directeur verborgen gehouden. Is dit niet een diskwalificatie van hemzelf?

Een groot deel van zijn klanten had een contract dat ergens in de komende maanden zou aflopen. Daar hoeft hij zich niet schuldig voor te voelen, vindt hij. Ik ben als oud-klant van Welkom Energie fors gedupeerd door het wanbeleid van Bakker en het slechte toezicht van ACM op de energiemarkt. Ik betaal nu bij Eneco, onze verplichte leverancier, liefst vijf keer de kale gasprijs die ik bij Welkom Energie betaalde. Daarom de oproep: Jaap Bakker kom niet terug in de energiemarkt!

Jan Hes, Jubbega

Pinker

Een prachtig gesprek met psycholoog Steven Pinker . Iemand die zich zorgen maakt over de aantasting van vrijheid, ook in het academisch milieu. De aandacht gaat niet alleen uit naar hem, maar net zoveel (of nog meer) naar het schilderij achter hem. Leuke vondst van fotograaf Valentina Vos. Het is een portret van de Hengelose Cobraschilder Theo Wolvecamp door zijn vriend Karel Appel. Mensen die de kunst na de oorlog wilden bevrijden van verstikkende regels. In mooie balans dus met de gedachten van Steven Pinker.

Coen de Jonge, Peize

Wilt u reageren op een brief of een artikel? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl