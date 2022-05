Goed sterven? ‘Ga toch leven is mijn advies, veel leuker’

Demonstratie kistdragen in Alkmaar tijdens een open dag van Nederlandse uitvaartcentra. Beeld Joost van den Broek/ de Volkskrant

Schaduwzijden

Filosoof Marli Huijer vraagt aandacht voor de verwaarlozing van de omgang met onze sterfelijkheid. Door de toename van de medische mogelijkheden raken we de regie over ons sterven kwijt. Vroege diagnose, betere behandelingen, bevolkingsonderzoek, defibrillators en burgerhulpverleners, vaccinaties (ze noemt covid als voorbeeld) ontnemen ons de kans om (acuut) te overlijden. We zijn langer ziek en lijden daardoor aan een stapeling van aandoeningen voordat we overlijden.

Haar betoog was voor mij overtuigender geweest wanneer ze ook oog had gehad voor de positieve effecten van de medische ontwikkelingen. Veel potentiële vroegdoden en hun familie zijn heel blij met alle gezonde levensjaren door tijdig en adequaat medisch ingrijpen. Veel artsen hebben, in tegenstelling tot wat Huijer suggereert, oog voor het voorkomen van nodeloos en zinloos doorbehandelen. Een goede gezondheidszorg draagt bij aan een langer en gezonder leven en voorkomt, ook in de stervensfase, vaak veel leed en lijden.

Schaduwzijden van de medische vooruitgang zijn er, maar die zijn niet zo gitzwart als Huijer schetst.

Gerard Mensink, Vleuten

Zelf bepalen

Een prachtig artikel van Marli Huijer. Ik ben het helemaal met haar eens dat doodgaan in de huidige maatschappij zo lang mogelijk uitgesteld wordt (met alle mogelijke medische hulpmiddelen) ten koste van ‘goed’ leven. De redenen daarvoor zijn, mijns inziens, verklaarbaar: de medische wetenschap geeft steeds meer mogelijkheden om het leven te verlengen.

Maar ook belangrijk is dat de Nederlandse euthanasiewetgeving het niet mogelijk maakt dat iemand, die zijn/haar leven als voltooid beschouwt (maar niet ondraaglijk lijdt) uit het leven stapt. En deze wetgeving wordt gemaakt door mensen van niet erg hoge leeftijd en de mensen die vanuit hun religieuze standpunt denken dat het leven niet zelf beëindigd mag worden.

De eerstgenoemde categorie mensen kan zich niet indenken dat oude mensen het leven voltooid kunnen vinden. Zo begreep ik nooit dat mijn moeder (dik in de 80) zei dat het leven voor haar niet meer hoefde, terwijl ze nog redelijk gezond was, in een mooi huis woonde, goed verzorgd werd en regelmatig contact met haar kinderen had.

Nu ik zelf ouder word, kan ik het me juist wel voorstellen. Daarom, geef de ‘oude’ mensen die het echt willen, de kans om zelf hun levenseinde te mogen bepalen.

P.J. Berends, Zwolle

Eindfase

Marli Huijer doet ‘een schot voor de boeg’ om te veranderen dat de laatste levensfase een zaak van de dokter is geworden. Mijn ervaring is anders. Ik ben 66 en heb een onbehandelbare vorm van kanker. Geen van de drie oncologen waarmee ik te maken heb (gehad) heeft mij ooit in een bepaalde behandelrichting geduwd.

De radioloog die biopten nam ging bij me zitten om rustig uit te leggen wat er op de beelden te zien was. De assistent die de scans maakte vroeg me of ik goede palliatieve behandeling kreeg. Mijn huisarts kwam ongevraagd bij me thuis om te vragen hoe ik de laatste levensfase voor me zag. Alle opties werden besproken. Samengevat: ik heb geen moment het idee gehad dat ‘de dokter’ over mijn sterven gaat.

Ik struikel over de vraagstelling: ‘Hoe kunnen we als individu en samenleving weer regie over het sterven nemen?’ Hoezo ‘weer’? En waarom moet de samenleving ‘regie’ over het sterven hebben?

Mijn advies is om te beginnen met luisteren naar diegenen die te vroeg in de eindfase van hun leven komen. Zoals veel dokters doen.

Ben Verleg, Sneek

Goed leven

De spijker op z’n kop! Dit was mijn eerste reactie na het lezen van de bijdrage van Marli Huijer. Ik heb in mijn omgeving al vaker meegemaakt hoe mensen hun leven zogenaamd ‘verlengen’ onder regie van een medisch specialist, terwijl dat eigenlijk ‘geen leven’ meer was. Althans wat de meeste gezonde mensen onder ‘goed leven’ verstaan.

Louis Sparidans, 84 jaar, Grave

Kiezen voor leven

Marli Huijer heeft veel woorden nodig om de lezer haar boodschap bij te brengen: mensen moeten goed sterven. Ter illustratie voert zij de 71-jarige moeder van Barbara Beukering ten tonele die bij de diagnose darmkanker afziet van behandeling en haar laatste week doorbrengt met een wijntje met haar dochter.

In Huijers betoog moet de arts het ontgelden. Die behandelt maar door en medicaliseert zo het sterven. Kennelijk komt het bij de hoogleraar publieksfilosofie niet op dat er mensen zijn die ongeacht hun leeftijd met hart en ziel kiezen voor het leven. Toen ik jaren geleden ernstig ziek was, kreeg ik goddank niet de vraag voorgelegd hoe ik mijn sterven zou willen organiseren. In plaats daarvan zetten mijn artsen, met mijn uitdrukkelijke toestemming, zich vol in voor behandeling. Die heeft mij jaren van levensgeluk opgeleverd, waarvoor ik mijn artsen innig dankbaar ben.

Toch vindt Huijer dat ik me moet afvragen wat de juiste (sic) duur van het leven is. Mens durf te sterven, lijkt zij ons toe te roepen. Daar ben ik nooit goed in geweest. In concurrentie met het levenslicht is de dood geen partij.

Marianne van der Pol, Nijmegen

Veel te oud

Graag dagelijks stukken zoals dat van Marli Huijer in de krant! Mogelijk dat dan eens wat meer mensen hiervan doordrongen worden. We willen veel te oud worden en leggen daarmee te veel beslag op gezondheidszorg, pensioenen, huisvesting, milieu en noem maar op. En dat gaat ten koste van onze kleinkinderen, die we toch al een door onze generatie verwoeste planeet achterlaten.

En nee, ik ben geen depressieve pessimist die graag dood wil.

Dea Smit, 68 jaar, Den Haag

Opa

Marli Huijer noemt een voorbeeld van iemand die de regie hield over haar sterven. Mijn opa was daar ook een voorbeeld van. Hij had, toen hij tegen de tachtig werd, besloten dat hij geen medische behandeling meer zou willen. Toen hij tachtig was, is hij op zijn stoel aan een hartinfarct overleden.

Josee van Eijndhoven, Den Haag

Rouwcultuur

Geachte mevrouw Huijer,

Met deze brief reageer ik op uw artikel. Ik meen dit te kunnen doen omdat ik 94 jaar oud ben geworden en daarmee uiteraard de laatste 20 jaar daarover heb kunnen nadenken en concluderen. In een paar woorden wie ik ben: een gelukkige oude man van 94, zonder ernstig lichamelijk ongemak maar natuurlijk oud en stijf. En daar heb ik een geweldige hekel aan.

Ik heb altijd al gevonden dat erg dramatisch doen over doodgaan een onbegrijpelijke houding is, het is de enige werkelijke zekerheid in het leven en met een steeds grotere waarschijnlijkheid na je 75ste.

Je mag eigenlijk alleen alles doen om een pijnlijke dood te vermijden.

Met deze houding ben ik 75 geworden en heb ik met enige verwondering vastgesteld ‘dat ik maar niet doodging’. Ik voel ook weinig angst voor de dood.

Ik heb nu de houding: ik weet niet wanneer ik doodga, maar heb me neergelegd dat dat net zo goed morgen kan zijn als over tien jaar. Intussen heb ik het razend druk, wel twintig verschillende onderwerpen, waarvan deze brief er een is.

Ik blijk in de huidige tijdgeest een afwijking te hebben: ik vind dat er een veel te grote rouwcultuur bestaat voor alles. Men zoekt allerlei gelegenheden en toestanden uit die voor een, overgrote, rouw gebruikt worden. Men wentelt zich daarin. Ik vind dat verspilde tijd.

Tijd is het enige wat ik tekort kom om nog iets van de resterende tijd te maken, of die nog lang of kort is, daarop moet ik me steeds aanpassen, zonder wrok, dat hoort er bij.

Ik haat de overdreven rouwcultuur. Ga toch leven is mijn advies, veel leuker.

Jan Verhoeven, Woudrichem