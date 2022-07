Goed nieuws: hitte went. Maar niet als je de airco altijd aanzet

Toen de Simpsons het boek How to cook humans vonden in het ruimteschip van de aliens waar ze te gast waren, vreesden ze het ergste. Het liep gelukkig goed met ze af. Inmiddels heb je geen kookboek meer nodig voor gebakken mens. In veel Europese landen hoef je enkel de straat op om gekookt of geroosterd te worden, ook in ons eigen Nijmegen. En omdat gekookte mensen niet zo makkelijk wandelen, is de eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse geschrapt. Volkomen terecht: bij zulke temperaturen is de kans op oververhitting reëel en levensgevaarlijk.

Het gekke is, bij koorts kan de lichaamstemperatuur ook oplopen tot boven de 40 graden, maar zonder gevaar. De onderliggende oorzaak van koorts kan een probleem zijn, maar de koorts zelf is dat zelden. Maar bij mensen die door oververhitting 40 graden worden, is de mortaliteit hoog. Zelfs als snel gehandeld wordt, sterft 10 procent. Het verschil is dat bij koorts de thermostaat op 40 graden staat. Als de koorts oploopt hebben mensen het dan ook koud en zijn rillerig: hun lichaam wil opwarmen.

Als het lichaam dan een temperatuur van 40 graden heeft bereikt komt het tot rust – het heeft zijn nieuwe normaal bereikt. Vaak voelen mensen zich dan niet eens zo slecht. Pas als de ziekte verdwijnt gaat de thermostaat weer omlaag. Dan begint het lichaam te zweten om af te koelen en komt zo weer op de normale lichaamstemperatuur.

Maar bij hitteberoerte stijgt de temperatuur van het lichaam, terwijl de thermostaat gewoon op 37,4 graden afgesteld blijft staan. Het lichaam probeert door te zweten de overtollige hitte kwijt te raken, maar bij hoge luchttemperaturen lukt dat niet.

Door het aanhoudend zweten raakt iemand snel vocht en zouten kwijt. Het bloed dikt in en stroomt minder goed, waardoor er onvoldoende bloed en zuurstof bij de organen komt. Er ontstaan bloedstolsels en orgaancellen sterven af. Door het afsterven van orgaancellen komen ook allerlei afbraakproducten in het bloed, die dit proces versnellen, en zo ontstaat het levensgevaarlijke multi-orgaanfalen. De hersenen, het hart en de nieren raken hierbij vooral beschadigd.

Als Nederlanders hebben we nog weinig ervaring met hittegolven en dat is een extra risico. We zijn niet gewend ons gedrag aan hitte aan te passen en herkennen de klachten van oververhitting minder. Oververhitte mensen kunnen verward, agressief of geïrriteerd gedrag vertonen, flauwvallen of een insult krijgen. Ze voelen heet en slap. Maar ook hoofdpijn, hartkloppingen, misselijkheid en overgeven zijn symptomen. Wat dan te doen? In de schaduw, veel drinken en koelen, koelen, koelen. En direct medische hulp inroepen.

Maar goed nieuws: hitte went. Naarmate je vaker heet weer meemaakt, kan je lichaam het beter verdragen. Acclimatisatie aan een warme omgeving vindt doorgaans plaats na 7 tot 14 dagen van tenminste twee uur dagelijkse blootstelling aan hitte. Helaas: airconditioning vermindert de ontwikkeling van hittetolerantie. Bovendien slurpt airco extreem veel energie, stoot extra hitte de buitenlucht in en verergert zo de klimaatopwarming. Wie altijd de airco aanzet, verandert dus echt in een klimaatwatje.

Rinske van de Goor is huisarts