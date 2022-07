Goed klimaatnieuws: het wordt de intensieve veehouderij steeds heter onder de voeten

Tropenkolder: een vrouw besprong deze week een noodlijdende spitssnuitdolfijn in de Zandvoortse zee. Wat dreef haar? Misschien had ze ergens in een muurbiebje een beduimeld exemplaar gevonden van Dialoog met de natuur, het roemruchte boek waarin prinses Irene in 1995 schreef over haar heilzame ontmoeting met een dolfijn, die liefdevol tot haar sprak ‘door in mijn gezicht uitbundig te poepen en te plassen’.

Ook de vrouw van Zandvoort werd bedolven onder de stront. Op sociale media, waar ze werd opgebracht en gekruisigd wegens dierenmishandeling. Erg heilzaam kan haar ontmoeting niet zijn geweest: de aangehouden vrouw, dierenvriend volgens haar advocaat, voelt zich niet meer veilig thuis.

Op het eerste gezicht leek de dolfijn een zomers zeekomkommertje voor lusteloze media, die hem Masmeijer-moe uitknepen tot op de laatste sappigheid – zelfs de maker van het ‘viral’ filmpje was welkom in de talkshows.

Wie verder keek, kon in de Zandvoortse zee de weerspiegeling zien van onze dubbele moraal ten aanzien van dieren. Elke domme koe die op warme dagen zijn hond in een auto achterlaat, wordt – terecht – ingerekend wegens dierenkwelling. Wie het raampje van die auto intikt, wordt op handen gedragen. Maar naar de veewagenchauffeur die bij 35 graden zijn lading levende varkens uren in de zon laat staan, kraait nauwelijks een haan.

Afgelopen week was het weer raak. Organisaties als Wakker Dier en Eyes on Animals houden de boel in het oog. Hun schokkende beelden van wanhopig luchthappende dieren in extreme hittestress sijpelen soms naar de media (deze dagen bij Zembla: drie veewagens vol varkens voor slachterij VION in Boxtel, 75 minuten hittestress), maar lang niet altijd. Als een misstand maar lang genoeg bestaat, wordt die vanzelf geen nieuws meer bevonden. Daarbij: alle varkens zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere.

Het zal mijn bubbel zijn, maar de filmpjes vullen mijn digitale tijdlijn, en benemen mij telkens de adem. De stuitende werkelijkheid achter een lapje vlees blijft onverteerbaar.

‘Hoe we denken over andere dieren zegt iets over onszelf’, zeggen de auteurs van de vers verschenen bundel Dierzaamheid grote geesten (Schopenhauer, Ghandi) na. Dierzaamheid, een woordspelige variant op duurzaamheid, is volgens hen naast praktische noodzaak ook een kwestie van beschaving. Niet alleen op ecologische gronden, ook op ethische.

Tussen alle alarmerende – alarmistische, zo u wilt – weerberichten is niet alleen rampspoed: het wordt de intensieve veehouderij steeds heter onder de voeten. Vleesvervangers bleken vrijdag gemiddeld al goedkoper dan de goedkoopste kiloknallers bij de slager om de hoek. Smaak en gezondheid van die dingen zijn soms nog een dingetje, toch is dit vooruitgang. Voor de dieren. Voor de beschaving.

Zelfs de Rabobank koos vrijdag (beter laat dan nooit) eieren voor z’n geld, door in dagblad Trouw een soort van spijt te betuigen (pardon: ze kijken ‘met gemengde gevoelens terug’) over de schaalvergroting in de veehouderij, die de boerenleenbank zelf tegen beter weten in decennialang financierde – de boter op hun hoofd smolt ervan.

Als we de weergoden mogen geloven, wordt het komende dagen weer knap warm. De benauwende beelden van veetransporten zijn voorspelbaar, maar nooit ‘normaal’. Eindelijk goed klimaatnieuws: zwaar weer voor de huidige veehouderij.