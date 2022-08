Goed in Woordle? Van een quantumcomputer win je het niet

Ruim vijfduizend afleveringen. Zoveel heeft televisiewoordspelletje Lingo – eerst op de buis tussen 1989 en 2014, en sinds 2019 weer terug – er inmiddels op zitten. Onmiskenbaar populair dus, dat vijfletterwoordraden. Helemaal nu blijkt dat naast het ge-‘groengroen!’ en ge-‘biep-bop-bop-biep-biep’ van de televisieversie ook de hippe internetneefjes Wordle (Engels) en Woordle (Nederlands) aan een rappe opmars bezig zijn.

Mensen zijn blijkbaar nogal gevoelig voor de verlokkingen van eenvoudige woordspelletjes. En omdat computers geprogrammeerd worden door mensen, nemen ze onze obsessies geregeld over. Zo leerden ‘we’ ze niet alleen schaken – uiteindelijk zelfs beter dan menselijke grootmeesters – maar ook voor Lingo bestaan inmiddels talloze algoritmen.

In een wetenschappelijke voorpublicatie op vakwebsite Arxiv presenteren onderzoekers daarvan nu de overtreffende trap. Zij bedachten alvast een Lingo-algoritme voor een computer die momenteel alleen nog maar in hele rudimentaire vorm bestaat: de zogeheten quantumcomputer.

Lingo Beeld SBS6

Zo’n quantumcomputer rekent met de tegendraadse wetten van de quantumfysica, die beschrijven hoe de natuur werkt op de allerkleinste schaal. Die quantumwetten zorgen ervoor dat qubits, de quantumtegenhangers van de bits van gewone computers, niet alleen ‘0’ of ‘1’ kunnen zijn, maar ook ‘0’ en ‘1’ tegelijkertijd. Daardoor rekenen quantumcomputers fundamenteel anders, en beloven ze voor bepaalde toepassingen krachtiger te worden dan zelfs de allersterkste ‘gewone’ supercomputer. Lingo, zo blijkt uit het verse onderzoek, is een van die toepassingen.

Overigens zijn ook Lingo en Woordle een afgeleide van een eerder spelletje. Van Mastermind, welteverstaan, dat in 1971 als bordspel op de markt kwam. Daar raad je geen vijfletterwoorden, maar de juiste combinatie van vijf gekleurde pinnetjes. En hoewel de onderzoekers in hun artikel zowel Lingo als Woordle expliciet noemen, is het toch vooral die oudere variant waarmee ze aan het rekenen sloegen.

Bij dat spelletje, zo bleek al snel, heeft een quantumcomputer veel voordeel van dat maffe gereken met qubits. Omdat zulke quantumbits meerdere waarden tegelijkertijd kunnen hebben, is het ook mogelijk om meerdere kleuren- of lettercombinaties tegelijk uit te proberen. Quantumcomputers presteerden bij Mastermind daardoor ‘overweldigend’ veel beter dan gewone computers, zo schrijven de onderzoekers.

Ziedaar: de geboorte van een nieuw quantumalgoritme. Een bijzondere gebeurtenis. Want hoewel mensen van over de hele wereld werken aan mogelijke toepassingen voor de toekomstige quantumcomputers, zijn concrete algoritmen die de beloofde rekenkracht daadwerkelijk etaleren, dungezaaid. Elk vers algoritme is daarom van harte welkom.

Fysici hópen vooralsnog vooral dat de toekomstcomputers waaraan zij sleutelen straks alle hooggespannen verwachtingen inderdaad waar kunnen maken. Misschien kunnen we er wel medicijnen mee ontwikkelen die heel specifiek op de persoon zijn toegespitst, droomt men hardop. Of wellicht kunnen quantumcomputers straks een wondermateriaal ontwikkelen dat een energierevolutie ontketent.

In vergelijking daarmee klinkt ‘overweldigend goed zijn in verder nutteloze woordspelletjes’ een tikje karig. Maar hé: iedereen moet ergens beginnen. Zelfs futuristische supercomputers.