Goed idee van bevlogen studenten: een schoolvak Nederlands waarbij leerlingen weer gaan lezen en schrijven

Mensen onder de 40 kijken mij met grote, verbaasde ogen aan als ik zeg dat ik Nederlands ben gaan studeren omdat het mijn lievelingsvak was. Nederlands! Dat is echt het verschrikkelijkste vak op school! Zo ontzettend saai. Hoe kon je dat nou doen?

Allereerst omdat de leraren Nederlands indertijd de leukste, hipste, meest vrijdenkende en begripvolle waren op onze katholieke school. Veruit de meest inspirerende leraren. Wij lazen kranten, verhalen en romans en werden verleid tot poëzie. Naar aanleiding van wat we hadden gelezen voerden we felle discussies, over politiek, het leven en de liefde en schreven er stuntelige, bozige stukken over. We ontdekten al lezend, pratend en schrijvend de wereld en onszelf.

Bij de studie Nederlands zetten we dat gewoon voort, ook al kende die studie ook idiote vakken. Waarom moesten wij Gotisch leren en fonologie? Toch kon ik dankzij die studie vanaf mijn pubertijd dagelijks doen wat ik het liefste deed: lezen, schrijven en van mening verschillen.

Veel van mijn medestudenten werden leraar Nederlands – ik ook een tijdje. Sommigen hielden moedig vol en gaven op hun beurt enthousiast de liefde voor lezen, schrijven en debat door. Velen raakten ontmoedigd en haakten af. Het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs werd steeds meer uitgehold tot pure functionaliteit: een ondersteunend vak waarbij je teksten leert analyseren en samenvatten. Literatuur verdween uit het landelijke eindexamen, die moesten leraren er maar zo’n beetje tussen moffelen – goddank doen velen dat nog altijd. Ook schrijven, je eigen gedachten en ideeën formuleren, het aloude opstel, verdween in 1999 voorgoed uit het landelijk examen. Precies het onderdeel dat álles aan het licht bracht: taalvaardigheid, kunnen spellen, stijlgevoel, plezier in vertellen, fantasie, logica, inlevingsvermogen. Het onderdeel dat een beroep deed op verbeelding, hoofd én hart, werd geschrapt. Het was niet objectief toetsbaar.

Of je een tekst echt had begrepen, bleek ook niet toetsbaar. Het eindexamen Nederlands raakte steeds meer ontbladerd, tot de inhoud er totaal niet meer toe deed. Het toetst of je als een robot aangeleerde trucjes kunt uitvoeren: functies van alinea’s benoemen, verwijswoorden en signaalwoorden aanwijzen. Ik maak het eindexamen jaarlijks, voor de lol, en haal nooit meer dan een mager zesje. Ook die keer dat een krantenstuk van mezelf examentekst was. Ik had mijn eigen verhaal kennelijk matig begrepen.

Leerlingen haten dit ontzielde ‘tekstverklaren’, de lessen ter voorbereiding en daardoor het schoolvak. Begrijpelijk. Geen wonder dat steeds minder mensen het vak gaan studeren en het aantal eerstegraadsleraren Nederlands afneemt. Doodjammer, en dodelijk voor de onderwijskwaliteit.

De Onderwijsinspectie uitte onlangs kritiek op het eindexamen Nederlands; minister Wiersma heeft beloofd het aan te pakken. Goed idee. Nog blijer werd ik van een initiatief uit de allerbeste hoek: bevlogen studenten Nederlands. Zij vroegen middelbare scholieren naar hun wensen. In een ‘Jongerenmanifest’ pleiten ze voor een schoolvak Nederlands waarbij leerlingen weer gaan lezen – youngadultboeken, literatuur, kranten en online – en schrijven, waarbij ze hun gedachten en gevoelens leren verwoorden. Zulk onderwijs, zeggen de schrijvers terecht, draagt vanzelf bij aan de zo gewenste persoonlijkheidsvorming en burgerschap.

De ondertekenaars zijn Daan van den Broek en Delila Dönmez, beiden als student-assistent verbonden aan de Schrijfakademie, een geweldige instelling, die doet wat het onderwijs laat liggen: mensen zich stimuleren zich te uiten. Ook het Laks, CNV Jongeren, Scholieren.com en Jong Neerlandistiek ondertekenden het manifest.

Laat minister Wiersma, voordat hij gewoontegetrouw stuurgroepen en expertteams gaat instellen, eerst eens goed naar deze jongeren luisteren. Zij zijn de toekomstige leraren Nederlands van wie onze kinderen en kleinkinderen het moeten hebben.