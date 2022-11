Goed idee: een verplichte centrale eindtoets taal en rekenen voor aanstaande leraren

Een chirurg die een galblaas aanziet voor een lever komt voor de tuchtraad. Naar een automonteur die het verkeerde onderdeel vervangt ga je nooit terug. Een architect die rekenfouten maakt, ontwerpt levensgevaarlijke gebouwen. Een badmeester die zelf naar de bodem zinkt, is ongeschikt voor zijn taak. Vakmensen moeten in de eerste plaats inhoudelijk hun vak verstaan, daarna is óók van belang of ze vriendelijk of invoelend zijn. Want de gevolgen van gebrek aan kennis en vaardigheden kunnen verschrikkelijk zijn.

Die eis is volkomen vanzelfsprekend, overal, behalve in het onderwijs. De gevolgen van slecht onderwijs, waarbij kinderen en jongvolwassenen niet goed leren rekenen, lezen en schrijven, zijn vaak een mensenleven lang akelig voelbaar. Wie op school niet de juiste werktuigen heeft gekregen, houdt zich in het leven moeilijk staande, loopt kansen mis en voelt zich gefrustreerd. Toch staan we toe dat leerlingen les krijgen van mensen die te weinig vakkennis hebben om hun vak uit te oefenen.

Dat vind ik het meest schokkend in het recente rapport van de Onderwijsraad, Taal en rekenen in het vizier, waarin de raad ‘somber’ is over de staat van het onderwijs in de basisvaardigheden (waartoe zij gelukkig niet burgerschap en digitale vaardigheden rekenen). Het is een goed rapport, met terechte en urgente adviezen. Er valt veel over te zeggen (lees het rapport op onderwijsraad.nl, het is leesbaar en niet lang), maar ik licht er nu dit uit: de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

De raad vroeg het Kohnstamm Instituut onderzoek te doen onder docenten van lerarenopleidingen, naar hun bevindingen bij taal/Nederlands en rekenen/wiskunde. De uitkomsten stemmen… somber. De opleiders achten een aanzienlijk deel van hun afgestudeerden niet ‘startbekwaam’ voor taal en rekenen. Aan de pabo schat maar 5 procent van de docenten Nederlands dat minimaal 81 procent van de afgestudeerden startbekwaam is bij ‘formuleren ‘en ‘interpunctie’; voor spelling is dat 11 procent.

Van de pabo-wiskundedocenten schat 36 procent dat 60 tot 81 procent van hun studenten voldoende niveau heeft. Bij de tweedegraadslerarenopleiding Nederlands schat bij het onderdeel ‘schrijven’ 52 procent van de docenten Nederlands dat van 61-80 procent van de afstudeerders startbekwaam is, en 24 procent van de docenten denkt dat dit maar voor 41-60 procent geldt. Docenten houden doorgaans van hun studenten, dus deze percentages zullen niet overdreven zijn. Er komen massa’s mensen voor de klas die volgens hun docenten niet goed kunnen rekenen, spellen en schrijven.

De raad adviseert een verplichte centrale eindtoets taal en rekenen in te stellen op pabo’s en tweedegraadslerarenopleidingen Nederlands en wiskunde. Die moet aantonen of studenten zelf taal en rekenen genoeg beheersen én of ze over voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden beschikken.

Ministerie: neem dit advies alsjeblieft onmiddellijk over. Het sluit naadloos aan bij het ‘masterplan basisvaardigheden’ van minister Dennis Wiersma. Ook zou de Onderwijsinspectie de bevoegdheid moeten krijgen om voortaan ook de pabo’s en lerarenopleidingen te beoordelen; een hbo-accreditatie is kennelijk onvoldoende.

Begin hier nu eens mee, zou ik zeggen, naast al die andere hoognodige dingen die in het rapport worden genoemd, zoals beter en aantrekkelijker taalonderwijs en het toetsen van leerlingen met dezelfde toetsen, op vaste momenten, zodat we tenminste weten wat eraan schort en bij wie.

En kom nu niet aanzetten met de mantra ‘er is méér dan taal en rekenen’. Die waarheid als een koe, meestal gebruikt als excuus voor zinloze en niet-onderbouwde vernieuwingen, mag pas weer van stal gehaald als het basisniveau op orde is. Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen, zal falen op alle belangrijke gebieden.