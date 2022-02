Goed dat Amstelveen woningtekort studenten wil aanpakken, dichtbij Bulderbaan

Spotters bij de Buitenveldertbaan, ook wel bekend als de Bulderbaan. Beeld ANP / Evert Elzinga

Bizar hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport strijdt tegen plannen van Amstelveen voor ontwikkeling van urgente woningbouw op Kronenburg (Ten eerste, 15 februari).

Kronenburg grenst aan de door de Vrije Universiteit in de jaren zestig ontwikkelde studentencampus Uilenstede. Mijn vrouw en ik woonden daar van 1970 tot 1975 in een gehuwdenflat: twee kamertjes, twaalf hoog, pal onder de Bulderbaan (juist toen verscheen de lawaaiige jumbojet van Boeing).

Met onze eind 1970 geboren dochter beleefden wij daar gouden jaren, er ontstonden vriendschappen die tot op de dag van vandaag voortduren. ­De gemeente Amstelveen en wethouder Floor Gordon verdienen juist onverkorte steun voor de stappen die ze zetten om het extreme woningtekort onder studenten te tackelen.

Fokko Faber, Amsterdam

Buitenspel

Zet stemmers op PVV en FvD niet buitenspel, houdt Raoul du Pré de andere partijen voor (Commentaar, 15 februari). Helemaal mee eens. Maar het is wel teleurstellend om in het commentaar van een progressieve krant te moeten lezen dat alleen een rechtse beweging dit probleem kan oplossen. Want juist de linkse beweging moet daarvoor haar stinkende best doen. Door de kiezers die weglopen weer terug te halen in de moederschoot.

Die kiezers verlaten de linkse partijen omdat de rekening van immigratie- en klimaatbeleid onevenredig zwaar op hun bordje terecht komt.

Alleen een hechte linkse samenwerking, liefst fusie, kan het tij keren. Met drie samenhangende speerpunten: migratie en klimaat, plus een radicale inkomens- en vermogensherverdeling. Zo daagt er niet alleen een oplossing voor de grootste crises van deze tijd, maar gloort er – ten koste van discriminerende, populistische partijen – weer hoop voor de linkse beweging.

Walter Jansen, Amsterdam

Eva

In de columnistenmarathon (Opinie, 12 februari) geeft Erdal Balci ‘Eva’ een pluim omdat ze het ‘dictatoriale regime dat uit de hemel kwam’ niet kon verdragen en de beperkende regel ter discussie stelt. Het vervolg kennen we: ze moedigt Adam aan toch vooral het lekkers te pakken dat hij ziet en zich niet in te houden.

Maar als dit de uitkomst van het eerste democratische overleg is, pakt dat voor Eva toch slecht uit. Misschien had ze toch beter haar jager/ verzamelaar aan die enige beperkende hemelse regel kunnen herinneren; je mag ernaar kijken, maar van sommige ‘vruchten’ blijf je met je tengels gewoon af.

Jan Hoftijzer, Oost-Souburg

Jeugdzorg

Ik las het artikel over de gesloten jeugdzorg (Zaterdag, 12 februari). Veel zaken zijn daar natuurlijk niet goed gegaan en dan heeft daar niet per se iemand schuld aan. Maar ik denk dat je altijd je uiterste best moet doen voor deze jonge, beschadigde mensen. Daarom trof mij vooral één alinea, namelijk die waarin wordt benoemd dat Nienke, die een vwo-denkniveau heeft, geen onderwijs heeft gekregen tijdens haar verblijf in de gesloten jeugdzorg. Als reden wordt aangevoerd dat de interne school alleen basisniveau aanbood en er anders wel heel veel leerkrachten aangenomen moesten worden. En de scholen buiten Transferium wilden haar niet hebben. Kennelijk heeft men zich daarbij neergelegd.

Dit gaat er bij mij niet in. Er zijn niet ‘heel veel verschillende leerkrachten’ nodig. Per vak één leraar die het in zich heeft om te kunnen differentiëren, was voldoende geweest. Zelf werk ik in het onderwijs aan 10- tot 14-jarigen en wij werken met leerkrachten die één vak op verschillende niveaus kunnen aanbieden, van basis- tot gymnasiumniveau.

Margriet Dijkstra-Pottjewijd, Harderwijk

Kwetsbaren

Waar de een niet kan wachten tot de mondkapjes kunnen worden afgedaan en er geen afstand meer hoeft te worden gehouden, zijn diezelfde versoepelingen voor een grote groep anderen een ramp. Om een potentieel dodelijke besmetting met covid-19 te voorkomen, is afstand houden voor hen cruciaal, maar wie zal ze nog afstand gunnen? Als die is er niet meer is, wordt hun deelname aan het maatschappelijke verkeer (winkels, cafés, theaters, et cetera) onmogelijk.

Het virus besmet nog grote aantallen nieuwe mensen. Ik gun iedereen de hernieuwde vrijheid, dus ik vraag alleen om rekening te houden met anderen: als je iemand ziet die nog steeds een mondkapje draagt, of een afstandsgebaar maakt: respecteer hun recht op veilige omgang.

Adri Wiltens, Voorburg

Vraag

Ik zou graag eens uitgelegd krijgen waarom de zin ‘Ik probeer niet zo’n witte, mannelijke schrijver te worden die telkens weer boeken van achthonderd bladzijden schrijft’ (interview Philip Huff, V, 15 februari) niét racistisch en seksistisch is.

Maarten Bakker, De Rijp

Maak burger mede-eigenaar windmolens

Afgelopen dagen is in deze krant gewezen op het verzet tegen zonneparken en windturbines. Terecht wordt daar aandacht voor gevraagd. En toch zullen ze er moeten komen. Hoe krijg je de burger mee? Te weinig lees ik in de bijdragen over het grote belang van (mede-)eigendom van de burgers, wijk en gemeente.

De psychologische afstand moet worden verkleind. Als die windturbine joúw stroom levert, voor joú staat te tierelieren, zie je een heel andere windturbine dan wanneer deze van een grote investeerder is. Als jouw auto staat te ronken, hoor je heel wat anders dan wanneer het de auto van een vreemde is. (Mede-)eigendom is de kurk voor een breed gedragen transitie.

Er ligt een belangrijke taak voor de overheid om directe betrokkenheid van de directe omgeving goed te regelen in de komende contracten en gunningen. Dus ook participatie in collectief verband, inclusief publiek eigendom door de gemeente, goed regelen.

En ook bij de kavels op zee, waar nu echt alles alleen is ingericht voor afstandelijke, vaak buitenlandse bedrijven. Ik snap dat mijn dorpsgenoten op dit moment alleen de nadelen op zee zien. Dat kan en moet anders. Frans Timmermans en Rob Jetten, doe er wat aan.

Lei Bodelier, Zandvoort