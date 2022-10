God? Geweten? Ons moreel besef blijkt rekbaar als elastiek

In Amerika, in de staat New Mexico, ontdekte ik de schoonheid van de woestijn. De stilte, de leegte, het immense hemelgewelf. Het voelde als het voorportaal van de kosmos, zeker als het donker werd en zich een oneindige sterrenkoepel ontvouwde met een maan die alles in een magische gloed dompelde. Daar, onder die schitterende stralenkrans, waande ik me voor de hemelpoort en begreep ik waarom de drie grote monotheïstische godsdiensten ontstonden in een woestijn.

Thomas Mann heeft het beschreven: hoe een woestijndemon de God van Abraham werd, hoe deze oervader hem ontdekte en uitdacht tot die ene God van alles, goed en tegelijk vreeswekkend, schepper van licht maar ook van duisternis, en ongenaakbaar in de beproevingen die hij oplegt, gelijk het landschap waaruit hij voortkwam.

Ik bezocht New Mexico zo’n acht jaar geleden en wat ik toen al vermoedde weet ik nu zeker, alles daar vormt het perfecte decor voor de briljante Netflix-series Breaking Bad en Better Call Saul. De zandkleurige hoofdstad Albuquerque, de eindeloze luchten die alles daaronder nietig maken, de rotsige woestijn die in je kruipt en je uitdroogt als je er in verstrikt raakt – ze worden een karakter op zich, duister, dreigend, verraderlijk.

Drugsimperium

Hoofdpersonen zijn de tobberige scheikundeleraar Walter White en de vermakelijke maar louche advocaat Saul Goodman. Zij raken op het slechte pad (‘breaking bad’). De leraar krijgt longkanker en gaat met Sauls steun drugs produceren en verhandelen om zijn zwangere vrouw en gehandicapte tienerzoon niet zonder geld achter te laten. Walt wil het klein houden, maar zijn crystal meth is zo populair dat dit niet lukt. Het wordt zwarter en zwarter, het drugsimperium groter en groter, het aantal doden hoger en hoger, de druk op het geweten zwaarder en zwaarder. Walt rechtvaardigt zich met te zeggen dat hij het doet voor zijn gezin, Saul beweert dat hij wel moet, omdat Walt hem anders laat eindigen in een woestijngraf.

De series zijn een modern moraliteitsspel, waarin ook de kijkers en hun kompas voor goed en kwaad worden getest. Als Walt niks doet wanneer onder zijn ogen een verslaafd meisje in haar braaksel stikt, begrijp je dat. Had zij hem maar niet moeten chanteren, zo rationaliseer je. Maker Vince Gilligan had verwacht dat het ooit wel op zou zijn met de sympathie voor Walt. Tot zijn verbazing was dat niet zo. Het moreel besef van veel kijkers blijkt rekbaar als elastiek, ze laten zich meezuigen in een boosaardige logica die van kwaad tot erger gaat, ze worden een beetje medeplichtig. Hun potentie voor foute gedachten en gedrag komt pijnlijk bloot te liggen.

Op een zeker moment is er alleen nog maar Saul. Onder valse naam is hij uitgeweken naar het noorden, naar Omaha, Nebraska, van de woestijn naar de sneeuw. Hij is onverminderd ingenieus in zijn oplichterspraktijken, maar is niet meer zo om te lachen, heeft iets grimmigs gekregen. Klootzak, hoorde ik me ineens mompelen. Ik haakte af, eindelijk. Tegelijk nam bij mij de spanning toe hoe het zou aflopen met Saul.

Kosmische rechtvaardigheid

Dat had te maken met een uitspraak die Gilligan ooit deed in The New York Times. Hij noemde zich een agnost die moeite heeft met atheïsme. ‘Omdat als er niet zoiets is als kosmische rechtvaardigheid, wat heeft het dan voor zin om goed te zijn?’ Oftewel: als we niet meer geloven in een door God gegeven morele orde, in een door geloof of traditie verschaft onderscheid tussen goed en kwaad, ontstaat er een leegte, die ons kan doen afvragen waarom je niet een bank zou beroven, zeker als je slim genoeg bent ermee weg te komen. Zo werd voor mij op weg naar de ontknoping de grote vraag of Saul ermee zou wegkomen en, belangrijker, of ik wilde dat hij ermee zou wegkomen.

Het is de apotheose van twee series over een kosmisch gevecht in de woestijn tussen goed en kwaad, licht en duisternis, een gevecht dat niet alleen de hoofdrolspelers maar ook de kijkers op hun driezitsbank op de proef stelt. Ik verklap de afloop niet. Maar bestaat aan het einde God nog of op zijn minst zijn seculiere residu: het Geweten? Of overwint de nihilistische leegte en is dat dan een vooruitblik naar een onbestemde Poetineske wereld waarin het recht van de sterkste/slimste overheerst en geen algemeen geaccepteerd onderscheid meer bestaat tussen goed en kwaad, tussen waar en onwaar?

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.