Glunderen in de treinsimulator bij een glimp van herkenning van spoor 7

Iedereen die zich soms een beetje mistroostig voelt, van wie het gemoed bedompt en grimmig kan worden omdat zelfs de zomer hier op de herfst lijkt, de boeren in dit land liever amok dan voedsel lijken te maken en het af en toe voelt alsof Nederlanders het opstapelen van goud en munten belangrijker vinden dan de opvang van oorlogsvluchtelingen, zo iemand zou eigenlijk een uurtje in de rij moeten gaan staan bij de treinsimulator van de Nederlandse Spoorwegen.

Ik beloof: binnen een kwartier bent u alle onzichtbare watten in uw hoofd kwijt, ziet u de toekomst weer hoopvol tegemoet en loopt u fluitend naar huis, ongeacht de hoeveelheid droevige miezerregen die er buiten neerklettert.

Die treinsimulator is een poging van de NS om het personeelstekort van 1.100 werknemers tegen te gaan. Net als zoveel sectoren in Nederland hebben de spoorwegen last van de krapte op de arbeidsmarkt en om dat euvel op te lossen, besloot het bedrijf de treinsimulator die normaal gesproken wordt gebruikt om machinisten op te leiden, anderhalve maand lang op verschillende stations neer te zetten, in een poging nieuwe zieltjes te werven.

Zelf arriveer ik met het nodige chagrijn op station Deventer, waar de simulator dit weekend stond. Dat komt deels omdat er tussen Amersfoort en Deventer minder treinen rijden door een tekort aan personeel, maar vooral omdat ik halverwege de rit, en na het lezen van een aantal artikelen over de krappe arbeidsmarkt, opeens begin te twijfelen aan mijn eigen toekomst. Als columnist behoor ik immers tot een van de weinige Nederlandse beroepsgroepen waar juist een overschot aan werknemers heerst, dus misschien heeft de wereld wel veel meer aan mij als ik machinist word?

De treinsimulator op station Utrecht Centraal, eerder deze maand. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maar zodra ik de hoek omloop, en de rij voor de treinsimulator zie staan, vervliegt die ambitie subiet. De rij is niet alleen vele malen langer dan ik verwachtte, er stijgt bovendien zo’n enthousiasme uit op dat ik gelijk inzie dat nooit te kunnen evenaren.

Er staan zeker twintig verrukte mannen en jongens, en een vrouw, die allemaal met een enorme, maar matig bedwongen energie wachten tot zij eindelijk aan de beurt zijn. ‘Toen we om half tien aan het opbouwen waren, stond hier al een rij’, zegt machinist Paul Hartog.

Een van hen is Jürgen, een voormalig vrachtwagenchauffeur die nu thuiszit met een burn-out en hier in alle eenzaamheid staat te wachten, maar desalniettemin een onuitwisbare lach op zijn gezicht heeft. En dan geen subtiele glimlach, maar meer alsof iemand aan de lopende band onhoorbare grapjes maakt die enkel voor hem bestemd zijn.

Daar weer voor staat Henrie, een vijftiger wiens opa machinist was, maar zelf een ander pad insloeg. Eerst ging dat oké, maar sinds hij merkt dat de tijd hem vooral veel rimpels en teleurstellingen oplevert, denkt hij steeds vaker terug aan het werk wat hem vroeger zo machtig mooi leek. Daarom vertrok hij deze ochtend extra vroeg vanuit Almelo, zodat hij zeker wist dat hij vandaag aan de beurt zou komen.

Je zou in zijn verhaal iets droevigs kunnen ontwaren, maar zodra Henrie op de bok plaatsneemt, en met een onverzadigbare nieuwsgierigheid vragen op machinist Hartog af begint te vuren, spreekt er niets anders dan hoop en schik uit zijn gelaat, alsof hij weer tien is en naast zijn opa zit. ‘Dit is spoor 7 van Amersfoort, hè? Ja, ik herken spoor 7. Ooh, zo gaaf.’

Na hem is het de beurt aan Gelf, een negenjarige jongen die al tijden weet dat hij later machinist wil worden. Samen met zijn vader kwam hij vanochtend speciaal uit Emmeloord om het eindelijk eens echt te proberen.

Nu weet ik ook wel dat wanneer je iets voor het eerst meemaakt, je hersenen automatisch het gevoel van verrassing bij de eigenlijke sensatie optellen, waardoor je de rest van je leven geneigd bent het daadwerkelijke geluk te overschatten. Maar toch begin ik weer te twijfelen over een mogelijke carrièreswitch als ik het gezicht van Gelf zie terwijl hij voor het eerst een trein bestuurt. Het jochie glundert, om met Simon Carmiggelt te spreken, als een jubilaris die luistert naar zijn afscheidstoespraak.

Terwijl hij optrekt vanaf station Utrecht, en de echte wereld steeds dichter bij zijn dromen komt, geeft de machinist hem advies. ‘Het rode sein staat altijd aan de rechterkant, dus daar moet je op letten.’

‘Ja, dat wist ik al.’

‘Jij weet er veel van, hoor ik al.’

‘Ja. Ik ben gewoon heel erg fan van treinen.’

Fluitend loop ik die dag naar huis, en merk niet eens dat het buiten miezert.